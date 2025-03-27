В каком возрасте лучше отдавать ребенка в кружки?

Перед каждыми заботливыми родителями рано или поздно встает вопрос: в каком направлении помогать развиваться ребенку? Как максимально раскрыть его способности и таланты? Дальше, как правило, возникает кружок или секция, в которую дети ходят из-под палки и не испытывают никакой радости.

Как избежать разочарования и выбрать кружок правильно?

Отвечает певец, актер и педагог Дмитрий Нестеров:

— Для того, чтобы правильно подобрать кружок ребенку, нужно сначала определиться, в каком возрасте надо начинать. Некоторые папы и мамы считают, что уже с двух лет надо ребенка уже куда-то пристраивать. Я считаю это ошибкой. Ребенок только в три-четыре года открыто демонстрирует свои навыки.

Опять же, важно учитывать уровень сложности кружка. Потому что если вы приведете неподготовленного ребенка в секцию, где все уже занимаются два года, то он будет чувствовать себя неудачником. Ему будет казаться, что все дети гораздо талантливее, чем он. Отсюда у ребенка складывается чувство неполноценности. Часто такие ситуации возникают как раз из-за того, что малыша привели заниматься в кружок в слишком раннем возрасте. Поэтому не торопитесь.

Далее обратите внимание на особенности темперамента вашего ребенка. Например, деткам холерикам, которым свойственна вспыльчивость, лучше подбирать какие-то спортивные кружки, где не требуется усидчивости. А детям меланхоликам, наоборот, советую подыскать более спокойные занятия, где есть возможность посидеть, подумать.

Некоторые дети уже с детства демонстрируют свои таланты. Например, кто-то быстро бегает, хорошо танцует или играет в шахматы. Кто-то поет прекрасно. Разглядите их индивидуальность, а не заставляйте сына или дочь реализовывать ваши собственные детские мечты, которые вы сами не смогли вовремя воплотить. Вот вы в детстве хотели играть на гитаре или заниматься боксом, а вашему ребенку это, может быть, абсолютно не нужно. Усмирите свой родительский эгоизм по отношению к ребенку, иначе рискуете нанести психологическую травму ребенку.

Помимо таланта, не менее важный фактор — это интерес. Очень важно, чтобы ребенку самому нравилось посещать кружки или секции. Нельзя заставлять заниматься шахматами, танцами или вокалом насильно, под давлением родителей. И если в течение 3-4 месяцев, максимум полугода у ребенка не возникает интереса, то к этому стоит прислушаться.

Выбирайте кружки недалеко от дома, этот фактор на дистанции в несколько лет будет иметь большое значение. Также важно, сколько детей будет в предполагаемой секции. Если ребенок застенчивый, то, конечно же, лучше посещать небольшие групповые секции, занятия или кружки. Необходимо, чтобы ребенок не стеснялся и смог раскрыться, найти новых друзей. Тогда ему будет еще приятнее ходить в кружок или секцию, заниматься в комфортной атмосфере.