"Наполеон" с пломбиром



Обалденно вкусно 👏

Сохрани и приготовь ✒

Ингредиенты:

Для коржей:

Мука — 3 стак.

Масло сливочное — 200 г

Холодная вода — 0,5 стак.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Для крема:

Мороженое "Пломбир" — 600 г

Сливочное масло — 300-350 г

Молоко — 5 стак.

Сахар — 1,5 стак.

Мука — 4 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Ванильный сахар — 2 пакетика

Приготовление:

1. Для приготовления коржей растереть масло с мукой. Добавить воду, уксус и замесить тесто. Готовое тесто отправить в холодильник на 2 часа.

2. Полученное тесто разделить на 20 частей. Каждую часть раскатать в круг диаметром 24 см. Коржи получаются тонкими, как пергаментная бумага. С помощью тарелки такого же диаметра, как корж, обрезать края и наколоть корж вилкой. Запечь коржи в духовке примерно по 1–2 минуте при температуре 200ºC, в зависимости от духовки. Выпекать на противне или на пергаментной чистой бумаге. Таким образом выпечь все 20 коржей.

3. Для приготовления крема смешать яйца, мягкий пломбир, сахар, муку и ванильный сахар. Отдельно довести молоко до кипения, в кипящее молоко добавить смешанные ранее ингредиенты. Варить на медленном огне, интенсивно и тщательно перемешивая наш крем. Варить крем до загустения, почти доводя его до кипения (но не давать закипеть). Выключить газ и крем охладить.

4. В теплый крем добавить частями мягкое сливочное масло, взбивая крем миксером.

5. Готовым кремом "Пломбир" перемазать тщательно коржи.

6. 1–2 коржа можно оставить и не промазывать, перемолоть их в крошку и посыпать торт. Дать "Наполеону" пропитаться ночь (лучше сутки) и можно подавать к столу изумительно вкусное лакомство.

Приятного аппетита!



