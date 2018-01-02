"Наполеон" с пломбиром

Обалденно вкусно 👏
Сохрани и приготовь ✒
Ингредиенты:
Для коржей:
Мука — 3 стак.
Масло сливочное — 200 г
Холодная вода — 0,5 стак.
Уксус 9% — 2 ст. л.
Для крема:
Мороженое "Пломбир" — 600 г
Сливочное масло — 300-350 г
Молоко — 5 стак.
Сахар — 1,5 стак.
Мука — 4 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Ванильный сахар — 2 пакетика
Приготовление:
1. Для приготовления коржей растереть масло с мукой. Добавить воду, уксус и замесить тесто. Готовое тесто отправить в холодильник на 2 часа.
2. Полученное тесто разделить на 20 частей. Каждую часть раскатать в круг диаметром 24 см. Коржи получаются тонкими, как пергаментная бумага. С помощью тарелки такого же диаметра, как корж, обрезать края и наколоть корж вилкой. Запечь коржи в духовке примерно по 1–2 минуте при температуре 200ºC, в зависимости от духовки. Выпекать на противне или на пергаментной чистой бумаге. Таким образом выпечь все 20 коржей.
3. Для приготовления крема смешать яйца, мягкий пломбир, сахар, муку и ванильный сахар. Отдельно довести молоко до кипения, в кипящее молоко добавить смешанные ранее ингредиенты. Варить на медленном огне, интенсивно и тщательно перемешивая наш крем. Варить крем до загустения, почти доводя его до кипения (но не давать закипеть). Выключить газ и крем охладить.
4. В теплый крем добавить частями мягкое сливочное масло, взбивая крем миксером.
5. Готовым кремом "Пломбир" перемазать тщательно коржи.
6. 1–2 коржа можно оставить и не промазывать, перемолоть их в крошку и посыпать торт. Дать "Наполеону" пропитаться ночь (лучше сутки) и можно подавать к столу изумительно вкусное лакомство.
Приятного аппетита!
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