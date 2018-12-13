Домашняя пицца

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 250 г

Дрожжи сухие быстрорастворимые — 1 ч. л.

Соль — 0,33 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Колбаса — 200 г

Шампиньоны — 100 г

Помидоры — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г

Майонез — 2 ст. л.

Кетчуп — 2 ст. л.

Вода теплая — 50 г

Приготовление:

1. Дрожжи растворите в небольшом количестве теплой воды. Новости СМИ2

2. Добавьте теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и сахар.

3. Подсыпая муку, замесите тесто. Дайте ему постоять в теплом месте 1–1,5 часа.

4. Готовое подошедшее тесто раскатайте по размеру противня. Смажьте его смесью кетчупа и майонеза. Разложите по тесту нарезанную колбасу и шампиньоны.

5. Выложите нарезанные помидоры. Немного подсолите.

6. Посыпьте все тертым сыром и поставьте в духовку при 200°С на 15–20 минут.

7. Наша вкусная и ароматная пицца готова.

Приятного аппетита!

Автор: Юлия



