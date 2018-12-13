Домашняя пицца

Ингредиенты:
Молоко — 150 мл
Сахар — 1 ст. л.
Мука — 250 г
Дрожжи сухие быстрорастворимые — 1 ч. л.
Соль — 0,33 ч. л.
Сливочное масло — 30 г
Яйцо — 1 шт.
Колбаса — 200 г
Шампиньоны — 100 г
Помидоры — 2 шт.
Сыр твердый — 100 г
Майонез — 2 ст. л.
Кетчуп — 2 ст. л.
Вода теплая — 50 г
Приготовление:
1. Дрожжи растворите в небольшом количестве теплой воды.
2. Добавьте теплое молоко, растопленное сливочное масло, соль и сахар.
3. Подсыпая муку, замесите тесто. Дайте ему постоять в теплом месте 1–1,5 часа.
4. Готовое подошедшее тесто раскатайте по размеру противня. Смажьте его смесью кетчупа и майонеза. Разложите по тесту нарезанную колбасу и шампиньоны.
5. Выложите нарезанные помидоры. Немного подсолите.
6. Посыпьте все тертым сыром и поставьте в духовку при 200°С на 15–20 минут.
7. Наша вкусная и ароматная пицца готова.
Приятного аппетита!
Автор: Юлия
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