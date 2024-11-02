Окружающий кумир. На кого равняются сегодняшние дети?

Если вы не знаете, кто такие квадроберы, хоббихорсеры, Туалетный мальчик Ханако и Патрик Бейтман, вы не знаете современных детей.

Раньше можно было запросто определить увлечения и кумиров молодёжи: в 1990-х были рокеры, панки, в начале 2000-х эмо и готы. Сейчас мир меняется с такой скоростью, а информации, которая распространяется через соцсети, так много, что никто надолго в этой роли не задерживается.

Анимешники косплеят

Беглый опрос собственных детей 13, 14 и 20 лет показал: «Кумиров нет, от конкретных блогеров не фанатеем, и вообще мы не такие, как все, – спроси у других». Спросила.

Оказывается, кумир школьников-мальчиков – Патрик Бейтман. Для тех, кто не знает: это главный герой фильма «Американский психопат», которого сыграл актёр Кристиан Бейл. Его персонаж богат, красив, умён, следует за модой, ходит в дорогие рестораны. Однако в своей тайной и отчасти придуманной жизни это серийный убийца. Что в нём нашли дети? Подростками Бейтман воспринимается как сигма, то есть как высшая мужская особь, сильный, но одинокий волк в обществе. Парни-зумеры во всём мире хотят быть на него похожими (не в части убийств, конечно, надеемся).

Молодёжных субкультур сегодня такое множество, что все не перечислишь. Нормальные тоже есть, на языке молодёжи это «нормис». А есть сообщест­ва квадроберов (надевают маски животных, подражают их повадкам и ходят на четвереньках), альтушек (ярко красят волосы, носят тёмную объёмную одежду, большие ботинки), анимешников. Последние – поклонники японских мультиков, которые одеваются в своих любимых героев, говоря современным языком – косплеят. Туалетный мальчик Ханако – это оттуда, из японских мультиков.

«Для меня ориентир в жизни – японский мультипликатор Хаяо Миядзаки, – поделилась недавняя выпускница школы Алёна Кудряшова из Иванова. – Он с нуля добился многого. Показал, что всё в твоих руках и всё возможно».

Этот мотив – быть похожим на тех, кто без помощи со стороны и родителей добился успеха в жизни – есть почти у всех, только примеры для подражания разные. Для кого-то это основатель Telegram Павел Дуров, для кого-то – известный спортсмен. Немалая часть нынешних недорослей желает стать блогерами, и почти все – жить, как на картинках в соцсетях.

Со времён Сократа

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Безусловно, каждое следующее поколение не может быть копией предыдущего. А непохожесть зачастую вызывает неприятие.

«Нынешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». И это не сегодняшнее брюзжание. Это Сократ написал ещё до нашей эры.

Но дадим слово самой молодёжи, которая «нынче не та».

«Пообщавшись со многими знакомыми, сделала такой вывод. Для ребят моего возраста (мальчишек в основном) главное – благополучие и здоровье родных, семья, отдых. Девушки в большинстве стремятся покорить этот мир и стать самодостаточными, сделать карьеру, потому что мужчины расслабились, не задумываются о будущем, предпочитая беззаботную жизнь», – рассказала студентка московского медколледжа Арина Варнавская.

10-классница Анна Павлушова из подмосковных Мытищ добавляет о ценности образования, так как это «залог успешной жизни». А ещё она ценит семью и друзей, их поддержку и помощь.

15-летняя Евгения, ученица 9-го класса из Самары, считает, что основная ценность современного поколения – «вырваться из проблем и прожить жизнь лучше, чем их родители, заставить всех посмотреть, что я могу на самом деле».

Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков замечает, что такие ценности, как дружба, стабильность, уверенность в семье (когда ребёнок знает, что папа и мама его любят), возможность доверия взрослым, никуда не исчезнут и всегда будут базой для детей. Но есть нюансы.

«Основой формирования ценностной позиции детей являются родители. А родители образца последних поколений сильно отличаются от их «предшественников». Например, в их ценностную конструкцию вписываются так называемые быстрые деньги. История про то, что человек должен последовательно и долго заниматься своим делом, расти как профессионал, что было априори для наших родителей и нас, сегодня неактуальна, – считает он. – Отмечу ещё, что живое общение выхолащивается, становится поверхностным. И в этой связи ценностью для ребёнка становится, как ни удивительно, возможное уединение. А ещё ценность образования. С одной стороны, дети понимают, что без него никуда, а авторитет школы как носителя этого образования падает чрезвычайно быстро. В том числе в силу низкого уровня профессионализма школы».

Оглянуться на себя

А вот репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская отмечает положительные черты нынешних детей: «Мне кажется, что сегодняшние дети добрее нас. Начиная занятие с группой, иногда спрашиваю: «Как дела в школе?» И если кто-нибудь скажет, что у него проблемы, трудности в учёбе или семье, что он устал, я даже не успею подобрать слова, как ребята уже всё сказали. И никаких фраз типа: если тебя батя бьёт, то ты заслужил. Поколение 35+ в этом смысле здорово сбоит. 50+ и вовсе скажет что-то вроде: да чего ты сопли распустил, соберись, тряпка и т. д.».

Тем же, кто считает, что дети стали жестокими, ни во что не ставят взрослых и ничего не ценят, стоит, пожалуй, оглянуться на себя. «Дети копируют родителей. Если дома негативно высказываются про кого-то, придерживаются культуры потребления, живут с установкой «нам все должны», они всё это впитывают. Замечено: жалуются на то, что дети ничего не ценят и ничем не интересуются, как правило, те, кто сам потерял ориентиры и увлечения», – отмечает создатель своей школы наставников для детей Вячеслав Хотченков.