Ванька-луковица

Дверь задрожала под тяжёлыми ударами, испуганные мальчишки забрались на кровать, которая всё ещё казалась надёжной крепостью. В дом, тяжело стуча сапогами, вошли несколько немецких солдат. Громко разговаривая друг с другом, принялись крушить мебель, посуду, доставать одежду. Один указал на Жору и что-то громко сказал. Мама кинулась было к мальчикам, но её ударили по лицу.

- Дурак! - крикнул Жора и бросил в немца подушку.

Мальчику, наверное, казалось, что он всё ещё в своей крепости, а в руках у него ― не подушка, а тяжёлый камень.



Немец разъярился ещё больше и, продолжая кричать это же слово, подошёл к ребятам, схватил Жору и пинком вытолкал на середину комнаты. Другой автоматом ударил по голове маму. Оба упали на пол. Раздался сухой треск автоматной очереди, затем удаляющийся топот шагов, смех, насвистывание какой-то мелодии ― и всё стихло.

Но чудом оставшийся в живых Ванька не слышал этого. Он неотрывно смотрел на маму и брата. Под ними расплывалось алое пятно. Такое яркое, будто его нарисовали масляной краской.

...Прошло полтора года. Теперь осиротевший Ванька жил у соседей ― бабы Шуры и её внука Гришки, ровесника Ваньке.

Гремели бои на Курской Дуге. В маленький госпиталь села Грушевка Долгоруковского района, где жил Ваня, часто привозили раненых. И почти каждый день мальчишка приходил в этот госпиталь. Он надеялся, что однажды туда привезут отца, который ушёл на фронт в первые дни войны. Но отца не привозили.

В один из жарких дней Ваня, как всегда, стоял под окнами госпиталя.

- Жора! - вдруг услышал он чей-то голос.

Мальчик поднял голову ― из окна его звала худая незнакомая женщина. Махнула рукой, приглашая войти. Ваня подумал, что она спутала его с погибшим братом. Открыл дверь и вошёл внутрь. Здесь плотно друг к другу стояли металлические койки, на одной сидела та незнакомка.

- Вы меня звали? - спросил Ванька.

- Не он, - вдруг очень тихо сказала женщина. Тяжело поднялась, нетвердо подошла к мальчику, обняла, прижала к себе.

- Прости меня, прости! - сказала она. - У меня сынок был, понимаешь? Жорой звали. Очень на тебя похож... Погиб по бомбёжкой. Я сама врач, а его спасти не смогла...

- А у меня Жорой звали брата, - сказал Ванька и уткнулся носом в рваный халат женщины. Ведь ему на минутку показалось, что из окна его позвала мама.

...Антонину Сергеевну Коробову привезли в госпиталь прямо с поля боя. Она врач, оказывала первую помощь пострадавшим и сама попала под обстрел. Рана была неопасная, но больной требовался уход и хорошее питание. А какие витамины, когда «на улице ― война»? Стали болеть руки, ноги, выпадали зубы ― к Антонине Сергеевне подбиралась цинга, вечная спутница войн и голода.

Ванька часто навещал свою новую знакомую и очень к ней привязался. А она всей душой полюбила мальчика, так похожего на погибшего сына.

- Тётя Тоня, что такое цинга? - однажды спросил Ванька.

- Болезнь такая. Чтобы её одолеть, лимоны надо кушать, масло, мясо. А лучше всего обычный репчатый лук помогает. Ты не беспокойся, Ванечка, я скоро поправлюсь.

Лук. Какое короткое слово ― всего-то три буквы. Но от него зависит здоровье, а может быть, даже жизнь полюбившейся мальчишку тёти Тони!

За селом было заминированное поле: отступая, фашисты оставили за собой «подарок». Никто из селян, конечно, туда не ходил. Ждали: придут наши войска, будут и минёры, тогда порядок и наведут. А до той поры пусть себе лежат. А Ванька рассудил так: если вдруг фашисты вернутся, то побоятся сунуться на это поле. Значит, там можно посадить драгоценный лук.

Мальчишка попросил у бабы Шуры семена (а может, у кого другого, не знаю точно). Как объяснил необходимость, тоже не известно.

И вот на поле, где, как волки в засаде, подстерегали неосторожных людей мины, зазеленел маленький живой кусочек земли. Совсем с краешку, крохотный, но зелёный! Это тянулись к солнцу пёрышки, наполненные витаминами, которые были так нужны тёте Тоне и другим бойцам, страдающим цингой.

Каждый день Ваня ходил на свою «делянку» ему одному известной тропой. В тайну посвятил только Гришку, но с собой не взял ни разу. Иногда страх, словно паук, опутывал своими сетями душу мальчугана. И тогда, шагая к своему «огороду», он вслух говорил:

- Сегодня меня не трогайте!

Он разговаривал с немецкими минами, и они, хоть и не понимали по―русски, слушались его. И драгоценный лук вскоре вырос.

Антонина Сергеевна поправилась настолько, что её выписали, и она снова уехала на фронт.

- Кончится война, приеду сюда и заберу тебя к себе, в Пензу, пообещала она Ване. - Ты мне жизнь спас, Ванька-луковица!

Так бы оно и было. Но в 1944 году Ваня погиб. Он играл со щенком, который прибился к дому бабы Шуры. Лохматый малыш выбежал на то самое поле.

- Стой! - крикнул Ваня.

И побежал за несмышлёнышем, чтобы спасти его. Да, видимо, забыл попросить мины не взрываться...

А Антонина Сергеевна осталась жива. После войны она приехала в Грушевку за своим названным сыном, за Ванькой-луковицей. Но...

Вместо исторического комментария

Во время Великой Отечественной войны цинга долгое время ходила по пятам за русским людьми ― и бойцами, и теми, кто остался в тылу. Но советские врачи и медсёстры в это тяжёлое время совершили подвиг ― причём речь идёт об этом и о других заболеваниях. Медицина не только бросила все силы на то, чтобы спасать раненых и больных (а в строй вернулись около 76 процентов раненых и более 90 процентов больных!), но и, приспособившись к тяжелейшим условиям, стала производить новые лекарства или способы лечения, причём иногда буквально из ничего. Вот только некоторые факты и примеры.

В случае обширных рваных ран солдатам для предотвращения гангрены накладывали на рану обычную хлопковую ткань, смоченную в растворе поваренной соли. Соль впитывала жидкость, но при этом не затрагивала эритроциты, лейкоциты и живые клетки крови и тканей.

Морская вода довольно успешно заменяла порцию донорской крови, которой отчаянно не хватало. Ведь состав морской воды весьма близок к составу крови. Кроме того, соль помогала бороться с возбудителями разных болезней. Но, конечно, эта замена была возможна лишь в том случае, если потеря крови была небольшой. Здесь нельзя не упомянуть о ценнейшей работе заведующего кафедрой биохимии МГУ С.Е.Северина, который разработал рецептуру для увеличения сроков хранения донорской крови.

На гнойные раны, отёки и свежие переломы накладывали горячий парафин ― вот тебе и тепловые процедуры...

Огромную работу провели и борясь с болезнями, вызванными нехваткой витаминов, в первую очередь, - с цингой. Профессор В.А.Энгельгардт разработал способ получения витамина С из незрелого грецкого ореха. И даже были построены специальные заводы для изготовления таким путём витамина С.

Химики всех кафедр Ленинградской лесотехнической академии даже в условиях блокады, начиная с 1941 года, выпускали в большом количестве хвойный экстракт, богатый витамином С. Очень широкое распространение получил настой на сосновых иголках. Им в первую очередь лечили цингу. И ведь этот способ разработали именно ленинградцы, которые, по замыслу фашистов, должны были поголовно умереть от голода! А работники Витаминного института подняли документы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Раскопали в архивах даже документы о том, как русские лечили цингу во время войны со шведами. Научились правильно измельчать иглы, производить экстракцию, фильтровать. Вообще, работа ленинградских медиков ― это отдельный, большой материал...

Цингу лечили и берёзовым соком, и квасом. Среди партизан, говорят, ходила байка-шутка: фашисты, мол, увидят, как русские солдаты к берёзам прикладываются, - и поверят, что «рус Иван» может деревьями питаться. Тогда-то и поймут, что мы непобедимы...

Заваривали и листья практически всех плодоносящих деревьев и кустарников ― от крыжовника и смородины до яблонь и вишен, а во многих деревнях эти листочки сушили на зиму, измельчали и, смешивая с водой, пекли лепешечки.

Изготавливали и луковые настои, но, к сожалению, они не могли долго храниться, а в сушеном луке витамины теряли свою силу.

...Прошло немногим более года войны ― и количество больных цингой значительно уменьшилось. Эх, Ванька-луковка! И твой вклад в это есть...