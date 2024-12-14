Битва подгузников: одноразовые vs многоразовые

Изобретение одноразовых подгузников в середине прошлого века стало настоящей революцией, избавив матерей от бесконечной стирки грязной детской одежды и разделив мир мам на «до» и «после». Но жизнь не стоит на месте, и в родительской среде все большей популярностью пользуются многоразовые подгузники.
Многоразовые подгузники
Это изобретение, конечно, гораздо более продвинутое, чем довольно неудобные треугольники из марли или пеленки, которыми оборачивали бедра малышей в советские времена. Многоразовые подгузники представляют собой трусики на липучках или кнопках, состоящие из трех слоев:
- наружного, который удерживает влагу и пропускает воздух;
- среднего, с клапаном для сменного впитывающего вкладыша (их изготавливают из натуральных материалов, способных хорошо удерживать жидкость);
- внутреннего слой, который делают из мягкой ткани, способной проводить влагу внутрь, но при этом оставаться сухой. Резинка на поясе и вставки на ножках защищают от протечек.
Достоинства
1. Для изготовления многоразовых подгузников используются по большей части натуральные материалы, что снижает риск появления у ребенка опрелостей и кожных аллергических реакций. Кроме того, так как тканевые вкладыши впитывают не так хорошо, как синтетические гели в одноразовых подгузниках, переодевать ребенка нужно чаще, и это также снижает риск опрелостей и раздражений кожи.
2. Экономия. Вы покупаете сразу 8-10 трусиков и 25-30 вкладышей, и они вам служат долго, так как за счет специального покроя, конструкции и липучек размер трусиков можно подгонять под растущего малыша.
Производители гарантируют, что функциональные свойства и внешний вид многоразовых подгузников сохраняется в течение двух-трех лет активного использования. Комплект может достаться по наследству и следующему ребенку.
4. С многоразовыми подгузниками ребенка проще приучать к горшку, ведь в трусиках с вкладышами малыш отлично ощущает последствия мочеиспускания и дефекации.
Недостатки
1. Стирка, стирка и еще раз стирка. Вкладыши впитывают не так уж хорошо, менять их надо после каждого мочеиспускания, а спустя два-три часа носки необходимо сменить и трусики, так как моча начинает просачиваться. В случае, если малыш покакал, сразу отправляется в стирку весь комплект. Это означает, что нужно постоянно проверять, сухой ли ребенок.
Замачивать трусики и вкладыши производители не рекомендуют, нужно сразу застирывать их руками и отправлять в стиральную машину.
2. Бесконечная стирка сводит на «нет» всю экологичность и экономичность многоразовых подгузников, так как на нее тратится очень много воды и электроэнергии. В результате счета за воду и электричество растут.
3. Если вы с ребенком не дома, то вам придется таскать грязный и плохо пахнущий подгузник с собой, чтобы его потом постирать. Кроме того, мамы жалуются, что многоразовые подгузники протекают и плохо отстирываются, особенно после дефекации.
Одноразовые подгузники
Достоинства
2. Никакой стирки, можно просто выбросить.
3. Не протекает, не нужно все время проверять и менять после каждого мочеиспускания.
Недостатки
1. Аллергические реакции у детей с чувствительной кожей.
2. Дорого.
3. Удар по экологии.
4. Ребенка будет трудно приучать к горшку, так как ему и в подгузнике комфортно.
Оптимальным вариантом может быть использование двух видов подгузников: дома, во время бодрствования, можно надевать ребенку многоразовый, а на дневной и ночной сон, на прогулку, в поликлинику, или еще куда-то — одноразовый.
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