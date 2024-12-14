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Битва подгузников: одноразовые vs многоразовые

Какие выбрать? И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки.
Новорожденный
Источник: Unsplash

Изобретение одноразовых подгузников в середине прошлого века стало настоящей революцией, избавив матерей от бесконечной стирки грязной детской одежды и разделив мир мам на «до» и «после». Но жизнь не стоит на месте, и в родительской среде все большей популярностью пользуются многоразовые подгузники.

Вот что нужно знать, чтобы принять взвешенное решение по этому вопросу.

Многоразовые подгузники

Это изобретение, конечно, гораздо более продвинутое, чем довольно неудобные треугольники из марли или пеленки, которыми оборачивали бедра малышей в советские времена. Многоразовые подгузники представляют собой трусики на липучках или кнопках, состоящие из трех слоев:

  • наружного, который удерживает влагу и пропускает воздух;
  • среднего, с клапаном для сменного впитывающего вкладыша (их изготавливают из натуральных материалов, способных хорошо удерживать жидкость);
  • внутреннего слой, который делают из мягкой ткани, способной проводить влагу внутрь, но при этом оставаться сухой. Резинка на поясе и вставки на ножках защищают от протечек.

Достоинства

1. Для изготовления многоразовых подгузников используются по большей части натуральные материалы, что снижает риск появления у ребенка опрелостей и кожных аллергических реакций. Кроме того, так как тканевые вкладыши впитывают не так хорошо, как синтетические гели в одноразовых подгузниках, переодевать ребенка нужно чаще, и это также снижает риск опрелостей и раздражений кожи.

2. Экономия. Вы покупаете сразу 8-10 трусиков и 25-30 вкладышей, и они вам служат долго, так как за счет специального покроя, конструкции и липучек размер трусиков можно подгонять под растущего малыша.

Производители гарантируют, что функциональные свойства и внешний вид многоразовых подгузников сохраняется в течение двух-трех лет активного использования. Комплект может достаться по наследству и следующему ребенку.
3. Экологичность. Нет и в помине той горы использованных подгузников, которой загрязняют окружающую среду сторонники одноразовых подгузников.

4. С многоразовыми подгузниками ребенка проще приучать к горшку, ведь в трусиках с вкладышами малыш отлично ощущает последствия мочеиспускания и дефекации.

Недостатки

1. Стирка, стирка и еще раз стирка. Вкладыши впитывают не так уж хорошо, менять их надо после каждого мочеиспускания, а спустя два-три часа носки необходимо сменить и трусики, так как моча начинает просачиваться. В случае, если малыш покакал, сразу отправляется в стирку весь комплект. Это означает, что нужно постоянно проверять, сухой ли ребенок.

Замачивать трусики и вкладыши производители не рекомендуют, нужно сразу застирывать их руками и отправлять в стиральную машину.

2. Бесконечная стирка сводит на «нет» всю экологичность и экономичность многоразовых подгузников, так как на нее тратится очень много воды и электроэнергии. В результате счета за воду и электричество растут.

3. Если вы с ребенком не дома, то вам придется таскать грязный и плохо пахнущий подгузник с собой, чтобы его потом постирать. Кроме того, мамы жалуются, что многоразовые подгузники протекают и плохо отстирываются, особенно после дефекации.

Одноразовые подгузники

Достоинства

1. Они удобны и просты в использовании.

2. Никакой стирки, можно просто выбросить.

3. Не протекает, не нужно все время проверять и менять после каждого мочеиспускания.

Недостатки

1. Аллергические реакции у детей с чувствительной кожей.

2. Дорого.

3. Удар по экологии.

4. Ребенка будет трудно приучать к горшку, так как ему и в подгузнике комфортно.

Оптимальным вариантом может быть использование двух видов подгузников: дома, во время бодрствования, можно надевать ребенку многоразовый, а на дневной и ночной сон, на прогулку, в поликлинику, или еще куда-то — одноразовый.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
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