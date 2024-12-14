Битва подгузников: одноразовые vs многоразовые

Изобретение одноразовых подгузников в середине прошлого века стало настоящей революцией, избавив матерей от бесконечной стирки грязной детской одежды и разделив мир мам на «до» и «после». Но жизнь не стоит на месте, и в родительской среде все большей популярностью пользуются многоразовые подгузники.

Вот что нужно знать, чтобы принять взвешенное решение по этому вопросу.