Правила детской безопасности

Как уберечь ребенка от насилия

Сейчас много говорят о возросшей преступности против детей, об участившихся случаях насилия против малолетних, об агрессивном поведении среди сверстников. Мы родители в ужасе замираем каждый раз, читая очередную страшную новость. За первичной паникой следует вопрос — что же делать, как уберечь? И мы учим не разговаривать с незнакомцами. Мы провожаем детей до школ сами или нанимаем нянь и гувернанток. Мы снабжаем детей мобильными телефонами, чтобы иметь возможность контролировать их самостоятельные перемещения. Мы пытаемся повлиять на дружеское окружение детей и их хобби, увлечения.

На что еще стоит обратить внимание? Ни один родитель, какими бы материальными средствами он не обладал, не способен создать невидимый и прочный колпак универсальной защиты над своим драгоценным ребенком. По крайней мере, в настоящее время это невозможно. Кто знает, может в будущем мамы и папы будут выбирать подходящую модель такого колпака, консультируясь у продавца и читая отзывы, так же как мы сейчас оцениваем безопасность автокресел.

Тогда кто сейчас защитит моего ребенка? Один из вариантов, который не сразу приходит в голову — это он сам. Как? А давайте подумаем вместе.

К сожалению, дети часто сами соглашаются на насилие, не оказывая вообще никакого сопротивления. Почему ребенок послушно выполняет просьбы или приказы взрослого? Потому что существует негласный, непоколебимый авторитет взрослого.

Исключая те случаи, когда ребенка хватают и уносят в неизвестном направлении, остаются те эпизоды, когда дети сами соглашаются уйти с незнакомцем. Как повлиять на решение ребенка?

Определить границы дозволенного

Насилие бывает разным, физическим, сексуальным, эмоциональным. Научите детей определять границы допустимого обращения с ними. Помогите ребенку очертить свое личное пространство, в которое он будет пускать только избранных. Только того, кого сам решит назвать таковым. Причем именно родителям надо будет в первую очередь соблюдать эти границы, чтобы они закрепились. Уважать неприкосновенность тела и души малыша. Правило «не навреди» — универсально. Ласка, нежность, понимание, забота. К такому воздействию мира готов любой ребенок. Познав от родителей строгость, деспотизм, насилие, ребенок будет готов принять эти дары в дальнейшем от общества. Просто потому что он уже научен быть жертвой.

Исключить вредные установки

Если чрезмерно разозлившись, мы не сдержались и дали таки шлепок по попе, таким образом, мы передали ребенку уверенное знание (ведь маме и папе малыш верит на все 100%) — «Меня можно бить». Поскольку мама и папа — это прототип мира в общем, то шлепок означает «Бить можно всем». Более того, часто при этом ребенку запрещается плакать и возражать против наказания. Ведь родителя моментально охватывает чувство вины, и он спешит заставить замолчать непосредственного свидетеля своего «прокола» и пострадавшего в одном лице. Это еще один совсем вредный урок, усвоенный с родными дома — «Молчи, если тебя обижают».

Быть открытыми для общения

Позволять говорить о чувствах, всячески поощрять откровенность ребенка – это не только необходимое условие для его нормального развития, это один из способов для отстаивания своего «Я», своей безопасности. Готовность родителей выслушать создает у ребенка ощущение своей значимости, важности, и главное, знание того, что его поймут. Таким образом, вы учите обращаться за помощью к взрослым, если другой взрослый или ребенок решит обидеть вашего малыша.

Пример из жизненной практики: В детском саду девочка вместо сна играла с куклой и громко пела ей колыбельную. Воспитательница после двух замечаний наказала девочку. Она поставила ее под открытую форточку босиком на кафель, а дело было зимой. Какой ужас, скажите вы. Да, это действительно ужас. Тем более, что девочка ничего не рассказала свой маме, и «молча» заболела ангиной.

Почему же не рассказала? Ее мама дома использовала похожий способ наказания – «встань в угол и подумай над своим поведением». Естественная реакция девочки на несение караула под форточкой по приказу воспитательницы была покорность. Она знала, что надо стоять и думать о своем поведении, раз провинилась. Только став уже взрослой, как-то болтая с мамой, девочка вдруг вспомнила про тот случай. Мама была в шоке. Она хорошо помнит, как дочь в подготовительной группе неожиданно слегла с ангиной.

— Почему ты мне ничего не рассказала?!

В материнском восклицании было столько растерянности и удивления. Девушка задумалась, а потом ответила:

— Не знаю…Я думала, так надо.

В каждом образовательном учреждении будь то детский сад, школа или институт есть свои внутренние правила. Так вот, очень важно, чтобы они не шли в разрез с правилами безопасности отдельной личности. А кто будет отслеживать, не нарушены ли эти границы? Только сам ребенок. Девочка или мальчик должны четко знать, что можно взрослому, а что нет.

Приветствовать самостоятельность

Если родители привыкли решать слишком много за ребенка, это порой приводит к излишней пассивности и нерешительности. Бывает так, что мама безапелляционным голосом командует, что надеть ребенку для похода в гости к родственникам. В таком случае приказ малышу, привыкшему подчиняться, снять одежду, пусть даже и другим взрослым будет воспринят покорно. Ведь «так надо». Если в семье есть привычка обсуждать решения, идти на компромиссы, то есть шанс, что исключительная послушность и робость не обязательно будут воспроизведены в опасной ситуации. Поэтому привычку настаивать на своем имеет смысл поощрять в разумных пределах.

Если малыш желает выйти на каток зимой в панамке, то тут, конечно, стоит возразить. И если кто-то заболеет, то поход в кино всей семьей не состоится – приводите аргументы. Но если выбор стоит варежки или перчатки, желтое или красное, пожалуйста, позвольте выбирать ребенку. И пусть на ваш вкус, он одет небезупречно, главное чтобы малыш понимал, что он имеет право решать и выбирать, что ему нравится, а что нет.

Учите защищаться

Если вы узнали, что вашего ребенка побили, унизили или несправедливо отругали – обсудите с ним происшествие. Выслушайте, не перебивая. Обязательно поблагодарите ребенка за доверие и откровенность. Постарайтесь сдержать гнев и ужас, а потом действуйте. Чаще всего имеет смысл брать выше. Если мальчишки отлупили сына – связывайтесь с их родителями. Если учитель выбрал вашу дочь для публичных насмешек – идите к директору. Проявите смелость и настойчивость, ведь дело касается самого дорого, что у вас есть. А потом расскажите обиженному, что вы сделали для его защиты. Научите его бороться, добиваясь уважения к себе даже в непростой ситуации, когда личные границы были нарушены.

Разрешите шуметь и кричать

Представьте себе, что дети бывают слишком хорошо воспитаны, чтобы подать крик о помощи в опасной ситуации. Им же всегда говорили «потише»! Многие взрослые при психологическом эксперименте, когда надо громко крикнуть, просто стесняются и отчаянно сипят, вместо того, чтобы дать волю голосу. Они с детства не привыкли шуметь и громко разговаривать. Поэтому родителям можно попробовать найти золотую середину, когда малыш не станет кричать под дверью у спящей бабушки. И в то же время сможет устроить достаточно шума, если незнакомец возьмет за руку и потащит в неизвестном направлении.

Поощряйте физическую активность

Вам покажется несерьезным, если сказать также о спортивной подготовке. Но это важно! Ребенок, который владеет своим телом и привык постоянно работать над собой, имеет больше шансов отбиться от нападающих, просто потому что верит в свою силу. Порой эта уверенность превосходит реальные возможности, но главное она есть! Вспомните, как папа во время борьбы поддавался, а сынок гордо торжествовал, что смог положить непобедимого отца на лопатки. Это лучше, чем когда малыш уверен, что папа — это черная непобедимая туча, которой проще подчиниться, чем спорить.

Разрешите агрессии быть

Важно правильно давать выход агрессии. Позвольте кусать и лупить подушку, когда ребенок сильно рассержен. Нельзя щипать соседку по парте, но зато можно посильнее пнуть мяч. Таким образом, тело запоминает важную информацию – агрессию можно проявлять. Быстро бегать, громко кричать и иногда не слушаться – эти навыки порой так необходимы ребенку для самозащиты в будущем.

Держите эмоциональный контакт с детьми

Это сложный момент, когда коварные взрослые манипулируют на слабостях малышей, на их желании получить яркую новинку. Безусловно, вовсе не значит, что надо немедленно реализовывать любой каприз на опережение гипотетическому соблазнителю. Купите щенка, негодяй предложит рыбок или самолетик. Дети очаровательны благодаря своей доверчивости, и в то же время так уязвимы из-за нее.

Любите, бесконечно любите своего ребенка

Почему дети идут за конфетами, за котятами, за айфонами? Предметы больше любят те, кому не хватает любви людей. Родители могут немного ослабить эту зависимость, лишь предоставив себя в распоряжении своих чад. Больше внимания к своей детской персоне в семье — меньше жажды новых ощущений в обществе незнакомых людей.

Предупредить, но не перестараться

Не стоит запугивать, так можно добиться ненужного результата – нанести вред психике безо всякой пользы для познания. Пожалуй, можно попробовать дать понять ограниченную ценность вещей. Иными словами, это не супер айфон, это просто айфон, в который можно играть, но играть также можно и в куклы, и в железную дорогу. Можно попробовать научить ребенка любить то, что у него уже есть, вместо того, чтобы постоянно гнаться за новой игрушкой. Это непросто бывает даже нам взрослым – остановиться и ценить то, что имеем, но ведь пытаться нужно. Да, планшет в каком то смысле дарит родителям свободу, уводя ребенка-почемучку в виртуальный мир. И он сидит себе тихонько, сам себя развлекает. А вы попробуйте выделить хотя бы 20 минут на разговоры с ребенком в день, увидите результат!

Осторожность с чудесами

В наших силах научить, что большинство своих желаний ребенок сможет реализовать рано или поздно. Это снова разговор про уверенность. Хочет машину? Расскажите все, что знаете про автомобили. Сводите в музей, нарисуйте вместе двигатель. Объясните значение денег и как их можно зарабатывать. Тогда чудеса становятся ближе, понятнее и не менее притягательны, кстати. Но готовность брать что-либо из чужих рук становится чуть слабее. Ведь сам может достать, если надо будет!

Да без сказок, какое детство! И мы рассказываем про деда мороза, про зубную фею, а малыши, затаив дыхание, безоговорочно верят нам. А находятся ведь бессердечные люди, которые пользуются этой столь понятной детям – мифической платформой, чтобы увести ребенка совсем не в радужные дебри. Тут каждому родителю стоит подумать, в какой мере и как детский мир фантазий состыковать с порой жестокими реалиями взрослой вселенной.

Все эти обычные правила в любом случае улучшат отношения с детьми. Любите их крепко и нежно. И, конечно, провожайте-встречайте. Ведь так приятно поболтать в пути со своим ребенком, держа маленькую ручку в своей ладони!

Автор: Маша Мошковская / Клуб осознанных и любящих родителей