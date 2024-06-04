Уже не дяденька с конфеткой. Как сегодня воруют детей

Во время летних каникул школьники чаще предоставлены сами себе. Поэтому возрастает риск нарваться на маньяков и похитителей. Как защитить наших детей?

В прошлом номере «АиФ» мы рассказали о трагедии, произошедшей в станице Ольгинской (Ростовская область). Нелюдь (иначе и не скажешь) заманил 8-летнюю девочку в машину, а потом задушил.

Доверчивы и любопытны

Похищение случилось средь бела дня на оживлённой улице. И теперь всех мучает вопрос: почему ребёнок, который рос в благополучной семье, сел в автомобиль к незнакомцу? Какие слова ей не сказали родители, что упустили?

«Любящие родители своим хорошим отношением формируют у ребёнка базовое доверие к окружающим, – объясняет профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева. – Сейчас все дети сыты. Поэтому вариант «угощу конфеткой» как способ заманить их в ловушку уже неэффективен. А вот когда эксплуатируют естественное детское любопытство, желание познавать окружающий мир (а 7–8 лет – как раз возраст такого познания), это может сработать. Злодей мог приманить девочку, допустим, предложением: «Давай я тебе покажу – тут у нас белочка бегает!» Или предложил что-то ещё, что кажется детям интересным и без­опасным».

Пока у ребёнка нет личного негативного опыта, ему трудно представить, что такое изнасилование, убийство и прочие ужасы. «В возрасте 7–9 лет взрослые обычно воспринимаются детьми как положительные персонажи, – говорит председатель совета РОО «Центр защиты и развития личности» Леонид Армер. – Если только жизнь, не дай бог, не научила их другому. Дети из неблагополучных семей нередко сталкиваются с обманом и жестокостью старших, поэтому они чаще не доверяют незнакомцам. В небольших населённых пунктах иногда ключевую роль играет то обстоятельство, что «здесь все свои» и «никогда ничего плохого у нас не происходило». Предположим, девочке не раз говорили, что к дяденькам с конфетками, дяденькам на машине подходить нельзя. Но ведь никто и никогда преж­де в этом населённом пункте не похищал девочек, не увозил на машине! Это некая абстракция, то самое знаменитое «не со мной». Ведь даже взрослый человек, которого учат технике безопасности, может не распознать угрозу, пока с ней не столкнётся он сам или кто-то в его окружении».

«Поскольку дети изначально зависят от взрослых, они воспринимают их указания как истину. А раз взрослые – своего рода «учителя», то они могут убедить ребёнка сделать что-то против своей воли», – отмечает психолог Дмитрий Воедилов.

Слова экспертов подтверждают эксперименты. В них детям сначала объясняли, что нельзя разговаривать и уходить с незнакомцами. Через полчаса к тем же детям подходили посторонние люди, просили пойти с ними под каким-то предлогом. И абсолютно все дети уходили!

«Нет такого психотипа детей, которые чаще попадаются в лапы маньякам, – считает директор школы в Калининградской области Алексей Голубицкий. – Да, активный ребёнок легче отстаивает свои границы. Детям-интровертам сделать это сложнее. Но попасть в беду может каждый! Надо работать со всеми. Иногда установки, которые даются ребёнку в семье, могут сыграть злую роль. Например, когда мама и папа учат его, что на людях надо вести себя прилично, не кричать, не шуметь. В итоге маньяк уводит с площадки молча упирающегося малыша, который не смеет закричать на взрослого, а окружающие не видят в этом ничего плохого: родители же нередко волокут домой своё капризное чадо. А должно быть наоборот. Чувствует ребёнок опасность – пусть хоть камень бросает в окно, чтобы привлечь внимание. Лучше потом родители заплатят за ремонт, чем другие варианты развития событий».

Зло себя не выдаёт

«Эффективнее всего обучать ребёнка в форме тренинга, чтобы у него сформировались навыки поведения, – считает Наталья Авдеева. – Иначе он просто выслушает наставления, а реализовать их в нужный момент не сумеет. Можно разыграть сценку с папой, в которой ребёнок заучит слова: «Нет, я вас не знаю, я с вами никуда не пойду». Обязательно учите говорить «нет» громко – многие дети стесняются это делать. Можно кричать «Пожар!» – это очень эффективный способ привлечения внимания, все сразу оглянутся. Если родители люди эмоциональные, лучше разыграть сценку на куклах. Иначе есть риск так напугать ребёнка, что он станет бояться выходить на улицу».

Профессор подчёркивает, что образ злодея в этих тренингах не должен быть отталкивающим: «Реальный маньяк может улыбаться, говорить приятным голосом, в его внешности не будет ничего, что создавало бы ощущение угрозы. Иногда дети думают, что красивая тётя ничего плохого сделать не может, – это тоже миф».

Можно показать ребёнку видео в интернете, где, скажем, девочка подходит к домофону, а за ней идет дядька. «Девочка не зашла в подъезд с незнакомцем, как её учили родители. И правильно сделала, потому что дядька потом маньяком оказался. Нужно приближать ситуацию к ребёнку на живых, наглядных примерах», – добавляет Леонид Армер.

Наконец, можно установить в телефон ребёнка приложение, которое отслеживает его местонахождение.

Инструкция для родителей

– Ребёнок должен знать, что доверять можно только самым близким. Это мама, папа, бабушка, дедушка… К близким не относятся люди, которые представились «папиным другом», «коллегой с маминой работы», – говорит педагог Алексей Голубицкий. – Приучите детей к тому, что не надо делать определённых вещей: садиться в машину, входить в подъезд с незнакомцем, открывать дверь «водопроводчику».

Если самому ребёнку нужна помощь (потерялся и т. д.), то можно и нужно обращаться за помощью к взрослым – вероятность попасть на опасного типа не так велика. А вот если, наоборот, взрослый обращается к нему за помощью, то это подозрительно. Часто мерзавцы давят на жалость: мол, щенок потерялся, нужно его поискать или надо помочь донести продукты до машины и т. д.

Объясните ребёнку: если незнакомец пытается его увести, то надо кричать, вырываться, кусаться – привлекать внимание любыми способами. Не прятаться, а бежать туда, где люди.

По данным МВД

Число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних: в 2022 году – 103 185, в 2023-м – 98 833.