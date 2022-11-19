Одержимые. Чем рискуют геймеры?

Игра, как говорят психологи, — главная деятельность ребёнка. Именно в ней дети развиваются физически и интеллектуально, учатся социальному взаимодействию со сверстниками и всем прочим премудростям, которые потом помогут им во взрослой жизни. Но что если вместо пряток, игр в дочки-матери и казаки-разбойники ваше чадо «рубится» исключительно в компьютерные «бродилки» и «стрелялки»? О вреде гаджетов для здоровья и психики детей (да и взрослых) рассказала врач-психиатр, психотерапевт Университетской клинической больницы № 1 им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Инна Пархоменко.

Наркоманы от компьютера

О негативном влиянии компьютера и планшета (а тем более смартфона) на зрение офтальмологи трубят уже давно. Гаджеты вредят не только глазам, но и всему организму. Дети, которым телефон «природу заменил», страдают от гиподинамии и гипоксии. Но главные мишени, конечно, нервная система и мозг. Недаром в последнее время врачи даже стали поговаривать о цифровом слабоумии.

Игровая зависимость — гэмблинг, или лудомания (от латинского ludo — «играю»), — характеризуется неконтролируемой психологической зависимостью от компьютерных игр.

По мнению Американской психиатрической ассоциации, механизм появления этой болезни, формы её развития и клинические стадии во многом идентичны тем, что наблюдаются у людей, которые употребляют кокаин. Сидя за компьютером, игроки впадают в игровой транс — состояние, сопоставимое с эффектом от сильнодействующих наркотиков. Тяга к искусственной реальности настолько сильна, что человек постепенно теряет интерес к обычной жизни.

Конечно, в компьютерных играх есть и польза: они помогают сбросить внутреннее напряжение, улучшить координацию, память, реакцию. Главное, чтобы из «часа потехи» игра не превратилась в основную жизненную потребность. Слишком большая увлечённость виртуальными играми, особенно в детском и подростковом возрасте, может привести к серьёзным проблемам, например сформировать асоциальную и агрессивную личность с неустойчивой психикой. Недаром большинство «стрелков», которые устраивали бойни в школах и других общественных местах, длительное время предпочитали виртуальное общение реальному.

Доигрались?

По статистике, из всех геймеров игроманами становятся лишь 0,2%. К тому же сильное увлечение видеоиграми может быть временным. Возможно, вашему близкому человеку просто подвернулась интересная «игрушка» и появился азарт пройти её немедленно. Чтобы поставить диагноз «игровая зависимость», больного надо наблюдать в течение года. Но если возникли подозрения, лучше присмотреться, нет ли у человека некоторых настораживающих симптомов.

Бесконтрольность в игре. Если ребёнок жертвует во имя игры учёбой, едой и сном — надо бить в колокола.

Если игра становится единственной темой в разговоре, а всё остальное игнорируется и не вызывает интереса — это плохо. Исчезновение друзей — тоже опасный звоночек.

Имеется выраженный синдром отмены (абстинентный синдром). Ребёнок или взрослый становится собой только у компьютера. Играя, он исполнен бодрости и сил. Ведь во время напряжённой игры выделяются гормоны удовольствия — эндорфины. Без игры же человек раздражён, агрессивен или апатичен, жалуется на головную боль.

Появились проблемы со здоровьем, которых раньше не было. При игре организм испытывает сильный стресс, поэтому быстро истощается. Из-за этого геймеров нередко начинают мучить кошмары, бессонница, гипертония, у них нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, возникает склонность к депрессиям, психозам.

Кто виноват?

Патологическим пристрастием к игре одержимы, как правило, вовсе не агрессивные личности, а тихони, люди с заниженной самооценкой, неуверенные в себе и неудовлетворённые своей жизнью, одинокие, страдающие от того, что их не понимают и не принимают ни в коллективе, ни даже дома. Дети сбегают в игру от родителей, которые с ними либо чрезмерно строги, либо безразличны. Часто игроманами становятся дети из тех семей, где царит видимое благополучие, но внутри абсолютно отсутствует коммуникация. Родители бывают обеспокоены только тем, чтобы чадо было одето-обуто-накормлено, а что творится у него в душе и на сердце, они и не догадываются.

Что делать?

Прибегать к внушению, воспитательным беседам, угрозам, шантажу, когда дело дошло до формирования игровой зависимости, бесполезно. Пора обращаться к психотерапевту или психиатру. Лечение игромании и медикаментозное, и психотерапевтическое (может включать индивидуальную и групповую психотерапию). Стандартная терапия этого недуга пока не разработана, но поскольку зависимость от игры во многом похожа на зависимость от иглы, схожи и методы лечения — изоляция от компьютера, психотерапия, гипноз, нейролептики. В крайнем случае прибегают к госпитализации.

Но и от семьи очень многое зависит. Прежде всего важно вернуть человеку, попавшему в виртуальную трясину, радости мира реального. С детьми это сделать проще. Их можно сводить в театр, цирк, на аттракционы, свозить на рыбалку, записать в секцию, кружок. С подростками и взрослыми сложнее. Придётся внимательно выслушивать их проблемы и помогать налаживать утерянный контакт как внутри семьи, так и с окружающими. Если игромания засосала взрослого человека, важно разобраться, что тому виной: проблемы в личной жизни, нелюбимая работа или что-то ещё. Вырвать человека из компьютерного плена нелегко, придётся много работать с мотивацией