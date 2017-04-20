Что попробовать в Германии: традиционная кухня и еда

Десерты

Тут, конечно, сразу стоит сказать, что на немецкой земле в плане сладкого нет никакой пафосности, изобретательности и большого выбора, как, например, в соседнем государстве, во Франции. С одной стороны, это показалось мне довольно плохим фактом, потому что все кажется типичным и уже испробованным. С другой стороны, сладкие блюда уже привычны нашему желудку, именно поэтому для вас не возникнет никакой непредвиденной неожиданности.

В кафе, ресторанах, пивных барах меню с десертами практически одинаковое: ассорти из шоколада, мороженное, желе, фруктовые муссы и незамысловатая выпечка, типа крендельков, только не соленых и с чесноком, а покрытых карамелью.

Единственное, что выбивалось из всего этого привычного отечественному глазу «изобилия» традиционный десерт «роте грутце». Оно напоминает смесь перетертых фруктов с сахаром, а на вид представляется нам, как привычное пюре.

Кстати, для меня стало большой неожиданностью, что немцев нельзя отнести к большим любителем чая. Именно поэтому, заказывая что-то из сладенького, вам предложат к порции либо сидр, либо простой стакан воды. Обычно в гастрономических местах есть чай и кофе, но их выбор так мал, что лучше остановиться на том, что предложат или порекомендуют официанты.

Десерты в Германии недорогие, средняя цена составляет 2 EUR.

Выпечка

В Германии выпечку очень любят, только вот купить ее можно лишь в кофейнях или в булочных. Пироги, пирожное, кексы, пирожки и запеканки — все это изобилие манит своим ароматом и видом. Средняя цена за одну порцию составляет около 2,5 EUR.

Нельзя не сказать и о воздушных булочках, которые выпекают из самых разных сортов муки с добавлением простых и оригинальных начинок.

Обязательно отведайте штрудель — сладкий рулет из тонкого теста, в основном, с яблоками, но зачастую местные любят разбавлять «классические» рецепты, добавляя неожиданные ингредиенты. Также не попробуйте штройзель — пирог из песочного теста с добавлением ягод, фруктов, орехов и сливок.

Завтраки

Все завтраки в Германии я проводила в домашней обстановке, в коренной немецкой семье. Именно поэтому могу сказать о том, что этот прием пищи у немцев похож на типичный завтрак европейцев. Однако и тут есть своя особенность:)

В будние дни жители Германии совершенно не привыкли смаковать свой утренний прием пищи, именно поэтому завтрак с понедельника по пятницу быстрый, вкусный и питательный. Обычно он состоит из закусок, например, холодного мяса, сыров и нарезки из овощей. Вместе с этим подаются свежие булочки из разных сортов муки. У тех, кто встал на пять минут пораньше иногда есть время на горячий тост с джемом или медом.

Омлет, каши и салаты в будние дни на столе типичных немцев вы не увидите, а вот в выходные, когда у семьи есть много времени, они с удовольствием насладятся таким вкусным неторопливым завтраком с чашкой ароматного кофе.

Первые блюда

Супы в Германии любят точно так же, как и в России. Выбор из первых блюд всегда очень обширный. Какой-то изюминки в приготовлении или во вкусе местных супов я не нашла. Кстати, средняя стоимость порции составляет 3,5 EUR.

Поначалу цены на супы мне показались завышенными, однако, увидев порцию и попробовав, я осознала, что это прекрасное сочетание цены и качества. Все первые блюда, которые мне довелось испробовать в Германии были очень наваристыми и густыми, так сказать, «чтобы аж ложка стояла».

Обязательно попробуйте «айнтопф». Это суп из большого количества ингредиентов, чем-то напоминает нашу солянку. Занимаясь его приготовлением в студенческом общежитии, немцы рассказали мне, что суп был «изобретен» крестьянскими женщинами, которые просто добавляли в кипящую кастрюлю все то, что было в холодильнике. Именно поэтому для каждого жителя Германии рецепт «айнтопф» свой, неизменным остается одно — несколько видов мяса, много лука, жгучего перца и овощей.

Еще один классический суп, что имеет такую же большую популярность, как борщ в странах СНГ, называется «суп по-саксонски». Его подают исключительно горячим. Ингредиентов, как и в «айнтопфе» также много, но в основу для саксонского супа идет картофель и шпикачки.

Я пробовала суп как на основе картофельного пюре, так и на основе мелко порубленного клубня картофеля. Вкус от этого не меняется, но ощущения довольно странные. Поэтому, если у вас есть возможность отведать «суп по-саксонски» в разных вариациях, то не упускайте свой шанс.

А вот еще пара первых блюд, которые нельзя обойти стороной:

Гороховый суп с ребрышками . Готовиться в глиняном горшке и после выключенного огня томится под крышкой еще около получаса. Подается с чесночными гренками или сухариками.

Пивной немецкий суп . Самый обычный мясной суп, только для особой пикантности в куриный, свиной или говяжий бульон принято добавлять около 200 миллилитров пива. В ресторанах обычно жидкую основу смешивают с темным, но если вы готовите сами, то тогда выбор остается за вами:). Скажу только то, что со светлым пивом суп приобретает какую-то приятную горечь, а со светлым становится приятно сладковатым.

Ягодный суп с вином. Ягоды с вином измельчаются до густоты. Для подачи повара часто добавляют мяту или сливки. По вкусу это напоминает алкогольное смузи. Довольно вкусно и крайне необычно.

Вторые блюда

Вторые блюда в Германии, как впрочем и первые, отличаются тем, что они очень сытные и вкусные. Порции обычно, если вы обедаете или ужинаете вне дома, подают большие. Стоит отметить, что нет каких-то определенных блюд или названий, в немецкой кухне существует немного другое правило.

В кафе, барах или ресторане вы можете выбрать понравившееся вам мясо, а уже у нему подобрать гарнир. И через десять-двадцать минут перед вами будет стоять горячая и вкусная тарелка на которой будет находиться этакое собирательное блюдо.

Из мяса я бы настоятельно рекомендовала отведать:

запеченную свиную рульку или, как местные ее называют, «айсбайн». Это уже довольно типичная, но такая вкусная гастрономическая классика, как для местных жителей, так и для туристов;

сосиски. Очень разнообразное мясное блюдо, иногда для приготовления одной сосиски используются сразу три или четыре вида мяса. Классическими считаются свиные.

колбасы. В германии их очень много, я хотела посчитать приблизительное количество сортов в простом магазине и просто сбилась со счета. Я бы посоветовала попробовать колбасы с паприкой и кинзой. Кстати, большой популярностью пользуются колбаски из потрохов. Помимо них, местные просто обожают «кровянку». Она делается из классических компонентов, однако главной ее изюминкой является кровь скота.

Гарниры:

Кислая капуста или, как ее называют местные «Sauerkraut». Она напоминает квашенную капусту с добавлением свежих овощей, специй и трав.

Шпецле. Самодельные яичные макароны. Из-за того, что они производятся, в основном, на фабриках, где не используют механический труд, зачастую форма изделий бывает разной: от звездочек до длинных трубочек. Часто макароны посыпают сыром или соусом.

Картофель. Его варят жарят, реже всего запекают. Из специй добавляют соль и редко оливковое масло.

Клецки. Мучные шарики из муки, воды и яиц. Довольно часто в Германии они подаются с «сердцевиной». В классическом варианте в клецки ничего лишнего не добавляется, но современные немецкие повара часто экспериментируют. Например, я ела клецки с картошкой и луком, моцареллой и зеленью. Вкус необычный и запоминается надолго.

Салаты

Для меня стало огромной неожиданностью, что немцы действительно очень любят салаты. И если в России самым популярным салатом считается оливье, то в Германии все просто в восторге от картофельного салата. Он занимает верхние позиции в меню кафе и ресторанов, а дома немецкая семья старается подавать его раз или два в неделю.

Кстати, довольно часто сами немцы говорят: «У каждой хозяйки свой картофельный салат». И, как мне кажется, это действительно правда. Но в классическом варианте «картофельный» салат представляет из себя очень сытное блюдо с картошкой с добавлением лука, маринованного огурца, копченной колбасы или шпика.

Еще большим открытием для меня стало то, что привычную русскую закуску — варенный картофель колечками, луком и сельдью под уксусом, в Германии считают полноценным салатом. Его часто подают с запеченными яблоками и зеленью.

По правде говоря, вкус у этого блюда очень непривычный и специфический. Подается в глубокой тарелке с красивым оформлением. Но несмотря на мои неоднозначные впечатления, попробовать этот салат все-таки стоит. Не зря его называют одним из самых вкусных в немецкой кухне:)

Напитки

Главный напиток Германии — это, конечно, пиво. Но об алкоголе я расскажу чуть дальше. Начнем с того, что привыкли видеть немцы на своих столах на завтраки, обеды и полдники, помимо «хмельного эликсира».

Тут стоит сказать о том, что местные просто обожают свежевыжатые соки. На улицах, торговых центрах и площадях можно встретить специальные автоматы, в которых можно купить баночку сока с мякотью. Что уж тут говорить о кафе, ресторанах и магазинах. Кстати, в каждой немецкой семье есть соковыжималка и часто даже не одна.

Так же как и соки, в Германии очень любят компоты и морсы. Их готовят дома и также продают в магазинах.

Конечно, нельзя обойти стороной и немецкое пиво. Оно представлено в невероятно больших количествах и самых разных сортов, в общем на вкус и цвет.

Шнапс — местная хмельная водка, которая ничем не уступает по крепости отечественной. Она имеет мягкий вкус и пьется довольно легко. Ее часто подают к сосискам и колбаскам.

Уличная еда

Об уличное еде можно говорить очень много. Несмотря на свою надменность, немцы не брезгуют быстрыми перекусами по дороге на работу или встречу. В основном все покупают что-то вкусное, жирное и питательное в небольших ларьках на колесах, что активно передвигаются и за один день могут сменять сразу три торговые точки. Но фургончики с уличной едой в больших городах можно встретить на каждом шагу. Именно поэтому обязательно потратьте буквально пару минут на очередь и отведайте:

Братвурст (Bratwurst). Длинная колбаска в булочке, которая обильно полита горчицей и соусом. Напоминает хот-дог, если бы только не один секретный ингредиент. Какой? Попробуйте и сами узнаете:)

Карривурст (Currywurst). Хаотично нарубленные пряные колбаски. Подаются под соусом карри вместе с жаренной картошкой-фри, кстати, если заранее попросить, ее могут полить сыром или другим соусом на выбор.

Леберкезе (Leberkäse). Мясо в пшеничной булочке. На вид может напоминать питу. Придется по вкусу всем любителям острого и горяченького.

Сельдь в булочке (Matjesbrötchen). Самый неоднозначный бутерброд, который я только пробовала. Но эта классика, поэтому пройти стороной ее просто не позволительно. Итак, это сэндвич с хрустящим пшеничным хлебом с филе маринованной сельди, листьями салата, свежим луком и солеными огурцами.

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