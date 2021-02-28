Что родители должны рассказать ребёнку об эмоциях и умении ими управлять

Ценность эмоционального интеллекта сегодня не оспаривается. Люди, которые раньше учились программировать, внезапно устремились на тренинги “Управляй гневом и вдохновением”. А детская литература, обучающая отличать злого зайку от грустного, потеснила на библиотечных полках истории про честное слово. Пока не все разобрались, как именно помочь ребёнку с развитием эмоциональной сферы, и на всякий случай записали его на дополнительную физику, мы рассказываем о практических шагах, которые доступны каждому родителю.

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Зачем детям нужен эмоциональный интеллект

Американский психолог Дэниел Гоулман в книге “Эмоциональный интеллект” приводит множество научных доказательств того, что гибкие навыки свидетельствуют о будущем успехе человека вернее, чем стандартные академические тесты. Да и как иначе, если к этим некогнитивным навыкам относятся очень ценные вещи вроде настойчивости, самосознания и умения поддерживать своё психическое благополучие.

Метить в сторону будущих профессиональных достижений - здорово, но эмоциональный интеллект одновременно помогает ребёнку учиться прямо сейчас. Наши сумбурные порывы и ощущения помогают методично сворачивать горы или же оставаться на диване в позе гусеницы.

И если подходить с самого прагматического угла: осознание своих эмоций помогает ребёнку их регулировать. А значит, просто улучшает поведение человека, который остался на всё воскресенье с бабушкой и второй час топает ногой.

Зачем этому специально учить

Раз благополучие человека обеспечивается его способностью грамотно подкрутить внутренние колки, значит, должна быть технология их регулировки. Это сравнительно новое для человечества представление: чувства - это не стихийное бедствие, а инструмент. Даже если человека накрыло чёрной тучей, мы можем работать с ней и даже использовать себе во благо. И работать со своими состояниями: вниманием, отдыхом, концентрацией, мотивацией, - лучше начать уже в детском возрасте, а уж математику к этому набору приложить будет не так трудно.

Между тем мы по-прежнему ничего не делаем на практике. Мы отправляем детей в сад и школу, надеясь, что педагоги смогут объяснить проказникам технику глубокого дыхания. Но это чувство обманчиво.

Большинство школьных проблем — от неспособности настроиться на работу за партой до буллинга - лежит именно в неумении детей понять, что с ними происходит.

Учебное заведение похоже на огромный эмоциональный котёл, в который мы бросаем детей, а они там варятся в клубах академических и социальных проблем, ощущая то страх, то одиночество, то досаду, то эйфорию.

Раньше считалось, что умение выйти из стресса - свойство темперамента. Мол, спокойно, товарищи, ребёнок сам наладит эмоциональный интеллект по дороге, пусть она и состоит из довольно хаотических и грубых ситуаций. Теперь ясно, что беспорядочное взаимодействие - плохой урок работы с тонким инструментом чувств. Ну и вообще, как можно полагаться на случайные ухабы здесь, когда во всём остальном мы помешаны на эффективности? Специалисты вообще считают обучение эмоциональному интеллекту недостающим звеном в системе образования. Работа с чувствами - не прихоть, а базовый навык, которому нужно обучаться.

Словарь эмоционального интеллекта

Майндфулнес - практики целенаправленного внимания к чувствам и ощущениям в теле. Может включать в себя дыхательные упражнения и визуализацию: человек видит, как он плывет по реке, взлетает ввысь и проч. Грубо говоря, это приёмы медитации, но очищенной от религиозной и философской составляющих. Тренировка, позволяющая перезагрузить мозг или успокоиться.

Самопознание - изучение собственных свойств и особенностей, сбор информации на тему “Какой я?”.

Саморегуляция - способность эмоционально реагировать на происходящую ерунду социально приемлемым образом. То есть уметь выпустить пар так, чтобы никто не обиделся и самому стыдно не было.

Мотивация - процесс, который побуждает нас действовать. Мотив - причина, по которой мы активно гребём веслом, - потребность, требующая удовлетворения. Если мотивация вдохновлена ребятами вокруг, то это внешняя мотивация, если она растёт изнутри - то внутренняя.

Эмпатия - умение почувствовать то, что испытывает другой. Способность встать на его место.

Стрессоустойчивость - набор личностных свойств, который позволяет человеку переносить тяжёлые времена и большие нагрузки. Причём всё это без особенных последствий.

Гибкие навыки (некогнитивные, софт скиллс) - сочетание черт характера, социальных и эмоциональных умений, которые позволяют нам ладить с другими и достигать своих целей в коллективе.

Как родители могут развивать ЭИ у ребёнка

1. Создайте дома подходящий эмоциональный климат

Этот пункт вообще не требует от вас никаких усилий, а, наоборот, говорит о том, что вы уже хорошо постарались. Учёные считают, что дети учатся ЭИ, наблюдая за отношениями в семье. То, как вы выражаете радость, смеётесь, дуете на ранку сыну, обнимаете жену или мужа, - отличный материал. Нет, отправленные смайлики не годятся. А вот сердиться, хныкать или пускаться в пляс - прекрасные практики, ради которых родители не должны запираться в ванной.

2. Активное слушание

Было бы неплохо, если бы мы чаще обращали внимание именно на эмоции, а не на плохое поведение. Не “что ты натворил, хулиган”, а “ты негодуешь”. Лучше активного слушания здесь ничего не придумано. Так мы даём ребёнку знак, что готовы не наказывать, а вступать в диалог, пытаться разобраться в происходящем. В общем, не судить, а сопереживать и анализировать.

3. Проговаривайте эмоцию, увеличивайте эмоциональный лексикон

Исследователи считают: чем больше наш эмоциональный словарный запас, тем лучше наши навыки общения и саморефлексии. Каждый синоним здесь становится важной деталью машины ЭИ. Пусть ребёнок будет не “злой” - он, положа руку на сердце, почти всегда злой или плаксивый, но - свирепый, раздражённый, гневный, остервенелый и т. д. Кстати, хорошие чувства тоже нельзя упускать из виду. Отмечайте, когда ребёнок беспечный, ликующий, игривый.

4. Помогите разобраться в себе

Наши эмоции живут в теле. С дошкольного возраста полезно чувствовать, в каком месте у тебя щемит от тоски, где копится досада, как сжимаются кулаки и как приятно шевелится в животе азарт. Игры “где живёт мое чувство” - творческие, подвижные, телесно-массажные - хорошая подмога взрослым. Во всяком случае, об этом всегда можно поговорить. Тут же мы можем предложить ребёнку изобрести способы самоуспокоения. Что можно сделать, когда хочется плакать, от чего ты погружаешься в тоску, почему мороженое приводит тебя в мечтательное состояние…

5. Читайте и обсуждайте художественную литературу

Умение сопереживать, вставать на чужую точку зрения развивается благодаря тому, что человек воображает себя в вымышленной ситуации и даже испытывает по поводу неё какие-то эмоции. Для этого трудно найти что-то лучше старой доброй книжки. Правда, исследователи пытаются пойти дальше. Недавно была разработана специальная компьютерная игра, развивающая навыки эмпатии у подростков. Оказалось, работает - действительно улучшает. Но с книгой пока как-то спокойнее.