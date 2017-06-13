Дети под давлением. Почему здоровые школьники внезапно умирают?

Внезапная остановка сердца у здоровых детей - это непредсказуемая случайность или недосмотр медиков?

В Москве во время урока физкультуры скончалась студентка второго курса - противопоказаний для занятий спортом у неё не было. В Омской области во время кросса упал школьник. Он умер от острой сердечной недостаточности в автомобиле «скорой помощи», не приходя в сознание.

В чём причина таких трагедий, рассказывает Инна Трунина, д. м. н., зав­отделением детской кардиологии Детской городской клинической больницы им. Башляевой.

Инна Трунина: Такая смерть может быть осложнением многих недугов: врождённых заболеваний проводящей системы сердца, сложных пороков, ишемической болезни сердца, которая дала о себе знать внезапно. Но главной причиной остановки сердца в молодом возрасте чаще всего служит злокачественная аритмия (нарушение ритма сердца), единственным симптомом которой нередко как раз и является внезапная смерть.

К сожалению, такая аритмия плохо диагностируется и может внезапно возникнуть даже у человека, который незадолго до этого прошёл медицинское обследование. Неслучайно внезапные смерти чаще происходят во время занятий спортом - интенсивная физическая нагрузка как раз и служит катализатором таких состояний.

Иду на рекорд!

Инна Трунина, «АиФ»: С этого года в школы возвращаются нормы ГТО. Планируется, что обладатели золотых значков получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Не приведёт ли это к росту подобных случаев?

- Возвращение норм ГТО - это важная программа, которая позволяет предотвратить многие недуги, в том числе и сердечно-сосудистые заболевания. Низкая физическая активность наряду с неправильным питанием и стрессами - причина развития артериальной гипертензии у подростков. Эта болезнь, начавшаяся в детстве, резко повышает риск внезапной смерти в молодом возрасте.

Но хорошо бы перед сдачей норм ГТО провести обязательную и повсеместную диспансеризацию. При многих заболеваниях есть ограничения физических нагрузок, которые обязательно нужно учитывать. Если на карту будут поставлены дополнительные баллы, есть большой риск, что за рекордами погонятся школьники с уже существующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Те, кому показаны только щадящие нагрузки.

- Врачи рекомендуют начинать измерять давление только после 40 лет. Детям его не проверяют вообще. Как можно заподозрить гипертонию у подростков?

- Хотя детей-гипертоников с каждым годом становится всё больше, даже сформировавшаяся гипертония у подростков обычно выявляется случайно. Поэтому очень важно измерять давление хотя бы при посещении врача.

В группе риска находятся подростки, у которых родители страдают артериальной гипертензией, и дети с болезнями почек и эндокринными заболеваниями, при которых происходят выбросы адреналина, повышающего давление. Повышенное давление также чаще отмечается у тревожных, ответственных детей. Среди прочих факторов риска - алкоголь и курение (а в РФ курят 40% юношей и 7% девушек).

Также нужно помнить, что гипертония редко протекает бессимптомно. Дети жалуются на головные боли, головокружения, слабость, утомляемость, пелену или мушки перед глазами. У детей-гипертоников часто резко снижается зрение. Очень важно не списывать эти жалобы на переутомление, а вовремя обратиться к врачу.

НЕдетское лечение

- Детская гипертония лечится так же, как и взрослая?

- Начальные формы детской гипертонии выправляются и немедикаментозно - результатов можно добиться, если нормализовать вес ребёнка, режим дня (школьнику нужно высыпаться, он не должен уставать, перевозбуждаться) и питание. Очень важно подобрать ребёнку подходящие физические нагрузки. Самые хорошие результаты дают кардиотренировки (быстрая ходьба ежедневно 30-40 минут, плавание, равнинные лыжи, велосипед).

А вот силовые тренировки детям с гипертонией абсолютно противопоказаны. Если эти меры не дают результатов - назначаются препараты, дозы которых подбираются индивидуально, а отменяются только врачом.

- Дети нередко «перерастают» подростковые недуги…

- К сожалению, к гипертонии это не относится на 100%. Если повышенное давление формируется в подростковом возрасте, то вероятность того, что оно внезапно нормализуется с возрастом, минимальна.

Поэтому так важно как можно раньше выявить гипертонию, поддерживать артериальное давление на оптимальном для данного ребёнка уровне, чтобы предотвратить развитие осложнений - инфарктов, инсультов и поражения почек. Необходимо постоянно проходить медицинское обследование.

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