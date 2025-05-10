Одиннадцать видов игр для развития ребенка

Дети любят играть. И, если вам кажется, что игра нужна им просто для развлечения – это не так. Игра имеет очень важное значение в росте и развитии ребенка. Именно благодаря ей дети развивают чувство собственного «я», общаются со сверстниками, учатся взаимодействовать с другими людьми и делиться важной информацией.

Как и любая другая деятельность, связанная с развитием, игра – это сложная деятельность. Она может состоять из нескольких этапов. Существуют разные виды игр.

Рассмотрим 11 видов игр, которые влияют на развитие ребенка. Но сначала нам следует разобраться, что такое игра и почему она важна для развития ребенка.

Что такое игра?

Говоря просто, игру можно определить как добровольную деятельность, направленную на получение удовольствия. Игра сильно влияет на развитие детей, потому что развивает у них самосознание и учит решать социальные проблемы. Игра помогает ребенку расслабиться и наладить общение со сверстниками.

Также принято считать, что игра помогает детям освоить моторные навыки (такие как, например, умение удерживать баланс) и концентрацию. Это помогает детям в учебе в школе.

Почему игра важна для развития ребенка?

Психологи выделяют три основные цели игровой деятельности:

игра – ключевой элемент обучения детей. С помощью игры дети подражают взрослым и осваивают новые навыки;

игра позволяет ребенку ощутить привязанность к сверстникам и родителям;

игра помогает ребенку преодолеть эмоциональный стресс.

Все это свидетельствует о том, насколько ребенку важно играть каждый день. Поэтому в детских садах игре отведено так много времени.

Виды игр, важные для развития младенцев и дошкольников

Любая игра, будь то бесцельное перебрасывание мяча друг другу или ролевые костюмированные игры – завладевает вниманием ребенка, развивает его творческий потенциал и воображение. Рассмотрим 11 видов игр, способствующих развитию ребенка.

1. Свободная игра

Свободная игра происходит, например, когда младенец делает хаотичные движения руками и ногами. Со стороны это кажется случайными движениями, но это определенно является одной из форм игры. Ее часто можно наблюдать у новорожденных и младенцев.

Преимущества:

ребенок пробует делать движения и интуитивно узнает об эмоциональном возбуждении;

свободная игра создает основу для игровой деятельности в будущем.

Примеры:

хаотичные движения рук и ног;

ребенок, как кажется со стороны, ничего не делает.

2. Параллельная игра

Параллельная игра, как правило, наблюдается у детей в возрасте от 1 до 2 лет, когда они играют вместе, но мало взаимодействуют друг с другом. Со стороны кажется, что дети играют каждый сам по себе, не стараясь привлечь внимание других. Во время параллельной игры ребенок может наблюдать за другими детьми и вносить на основе этого изменения в свою игру. Но он не будет пытаться как-либо влиять на своих сверстников.

Преимущества:

параллельная игра учит ребенка взаимодействовать со сверстниками;

параллельная игра учит ребенка тому, что ему принадлежит, а что – нет;

параллельная игра учит ребенка ролевым играм.

Примеры:

случаи, когда ребенок делится с кем-то своими игрушками;

ролевые и костюмированные игры;

строительство замка в песочнице, в которой играют и другие дети.

3. Ассоциативная игра

Ассоциативная игра заключается в том, что дети начинают больше интересоваться сверстниками и меньше внимания уделять игрушкам. Когда дети взаимодействуют друг с другом, со стороны кажется, что в их игре нет правил, структуры и конечной цели. Этот вид игры чаще всего наблюдается у детей в возрасте 3-4 лет.

Преимущества:

ассоциативная игра помогает детям социализироваться и общаться со сверстниками;

учит детей правилам общения;

благодаря ассоциативной игре дети учатся делиться;

дети развивают языковые навыки;

дети учатся решать проблемы и сотрудничать друг с другом.

Примеры:

игра нескольких детей в одни и те же игрушки;

обмен игрушками;

активное общение детей между собой.

4. Одиночная (независимая) игра

Одиночная игра обычно наблюдается у детей в возрасте 3-4 лет. Во время такой игры ребенок увлечен игрушками, он их поднимает и рассматривает. Он не интересуется сверстниками, которые находятся рядом. Одиночная игра важна для детей, которые еще не освоили необходимые физические или социальные навыки и могут стесняться подойти к сверстникам.

Преимущества:

ребенок учится быть самостоятельным;

ребенок принимает самостоятельные решения;

ребенок развивает уверенность, взаимодействуя со сверстниками;

одиночная игра развивает воображение и креативность ребенка;

ребенок самостоятельно получает новые знания об окружающем мире;

ребенок учится расслабляться и размышлять.

Примеры:

разыгрывание воображаемых событий;

рисование.

5. Воображаемая игра

Во время воображаемой игры дети представляют разные ситуации и себя в определенной роли, а затем разыгрывают воображаемые сценарии. Этот вид игры побуждает ребенка разыгрывать разные эмоции.

Преимущества:

воображаемые игры развивают интерес ребенка к окружающему миру;

игра развивает воображение и творчество ребенка;

развивает навыки решения проблем;

развивает языковые навыки;

поощряет сочувствие к окружающим.

Примеры:

ролевые игры;

разговоры с куклами;

проявления заботы и привязанности к мягким игрушкам.

6. Игра на наблюдение

Дети участвуют в игре в качестве зрителя. Они наблюдают за играми других детей, но не принимают в них активного участия. Такие игры чаще всего наблюдаются у детей дошкольного возраста, которые учатся, наблюдая.

Преимущества:

наблюдая за другими, ребенок учится;

слушая и изучая игру сверстников, ребенок развивает языковые навыки.

Пример:

случаи, когда ребенок проявляет живой интерес к игре других детей, но сам не принимает в ней участия.

7. Игра-соревнование

Это организованная игра с четкими правилами и условиями победы и проигрыша. Футбол и всяческие дворовые и настольные игры – это примеры игр-соревнований.

Преимущества:

ребенок учится играть по правилам;

ребенок учится ждать своей очереди;

ребенок учится работать в команде.

Примеры:

настольные игры;

игры на улице: футбол, настольный теннис, бадминтон и т. д.

8. Игра на сотрудничество

По мере роста дети развивают свои социальные навыки. В конечном счете они учатся сотрудничать, взаимодействовать и играть вместе. В игре на сотрудничество дети вместе выполняют командную работу для достижения общей цели.

Преимущества:

ребенок учится делиться и понимать сверстников;

ребенок развивает коммуникативные навыки;

начинает понимать ценность командной работы;

учится самовыражаться;

повышает уверенность в себе.

Пример:

дети вместе строят замок из песка.

9. Символическая игра

Дети используют различные предметы для выполнения действий. Игра на музыкальных инструментах, рисование, раскрашивание и пение – все это формы символической игры.

Преимущества:

ребенок самовыражается;

ребенок исследует новые идеи.

ребенок экспериментирует и учится выражать эмоции.

Примеры:

рисование;

пение;

игра на музыкальных инструментах.

10. Физическая игра

Это вид игры, который предполагает физическую активность.

Преимущества:

поощряет физическую активность ребенка;

развивает крупную и мелкую моторику.

Примеры:

катание на велосипеде;

прятки;

игры с мячом.

11. Конструктивная игра

Сюда относятся любые виды игр, которые предполагают конструирование или сборку чего-либо.

Преимущества:

игра мотивирует ребенка сосредоточиться на достижении цели;

учит планированию и сотрудничеству;

учит настойчивости;

развивает адаптивность к новым условиям.

Примеры:

строительство из кубиков;

построение замка из песка.

Игра крайне важна для роста и развития детей, поэтому родители не должны мешать своему ребенку играть. По возможности родители должны как можно чаще играть с ребенком – это укрепляет эмоциональную связь. Когда маленькие дети играют с игрушками, присматривайте за ними, чтобы избежать несчастных случаев.

Убедитесь, что ребенок имеет возможность играть и общаться со сверстниками. Ходите вместе с ним в парк или на детскую площадку. Это помогает ему развить социальные навыки и учит делиться. Убедитесь, что в детском саду, куда вы отдаете ребенка, достаточно внимания уделяется как играм, так и занятиям по программе.