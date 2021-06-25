Дорога убивает: Зачем родители гробят здоровье и калечат психику малышей

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В последние годы наблюдается очень странная мода – таскать за собой маленьких детей, в том числе и грудничков, буквально повсюду: в дальние поездки, в рестораны, музеи, торговые центры – далее по списку. Даже на пляже в нынешнюю неимоверную жару можно увидеть родителей с младенцами. Чадам всё это неинтересно, они сигналят о своем дискомфорте оглушительным криком, что, мягко говоря, не доставляет радости окружающим. Что же побуждает родителей столь изощрённым образом издеваться над собственными детьми и другими членами социума? А главное, как это отражается на здоровье детей? За примерами далеко ходить не нужно. Автор статьи минимум раз в неделю ездит в поездах питерского направления – и редкая поездка обходится без громкого младенческого плача. Или без стояния на ушах детишек постарше. На все просьбы унять чадо родители в лучшем случае разводят руками – потерпите, "онжеребёнок", в худшем – посылают жалобщиков пешим эротическим маршрутом. А путешествие в поезде дальнего следования и вовсе превращается в пытку. Причём для всех. Не менее удручающее зрелище – неприкаянные детишки в кафе, магазинах, других "взрослых" местах. Да что там говорить, на пикники с шашлыком и обильными возлияниями – и то отправляются с детьми. Скажете, не с кем оставить? Простите, не верится: массовый характер явления говорит о том, что делается это вполне намеренно. Смерть в поезде Скажете, не с кем оставить? Простите, не верится: массовый характер явления говорит о том, что делается это вполне намеренно. История знает немало случаев, когда путешествия в поездах заканчивались для детей трагично. По информации ГТРК "Удмуртия", в августе 2016 года умерла четырёхлетняя девочка, ехавшая с родителями в поезде Сочи – Киров. Как рассказали впоследствии медики, от менингококковой инфекции. Семья села в поезд в Лазаревском, и ребёнок к тому времени уже был болен. Родители пояснили, что девочку осматривал врач и обнаружил у неё признаки ОРВИ. В поезде малышке становилось всё хуже и хуже; в Ростове-на-Дону её всё-таки сняли с поезда и госпитализировали. Но, видимо, было уже поздно. В июле 2018 года в больнице Лискинского района Воронежской области скончался четырёхлетний мальчик, снятый с поезда Сухум – Москва. Как сообщает РИА "Воронеж", температура у малыша поднялась до 40 градусов уже при посадке в поезд, вскоре проявилась сыпь. На станции Россошь он и вовсе потерял сознание. Причём, по данным информагентства, родители не обращались за помощью, пытаясь лечить сына самостоятельно. В Лисках ребёнка принудительно госпитализировали, однако, по-видимому, время для его спасения было упущено.

https://vk.com/video-75679763_456261773

В том же 2018 году в поезде Санкт-Петербург – Москва стало плохо семилетней пассажирке. У ребёнка начался жар, одышка, покраснело горло. В Твери, как сообщает информагентство ТИА, девочку осмотрела бригада скорой, сделала укол. Врач сказал матери, что дальнейшую помощь маленькой пациентке лучше оказать в Москве. В столице ребёнка прямо с поезда отвезли в больницу. Вечером девочки не стало.

Пожалуй, остановимся на этом. Трагедии происходят регулярно, кто хочет убедиться в этом лично – "Яндекс" в помощь. Развиваться болезни могут порой стремительно, а оказать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь в поезде часто бывает невозможно. Потом помощь, конечно, приходит, но зачастую уже слишком поздно…

Доверяют интернету, а не врачу

Так что же заставляет родителей таскать за собой маленьких детей буквально повсюду, невзирая на возможные последствия? Психотерапевт высшей категории Ольга Матвиевская рассказала, что в последние годы появилось огромное количество так называемых "оздоровительных" гуру, рекомендующих "природоцентрические" способы существования маленького ребёнка. Это и роды в воде, и советы бросать младенца в бассейн, чтобы он сам научился плавать. От науки такие рекомендации, разумеется, бесконечно далеки. Мода повсюду брать с собой ребёнка – скорее всего, из этой же оперы.

Если вся семья любит путешествовать, то и ребёнок должен с младых ногтей постоянно проводить время в машине, в поезде, в самолёте, чтобы его потом не укачивало, чтобы он с детства привыкал быть "человеком мира". Это просто такая мировоззренческая тенденция,

– говорит Ольга Матвиевская.

Почему же раньше такого не было? Как рассказала эксперт, в СССР существовала система здравоохранения Семашко, где особое место уделялось профилактике заболеваний. Были не диспансерные осмотры, как сейчас, а профилактические, имеющие под собой научную доказательную основу. Сейчас этой системы нет и в помине – есть страховая медицина. Но главное – поменялся статус врача. Раньше он был сакральной фигурой и его рекомендации выполнялись в обязательном порядке. Сейчас врач оказывает услугу – точно так же, как парикмахер, автослесарь, сантехник. Раз оказывает услугу – значит, по сути, подчиняется пациенту. Ну а рекомендации подчинённого лица можно и не выполнять…

И получается, что, когда врачи говорят общепринятые лет двадцать назад вещи – о том, например, что ребёнку до трёх лет вообще не нужно выезжать за пределы региона, в котором он родился; что детям с пяти-шести лет при выезде в другой регион нужно проходить акклиматизацию очень постепенно – например, на юге гулять на улице только утром и вечером, но не днём, – раньше всё это соблюдалось неукоснительно. Сейчас люди доверяют интернету, где очень много сообществ парамедицинского оздоровления. Многие не в состоянии отличить фейковые рекомендации от настоящих, но следуют этим рекомендациям,

– считает Ольга Матвиевская.

Ребёнок кричит о помощи

Да, оглушительные крики младенцев в тех же поездах – это крайне неприятно для окружающих. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: раз ребёнок кричит – значит, ему плохо. Значит, он испытывает дискомфорт. И если он надрывается два часа в течение трёхчасовой поездки – значит, эти два часа он испытывает бесконечные страдания.

Крик для маленького ребёнка является способом выражения своего самочувствия. Поскольку он не может сформулировать большое распространённое предложение, он не может описать вербально свою эмоцию, своё самочувствие, свою боль, крик – это единственный способ выражения того, что ему плохо. И он кричит при любом дискомфорте: зуб болит, нога болит – он будет кричать; жарко, душно – будет кричать; голоден, описался – будет кричать. И если ребёнок орёт постоянно два-три часа подряд, это говорит о том, что все эти два-три часа у него есть какой-то внутренний дискомфорт. Может, ему некомфортна сама смена обстановки, новые люди, посторонний шум, постоянная тряска, передвижение в неизвестность,

– рассказывает Ольга Матвиевская.

По словам психотерапевта, существует несколько вех в развитии головного мозга маленького человека. До трёх лет кора головного мозга не сформирована. То есть человечек увидит море, солнце, звёзды, но не сможет осознать их красоту. А значит, не сможет запомнить. Есть такое понятие – возраст осознания, в котором человек начинает ощущать себя отдельной личностью. С этого момента, собственно, индивидуум и помнит себя. У некоторых это три года, у некоторых – четыре, другие же говорят, что до шести лет себя не помнят. Но в среднем возраст осознания составляет около трёх лет – плюс-минус несколько месяцев.

Раньше отечественная медицина считала, что до возраста осознания, формирования долгосрочных воспоминаний таскать ребёнка по этим воспоминаниям нет смысла, потому что он всё равно ничего не запомнит. То есть вместо того, чтобы запомнить красоту моря, у него отложится, что он несколько часов трясся в дискомфорте,

– считает психотерапевт.

Длительный стресс не закаляет, а разрушает

Возникает вполне закономерный вопрос: может, такие стрессы полезны для ребёнка? Может быть, его организм закалится и в дальнейшем будет легче переносить жизненные невзгоды?

Всё зависит от типа личности ребёнка, от типа нервной системы, с чем и насколько здоровым он родился, насколько правильно протекали роды. Если ребёнок условно здоровый, не травматик, то это повышает стрессоустойчивость. То есть постоянная тренировка короткими стрессами повышает стрессоустойчивость. Если же идёт постоянная тренировка длительными стрессами (чем длиннее путешествие, тем длительней стресс), то это снижает стрессоустойчивость. А если ребёночек родился изначально с низким иммунитетом, низкой стрессоустойчивостью, травмой в родах, недоразвитием, если выявились какие-то внутриутробные хронические заболевания, то, безусловно, здесь стрессоустойчивость снижается и при коротких, и при длительных стрессах, при дистрессах,

– разъясняет Ольга Матвиевская.

Есть и ещё один важный аспект проблемы: человек, выросший в состоянии постоянного "дорожного" стресса, будет впоследствии иначе реагировать на разные житейские ситуации. По словам психотерапевта, до трёх лет у человека закладываются базовые принципы и реакции на окружающий мир, базовые способы взаимодействия с ним. И если до трёх лет в сознание маленького человека родители заложат понимание, что окружающий мир безопасен, тогда внутри него сформируется гармоничное ядро личности. Индивидуум будет открыт к познанию мира и в процессе взросления начнёт формировать свои навыки контакта с ним.

Если же до трёх лет таскать ребёнка по каким-то травматичным местам и ситуациям, вытаскивать из зоны комфорта, у него подспудно сформируется ощущение, что мир небезопасен. Это может спровоцировать склонность к неврозам, к паническим атакам. Если взрослый человек считает, что мир небезопасен, естественно, он станет строить вокруг себя барьеры, опасаться и будет менее открыт в общении с окружающими,

– говорит психотерапевт.

Добавить к словам эксперта, в общем-то, нечего. Кроме одного: в современном эгоцентричном обществе не принято думать о комфорте "далёких" людей. Но, наверное, всё-таки стоит подумать о здоровье и безопасности собственных детей. Да, хочется посмотреть мир здесь и сейчас. Но не лучше ли потерпеть несколько лет, чем потом бесконечно водить ребёнка по врачам и психологам? Или, хуже того, до конца своих дней рыдать на его могиле?