Шоколадный фадж

Лёгкий, пористый фадж – разновидность молочного ириса. Готовят его в посуде с толстым дном, так как массу приходится варить до такой консистенции, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик (около 40–45 минут). Сваренный фадж взбивают до загустения и лёгкой зернистости. Только после этого его разливают в форму, охлаждают и нарезают или ломают на кусочки. Он бывает таким нежным, что буквально тает во рту.

Для приготовления фаджа нужно взять сахар-песок, сливочное масло, пастеризованное молоко и молоко, сгущенное с сахаром и какао.

Фото 1

В сковороду с толстым дном выложить сразу все ингредиенты.

Фото 2

Смесь поварить на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения сахара.

Фото 3

Огонь увеличить, быстро вскипятить смесь и снова уменьшить нагрев. Снять сковороду с огня тогда, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик.

Фото 4

Горячую массу взбивать до тех пор, пока она не станет густой и слегка зернистой.

Фото 5

Форму или противень выстлать промасленным пергаментом, вылить туда готовую массу и охладить. Можно воспользоваться силиконовой формой, которую следует слегка смазать маслом.

Фото 6

Застывший фадж надрезать квадратиками.

Фото 7

Приятного чаепития!