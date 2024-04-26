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Шоколадный фадж

Ингредиенты

Сахар – 2 стакана

Масло сливочное – 75 г

Молоко пастеризованное – 150 мл

Молоко сгущенное (с сахаром и какао) – 150 мл

  • 334 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

 Лёгкий, пористый фадж – разновидность молочного ириса. Готовят его в посуде с толстым дном, так как массу приходится варить до такой консистенции, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик (около 40–45 минут). Сваренный фадж взбивают до загустения и лёгкой зернистости. Только после этого его разливают в форму, охлаждают и нарезают или ломают на кусочки. Он бывает таким нежным, что буквально тает во рту.

Для приготовления фаджа нужно взять сахар-песок, сливочное масло, пастеризованное молоко и молоко, сгущенное с сахаром и какао.

Ингредиенты для шоколадного фаджа
Фото 1

В сковороду с толстым дном выложить сразу все ингредиенты.

Готовим шоколадный фадж
Фото 2

Смесь поварить на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения сахара.

Шоколадная смесь для фаджа
Фото 3

Огонь увеличить, быстро вскипятить смесь и снова уменьшить нагрев. Снять сковороду с огня тогда, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик.

Фадж из шоколада
Фото 4

Горячую массу взбивать до тех пор, пока она не станет густой и слегка зернистой.

Готовим шоколадный фадж
Фото 5

Форму или противень выстлать промасленным пергаментом, вылить туда готовую массу и охладить. Можно воспользоваться силиконовой формой, которую следует слегка смазать маслом.

Шоколадное тесто для ириса
Фото 6

Застывший фадж надрезать квадратиками.

Фото шоколадного фаджа
Фото 7

Приятного чаепития!

Фадж шоколадный
Фото 8
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