Шоколадный фадж

Ингредиенты
Сахар – 2 стакана
Масло сливочное – 75 г
Молоко пастеризованное – 150 мл
Молоко сгущенное (с сахаром и какао) – 150 мл
- 334 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Лёгкий, пористый фадж – разновидность молочного ириса. Готовят его в посуде с толстым дном, так как массу приходится варить до такой консистенции, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик (около 40–45 минут). Сваренный фадж взбивают до загустения и лёгкой зернистости. Только после этого его разливают в форму, охлаждают и нарезают или ломают на кусочки. Он бывает таким нежным, что буквально тает во рту.
Для приготовления фаджа нужно взять сахар-песок, сливочное масло, пастеризованное молоко и молоко, сгущенное с сахаром и какао.
В сковороду с толстым дном выложить сразу все ингредиенты.
Смесь поварить на слабом огне при постоянном помешивании до полного растворения сахара.
Огонь увеличить, быстро вскипятить смесь и снова уменьшить нагрев. Снять сковороду с огня тогда, когда капля в холодной воде будет превращаться в шарик.
Горячую массу взбивать до тех пор, пока она не станет густой и слегка зернистой.
Форму или противень выстлать промасленным пергаментом, вылить туда готовую массу и охладить. Можно воспользоваться силиконовой формой, которую следует слегка смазать маслом.
Застывший фадж надрезать квадратиками.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии