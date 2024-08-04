Как научить детей не бояться ошибок

Как помочь ребёнку не бояться ошибок? Вот у него не получилось, он сразу психует и бросает всё. При этом — подчеркнём особо — вы за ошибки его не ругаете, не кричите, утешаете, если плачет.
Но воз и ныне там. Как тут быть? На основании научных данных и личного опыта я сделал пять выводов, которыми хочу поделиться.
Всегда подчеркивайте только усилия ребёнка
Забудьте о талантах и способностях. Никаких «Ты такой умный, ты такая умная». Только «Ты так усердно трудишься, ты так много занимаешься».
А если всё дело лишь в твоих навыках, то ошибка становится чем-то маловажным.
Проще говоря, дети начинают думать так: «Я ошибаюсь лишь потому, что ещё не очень хорошо умею. Научусь!». Доходит до смешного — мизерная разница в формулировках может приводить к достаточно заметным последствиям.
Представьте себе такой эксперимент. Ребёнка-дошкольника просят или «Будь моим помощником», или «Помоги мне». Затем ему предлагают перенести некую игрушку с места на место и игрушка ломается (всё, разумеется, подстроено и подстроено так, чтобы ребёнок полагал, будто это он сломал игрушку). После этого ребёнку предлагают ещё два задания.
И вот здесь разница в формулировках проявлялась во всей красе. Те, кого просили быть помощниками, расстраивались сильнее и чаще отказывались от выполнения оставшихся двух задач. Их реакция на ошибку была очень сильной.
Те, кого просили помочь, расстраивались меньше и охотнее принимались за другие задания. Их реакция на ошибку была слабее. Поэтому направляйте внимание детей на усилия и действия, а не на таланты и статусы.
Разбивайте задачи на максимально мелкие части
Чем мельче, тем легче научиться. Следовательно, тем больше шансов на успех. А в отличие от взрослых, дети (примерно до 11 лет) лучше учатся не на ошибках, а на успехах. Особенно если взрослый подчёркивает эти успехи.
Поэтому чем больше успехов, тем легче им будет учиться, тем меньше будет ошибок, тем проще будет переносить отдельные промахи.
Допустим, ребёнок учиться бросать мяч в баскетбольное кольцо. Не надо сразу тренировать попадание. Начните с правильной постановки ног. Потом — правильного хвата мяча. Затем — правильного броска.
Мы, психологи, с лёгкой руки Л. С. Выготского называем это зоной ближайшего развития. Это некая операция, которую человек вполне может сделать при небольшой помощи более умелого товарища (например, родителя). Всё, что находится за пределами зоны ближайшего развития, нужно игнорировать.
Обучайте ребёнка только тогда, когда он спокоен
Если ребёнок расстроился, плачет и пинает мяч, которым он не смог попасть в упомянутое кольцо, бесполезно вести душеспасительные разговоры.
Сначала нужно успокоить ребёнка. Вкратце — сначала нужно поддержать ребёнка, помочь ему справиться с эмоциями, а потом уже переходить к тому, что я описывал выше.
Обнимите ребёнка, погладьте по волосам и подождите.
Если же ребёнок вырывается, не давите, не зажимайте его. Дайте ему время побыть одному. Довольно скоро он успокоится, и можно будет вернуться к разделу про мелкие задачи.
Подчёркивайте, что ошибка — это всего лишь сигнал о том, чему надо научиться
Прямо так и говорите ребёнку, мол, хорошо, теперь ты знаешь, что нужно подтянуть. Я часто так и говорю: «Обучение без ошибок — время на ветер». Ведь без ошибок непонятно — куда расти, чему учиться.
Скажем, вот один из моих детей получил низкую оценку в школе. Я говорю, дескать, давай посмотрим, за что именно поставлена такая оценка, и как мы можем исправить эти моменты. Подчеркну — не оценку исправить, а те моменты, на которые она указывает.
Если дело в неправильном вычитании — давай тренировать этот момент. Если безударную гласную написал неправильно, то потренируем это. Очень важно не просто декларировать, что ошибка является сигналом, но ещё действовать так же. Этим вы приучаете ребёнка самостоятельно определять, что нужно улучшать и над чем работать.
Настройтесь на долгую работу
Все эти приёмы помогут, но без быстрого эффекта. Нужно время, и немалое. Ведь принятие ошибок спокойно — это своего рода навык. А такие навыки не формируются быстро. Нужно долго и методично упражняться.Как я в таких случаях говорю: «Навык не создаётся решением. Навык создаётся упражнением». И упражнением постоянным.
Впрочем, есть и хорошая новость. Пока вы будете учить ребёнка не бояться ошибок, вы сами много раз ошибётесь. Что же здесь хорошего, спросите вы? А вот что — вы сможете потренироваться на себе.
Выводы, рассказанные в этой статье, применимы не только к детям.
Павел Зыгмантович в соцсети ВКонтакте
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