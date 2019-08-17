«Детей с патологиями рождается все больше». Педиатр о здоровье малышей

Как экология влияет на здоровье новорожденных, с какими проблемами мамы и папы малышей чаще всего обращаются к педиатру сегодня и почему доверие между родителями и врачом – залог здоровья ребенка, «АиФ-Воронеж» рассказал врач.

В чем опасность самолечения малышей и каковы последствия отказа родителей прививать детей, «АиФ-Воронеж» рассказал главный врач «Центра современной педиатрии» Денис Еремин.

Врожденных аномалий становится все больше

Ирина Евсюкова, «АиФ-Воронеж»: По вашему опыту работы, за последние годы дети рождаются более или менее здоровыми, чем раньше, когда экологическая ситуация в мире не была такой критичной?

Денис Еремин: К сожалению, приходится отметить, что детей с патологиями сейчас рождается больше. Чаще встречаются врожденные пороки и аномалии развития, метаболические нарушения. Экологическая ситуация пока не улучшается. Экологичные методы производства используются далеко не везде. Ухудшение состояния окружающей среды не может пройти бесследно для человека. С каждым годом растет количество таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни мочеполовой системы, системы кровообращения, дыхательной системы. Здесь работает множество факторов, а беременной женщине, страдающей такими патологиями, сложно выносить и родить здорового ребенка. И даже несмотря на улучшающуюся с каждым годом ситуацию в диагностике начала беременности, ранней стадии многих заболеваний, мы пока не добились улучшения показателей состояния здоровья будущих мам и пап и, соответственно, будущих поколений.

- С какими проблемами со здоровьем малыша родители обращаются в первые месяцы жизни ребенка?

- Много проблем с адаптацией и питанием, сейчас мы видим все больше детей с избыточной динамикой веса даже в первые месяцы жизни. Неврологические расстройства - как следствие гипоксических нарушений во время беременности и родов. Метаболические нарушения, включая нарушения билиарного обмена (что приводит к дисфункции желчного пузыря – ред.) на первом месяце жизни ребенка. Врожденные аномалии и пороки развития, число которых неуклонно растет.

Главное – не навредить

- Часто ли вам приходится сталкиваться с последствиями самолечения ребенка? Насколько они тяжелы? Рекомендуете ли вы в любой ситуации обращаться к врачу, даже если у ребенка, например, насморк?

- Да, к сожалению, врачам сейчас приходится достаточно часто сталкиваться с последствиями самолечения пациентов. Педиатрия не исключение. Чаще всего причиной этого становится печальное состояние нашей государственной медицины. Очереди, отсутствие врача на участке побуждают маму заниматься самолечением своего ребенка. Как следствие - на приеме врач зачастую видит случаи запущенного бронхита, синусита, отита. И здесь всё-таки нужно в первую очередь обращать внимание на возраст малыша. Дети до года, ввиду своего маленького возраста, имеют склонность к быстрому развитию бурной картины болезни и возникновению угрожающих осложнений. Поэтому в случае этой возрастной группы заниматься самолечением категорически противопоказано, оставьте это врачу. В более старшем возрасте, при отсутствии хронической патологии у ребенка и адекватном самочувствии, опытная мама может какое-то время понаблюдать за состоянием своего ребенка. Но не стоит забывать, что главная совместная обязанность мамы и врача - не навредить.

- Интернет – это враг или друг врача-педиатра? Ведь очень часто мамы, начитавшись информации в Сети, перестают доверять врачам.

- Можно сказать, что это помощник в руках опытных мам. Но я бы не очень советовал этим помощником увлекаться. Как показывает практика, чем больше информации из разных источников получает мама, тем более, мама, впервые столкнувшаяся с какой-то проблемой, тем больше она начинает в ней путаться, что зачастую приводит к не очень хорошим последствиям. Постарайтесь найти врача, которому вы сможете довериться, поверьте, никто лучше опытного доктора не сможет вам всё объяснить. К тому же, лечение ребенка никак не может состояться без грамотного, тщательного осмотра.

- Встречаются ли вам родители, которые бояться прививать детей? С чем связаны эти опасения? Удается ли их переубедить? Есть ли реальные риски у прививок?

- Да, к сожалению, несмотря на широкую просветительную работу, все еще встречаются родители, негативно относящиеся к вакцинации. Результаты таких отказов все мы видим по возникающим в последние годы вспышкам таких крайне опасных болезней, как корь, коклюш, так как растет непривитая прослойка населения. Естественно, как у любого медицинского вмешательства, у вакцинации тоже есть определенные риски, но ни один из них абсолютно не соизмерим с самой болезнью, которой может заболеть ребенок, который не был вовремя привит. У всех этих заболеваний огромное количество осложнений, опасных для жизни и дальнейшего здоровья ребенка. Врачи-педиатры каждый день должны проводить обязательную работу с родителями на тему вакцинации. Каждый ребенок индивидуален и требует грамотного, бережного подхода. Педиатр, который наблюдает за ростом и развитием малыша, хорошо знает его особенности, регулярно общается с его родителями, вызывает у них доверие, помогает составить индивидуальный план вакцинации. При этом обязательно обсуждаются все нюансы, проводится подробная беседа, родители получают всю необходимую информацию. Как правило, это помогает рассеять все страхи, возникающие у мам и пап чаще всего от неправильной, искаженной информации, от неполного понимания самого процесса вакцинации.

- Доверяют ли родители педиатру? Как заработать это доверие?

- Доверие родителей педиатру - основная составляющая успеха правильного развития и лечения ребенка. Без его наличия достигнуть успеха в этом процессе просто невозможно. Возникновение доверия между родителями пациента и врачом педиатром - не всегда очень быстрый процесс. Чтобы доверить жизнь и гармоничное развитие малыша в руки доктору, родители должны быть полностью уверены в его абсолютной компетентности, немаловажную роль здесь играет опыт специалиста, готовность помочь и внимательное отношение. При первом знакомстве врачу крайне важно установить контакт с маленьким пациентом, не только с его родителями, для того, чтобы дальнейшее общение проходило комфортно для ребенка, без дополнительного стресса. Только благодаря этим компонентам и возможно возникновение доверия, а это залог стопроцентного успеха.