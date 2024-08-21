Первый раз в детский сад: пять шагов к адаптации

Первый день, неделя, месяц в детском саду может быть тяжелым периодом и для ребенка, и для вас. Он хочет остаться с вами, он боится, что вы не вернетесь за ним, его пугают незнакомые взрослые и дети.
Если вашему ребенку с сентября предстоит впервые пойти в садик и он начал беспокоиться по этому поводу, уже сейчас можно предпринять шаги, которые помогут снизить градус тревожности у малыша — а значит, и у вас.
1. Познакомьтесь с садиком заранее
Неизвестность пугает, но, если ребенок будет представлять себе, как выглядит его детский сад, его группа, его воспитательница, ему станет немного легче — и будущее будет видеться ему более определенным и менее страшным. Поэтому постарайтесь заранее познакомить ребенка с местом, где ему предстоит проводить много времени, и людьми, с которыми он там будет общаться. Конечно, в период пандемии это не так просто, но вдруг получится. Хорошо в этом смысле работает посещение развивающих групп в том же детском саду, куда пойдет ребенок.
Хорошо также показать ребенку, как родители вечером забирают детей из сада.
Можно обсудить, что ребенок наденет в детский сад, что возьмет с собой — и отправиться вместе за покупками. Словом, все, что может пролить свет на его жизнь в детском саду, поможет и снизить уровень тревоги у ребенка.
2. Расскажите, что будет происходить
Как можно более подробно расскажите ребенку о том, что его ожидает в детском саду, о режиме дня, занятиях, прогулках, друзьях и так далее. Детям очень важна определенность, наличие плана, расписание жизни. Даже если вы не знаете всего, расскажите хотя бы о том, что знаете точно.
3. Следите за собой
Поскольку дети во многом смотрят на мир сквозь призму родительских эмоций, когда родители в стрессе, дети тоже испытывают стресс. Поэтому, прежде, чем помочь ребенку справиться с сепарационной тревогой, постарайтесь разобраться с ней сами и не транслировать ребенку свои страхи.
4. Не поддавайтесь тревоге
Когда адаптация к садику уже начнется, не поддавайтесь своей тервоге и нежеланию ребенка расставаться с вами. Первый день в саду может пройти более-менее нормально, с настоящим валом сепарационной тревоги вы столкнетесь на второй, третий, четвертый день и далее. Вот тогда будет по-настоящему трудно — и к этому надо быть готовой. Но если вы, не выдержав слез и истерик, оставите ребенка дома в какой-то из этих дней, скорее всего, дальше будет еще труднее.
Можно придумать вместе с ребенком какие-то способы, которые помогут лично ему справляться с сепарационной тревогой.
Большую помощь в этом могут оказать ритуалы. Например, каждый раз перед прощанием можно коротко крепко обнять малыша, сказать, что вы его любите и вернетесь за ним в какое-то определенное время, например после обеда, — и быстро, не оборачиваясь, уйти. Ребенок может брать с собой в сад какую-то игрушку или вещь, которая будет его персональным помощником и защитником, помогая пережить разлуку и дождаться маму. Постепенно ребенок научится более спокойно реагировать на расставание — и адаптация к садику пойдет быстрее и легче.
5. Обратитесь к специалисту, если это необходимо
У некоторых детей сепарационная тревога перерастает в тревожное расстройство, и тогда нужно обратиться к специалисту. Это стоит сделать, если предстоящее посещение детского сада вызывает у ребенка настолько сильное отторжение, что у него появляются физиологические симптомы — тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, подъем температуры. Ребенок может начать страдать от бессонницы, проблем с засыпанием, ночных кошмаров. Вероятно, в таких случаях от посещения сада придется временно отказаться. Но рано или поздно ребенку все же придется научиться расставаться с родителями.
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