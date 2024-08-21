Первый раз в детский сад: пять шагов к адаптации

Неизвестность пугает, но, если ребенок будет представлять себе, как выглядит его детский сад, его группа, его воспитательница, ему станет немного легче — и будущее будет видеться ему более определенным и менее страшным. Поэтому постарайтесь заранее познакомить ребенка с местом, где ему предстоит проводить много времени, и людьми, с которыми он там будет общаться. Конечно, в период пандемии это не так просто, но вдруг получится. Хорошо в этом смысле работает посещение развивающих групп в том же детском саду, куда пойдет ребенок.