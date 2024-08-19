Манник с вишней на кефире

Манник - это пирог, в основе которого лежит манная крупа. Это очень вкусная и нехлопотная выпечка, которая отлично подойдёт для семейного чаепития.

Рецептов приготовления манника существует очень много и каждый по-своему хорош. Его можно приготовить на кефире, сметане, молоке и даже воде, с разными вкусовыми добавками: фруктами, ягодами, орехами, цукатами, шоколадом и т.д.

Сегодня я хочу поделиться простым рецептом приготовления манника с вишней на кефире. Вишня придаёт пирогу лёгкую кислинку и оттеняет его сладкий вкус.

Готовлю такой пирог очень часто, зимой использую замороженные ягоды. Результат всегда радует, рекомендую попробовать и Вам.

Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления манника с вишней.

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Манную крупу насыпать в миску и залить кефиром комнатной температуры. Всё хорошо перемешать и оставить на 30 минут, за это время крупа должна набраться влаги, набухнуть и стать воздушной.

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Отдельно в миске или чаше комбайна соединить яйца с сахаром.

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Взбить миксером до образования пышной массы.

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Затем соединить набухшую манную крупу и взбитые яйца, добавить растопленное и охлаждённое сливочное масло.

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Ввести просеянную муку с разрыхлителем и всё аккуратно перемешать.

Фото 6

Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана.

Фото 7

Вишню перебрать и промыть холодной водой. Удалить из ягод косточки.

Фото 8

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и вылить в неё половину теста (если будете использовать силиконовую форму, её можно не смазывать).

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Поверх теста равномерно выложить ягоды.

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Затем вылить оставшееся тесто.

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Поставить форму с тестом в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

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Готовый манник немного остудить, а затем достать из формы и выложить на решётку, чтобы низ не подмок.

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На стол манник с вишней на кефире подавать в остывшем виде с чашечкой ароматного чая или молока.

Манник получается очень вкусным и нежным. Рекомендую попробовать.

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Приятного аппетита!