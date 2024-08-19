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Манник с вишней на кефире

Манник с вишней, приготовленный на кефире, - прекрасная выпечка для семейного чаепития.

Ингредиенты

Кефир - 1 стакан

Манная крупа - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Сливочное масло - 50 г (+ для смазывания формы)

Яйца куриные - 2 шт.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Вишня - 150 г

Примечание:

1 стакан - 200 мл

  • 242 кКал
  • 1 ч. 35 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Манник - это пирог, в основе которого лежит манная крупа. Это очень вкусная и нехлопотная выпечка, которая отлично подойдёт для семейного чаепития.

 

Рецептов приготовления манника существует очень много и каждый по-своему хорош. Его можно приготовить на кефире, сметане, молоке и даже воде, с разными вкусовыми добавками: фруктами, ягодами, орехами, цукатами, шоколадом и т.д.

 

Сегодня я хочу поделиться простым рецептом приготовления манника с вишней на кефире. Вишня придаёт пирогу лёгкую кислинку и оттеняет его сладкий вкус.

 

Готовлю такой пирог очень часто, зимой использую замороженные ягоды. Результат всегда радует, рекомендую попробовать и Вам.

 

Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления манника с вишней.

 

Ингредиенты для манника с вишней на кефире
Фото 1

 

 

Манную крупу насыпать в миску и залить кефиром комнатной температуры. Всё хорошо перемешать и оставить на 30 минут, за это время крупа должна набраться влаги, набухнуть и стать воздушной.

 

Залить манку кефиром
Фото 2

 

 

Отдельно в миске или чаше комбайна соединить яйца с сахаром.

 

Соединить сахар и яйца
Фото 3

 

 

Взбить миксером до образования пышной массы.

 

Взбить яйца с сахаром
Фото 4

 

 

Затем соединить набухшую манную крупу и взбитые яйца, добавить растопленное и охлаждённое сливочное масло.

 

Влить масло
Фото 5

 

 

Ввести просеянную муку с разрыхлителем и всё аккуратно перемешать.

 

Всыпать муку
Фото 6

 

 

Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана.

 

Размешать тесто
Фото 7

 

 

Вишню перебрать и промыть холодной водой. Удалить из ягод косточки.

 

Удалить из вишни косточки
Фото 8

 

 

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и вылить в неё половину теста (если будете использовать силиконовую форму, её можно не смазывать).

 

Выложить в форму половину теста
Фото 9

 

 

Поверх теста равномерно выложить ягоды.

 

Положить вишню на тесто
Фото 10

 

 

Затем вылить оставшееся тесто.

 

Залить вишню тестом
Фото 11

 

 

Поставить форму с тестом в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

 

Испечь пирог
Фото 12

 

 

Готовый манник немного остудить, а затем достать из формы и выложить на решётку, чтобы низ не подмок.

 

Фото манника с вишней на кефире
Фото 13

 

 

На стол манник с вишней на кефире подавать в остывшем виде с чашечкой ароматного чая или молока.

 

Манник получается очень вкусным и нежным. Рекомендую попробовать.

 

Рецепт манника с вишней на кефире
Фото 14

 

 

Приятного аппетита!

 

Манник с вишней на кефире, рецепт с фото
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