Манник с вишней на кефире

Ингредиенты
Кефир - 1 стакан
Манная крупа - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Мука - 1 стакан
Сливочное масло - 50 г (+ для смазывания формы)
Яйца куриные - 2 шт.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Вишня - 150 гПримечание:
1 стакан - 200 мл
- 242 кКал
- 1 ч. 35 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Манник - это пирог, в основе которого лежит манная крупа. Это очень вкусная и нехлопотная выпечка, которая отлично подойдёт для семейного чаепития.
Рецептов приготовления манника существует очень много и каждый по-своему хорош. Его можно приготовить на кефире, сметане, молоке и даже воде, с разными вкусовыми добавками: фруктами, ягодами, орехами, цукатами, шоколадом и т.д.
Сегодня я хочу поделиться простым рецептом приготовления манника с вишней на кефире. Вишня придаёт пирогу лёгкую кислинку и оттеняет его сладкий вкус.
Готовлю такой пирог очень часто, зимой использую замороженные ягоды. Результат всегда радует, рекомендую попробовать и Вам.
Подготовить необходимый набор ингредиентов для приготовления манника с вишней.
Манную крупу насыпать в миску и залить кефиром комнатной температуры. Всё хорошо перемешать и оставить на 30 минут, за это время крупа должна набраться влаги, набухнуть и стать воздушной.
Отдельно в миске или чаше комбайна соединить яйца с сахаром.
Взбить миксером до образования пышной массы.
Затем соединить набухшую манную крупу и взбитые яйца, добавить растопленное и охлаждённое сливочное масло.
Ввести просеянную муку с разрыхлителем и всё аккуратно перемешать.
Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана.
Вишню перебрать и промыть холодной водой. Удалить из ягод косточки.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом и вылить в неё половину теста (если будете использовать силиконовую форму, её можно не смазывать).
Поверх теста равномерно выложить ягоды.
Затем вылить оставшееся тесто.
Поставить форму с тестом в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах примерно 45-50 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.
Готовый манник немного остудить, а затем достать из формы и выложить на решётку, чтобы низ не подмок.
На стол манник с вишней на кефире подавать в остывшем виде с чашечкой ароматного чая или молока.
Манник получается очень вкусным и нежным. Рекомендую попробовать.
Приятного аппетита!
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