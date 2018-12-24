В России детям судей и прокуроров сделают особые условия

Зачислять в школы детей российских прокуроров, судей и следователей будут на особых условиях.

В понедельник, 24 декабря, на сайте правительства Санкт-Петербурга появилась информация о том, что детей российских прокуроров, судей и следователей нужно зачислять в школы в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты из партии «Единая Россия» из петербургского заксобрания Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Новости СМИ2

По их мнению, сотрудники именно этих правоохранительных органов работают с очень большой нагрузкой, каждый день испытывая огромное «давление», следовательно, они нуждаются в дополнительных привилегиях или льготах. Политики напомнили, что аналогичные законы уже действуют при устройстве детей в школы у родителей полицейских, росгвардейцев, военных, матерей-одиночек, ветеранов боевых действий.

Следует напомнить, что недавно разразился скандал, в результате которого была уволена заместитель главы города Клинцы Брянской области. Ранее она организовала отправку на бесплатный отдых в Турцию детей чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов вместо детей из нуждающихся семей, которым изначально полагалась путёвка. Допустимо, что депутаты теперь пытаются «сбить» информационную повестку в стороны разумности такого «перераспределения» акцентируя внимание на семьях силовиков. Однако если для полицейских это может быть актуально, то для детей депутатов, подобная инициатива весьма сомнительная, особенно учитывая, сколько зарабатывают их родители.

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