5 альтернативных вариантов вместо наказания ребёнка

Прежде чем наказывать ребенка за проступок, поговорите с ним. Возможно, найдется другое решение.

Вы знали, что наказывать детей — это не единственная форма заставить их усвоить урок? Существуют другие формы воспитания, которые способствуют развитию более цельной личности. Многие психологи сходятся в том, что крики и шлепки имеют лишь краткосрочное действие. Новости СМИ2

Они никак не помогают скорректировать поведение ребенка. Кроме того, такие наказания негативно воздействуют на эмоциональное здоровье детей. Откройте для себя 5 альтернатив, которые помогут вам воспитывать вашего ребенка в более мирном ключе.

Если не наказывать детей, то какие есть альтернативы?

Помните, как вы себя чувствовали каждый раз, после того, как мама или папа кричали на вас за неубранные игрушки? Или как вы плакали, получив затрещину? Точно такие же эмоции испытывает и ваш собственный ребенок, после физического или вербального наказания.

Понимаем, что вами движут лишь благие намерения, ведь вы хотите исправить плохое поведение малыша. Однако подобные наказания лишь заставят его чувствовать унижение. Такая стратегия воспитания не научит его хорошо себя вести. Просто в дальнейшем он будет делать все, чтобы избежать наказания и будет воспринимать насилие как единственный способ решения проблем.

Лучшей альтернативной тому, чтобы наказывать детей, является спокойный разговор. Причем общение позволяет скорректировать поведение гораздо эффективнее крика. Тем не менее, в некоторых случаях этого не достаточно. Тогда на помощь приходят другие методы воспитания, усиленные положительным подкреплением. Новости СМИ2

В некоторых книгах по воспитанию советуют другие, не физические типы наказаний. Например, запрет гулять, смотреть телевизор, есть сладкое… Стоит понимать, что такие запреты транслируют то же послание, что и физические наказания. В то время как по-настоящему действенными альтернативами являются те, что позволяют ребенку учиться на своих ошибках и расти в здоровой атмосфере.

Позитивные методы воспитания наиболее способствует укреплению связи между родителями и ребенком. Оно должно быть основано на любви и взаимном уважении. Это не значит, что нужно потакать любым капризам. Но в то же время не стоит быть слишком авторитарными. Следует проявлять твердость, когда это нужно в интересах как ребенка, так и вас самих.

1. Поговорите с ребенком и выясните, в чем корень проблемы

Многим родителям сложно общаться с ребенком, чтобы это не закончилось очередной ссорой. Особенно это касается подростков. С одной стороны, детям нужна помощь. С другой стороны, они отказываются попросить об этом взрослых.

Вместо того чтобы наказывать детей за очередной проступок, сядьте и спокойно поговорите. Дайте ребенку выплеснуть всю свою боль и обиду. Не стоит говорить ему, что вы понимаете его чувства. Это лишь создаст между вами дистанцию. Многие такие разговоры заканчиваются ссорой прежде всего потому, что родителивмешиваются раньше времени. То есть ребенок не успевает четко обосновать свою точку зрения.

Хотя вы прекрасно знаете, что на уме у вашего отпрыска, проявите искренний интерес к его словам. Так он почувствует себя более уверенно и сможет рассказать, что с ним происходит. Как только он перед вами раскроется, вместе вы сможете найти решение проблемы.

2. Объясните ему последствия его поступков

Правильно подобранные слова здесь имеют ключевое значение. Если сказать что-то типа «если ты сделаешь это еще раз, то я заставлю тебя горько пожалеть», то единственное, что почувствует ребенок — это страх перед вами и ни капли уважения. Также это не поможет ему понять, какое именно поведение он должен изменить.

Как мы уже писали, спокойно поговорите. Дайте понять, что любое его действие влечет за собой последствия. Заставьте осознать, что эти последствия могут затрагивать всех вокруг.

С одной стороны, вы должны быть прямыми и твердыми. С другой стороны, не стоит забывать о заботе и ласке. Не забывайте хвалить ребенка, когда он хорошо себя ведет, так он лучше поймет, что правильно, а что нет. Наградите его за достижения, например, сходите куда-нибудь вместе.

3. Дополнительные домашние обязанности

Это еще одна действенная альтернатива тому, чтобы наказывать детей. Когда вас разочаровывает поведение ребенка, требуйте, чтобы он выполнял дополнительные домашние обязанности. Например, помыл посуду или пропылесосил во всей квартире. Это хороший способ скорректировать поведение, не прибегая к физическим наказаниям или крику.

4. Заставьте извиниться за свое поведение

Конечно же, вы 100 раз просили ребенка извиниться, когда он нарушал какие-либо правила. Но вы когда-нибудь задумывались об истинной силе этих слов? Немедленное извинение, как показывает практика, не всегда самый лучший вариант.

Ваш малыш должен иметь возможность подумать над своим поведением и причиной вашего недовольства. Пусть он осознает свои действия и то, как они могут затронуть чувства окружающих. Как только он успокоится, поговорите о том, что произошло и попросите подумать о тех, кого его действия могли огорчить.

Вот увидите, после этого извинения будут гораздо более искренними, чем автоматическое «прости».

5. Предложите разные варианты, и пусть ребенок сам выберет, как загладить свою вину

В зависимости от масштаба проступка, предложите несколько альтернатив наказанию. Пусть он спокойно подумает и решит, какое выбрать. Например, это может быть запрет на электронные гаджеты или дополнительная работа по дому.

Когда вы наказываете ребенка, естественно, что он злится на вас и, возможно, в этом кроется причина дальнейшего упрямства или гнева. Напротив, если вы спокойно объясните все последствия его проступка, он сам выберет лучший способ усвоить урок.

Заключение

Итак, как видите, традиционные наказания несут лишь негативные последствия, поэтому любой здравомыслящий родитель должен от них отказаться. Например, они могут показать ребенку, что решать все проблемы следует лишь с позиции силы. Вы все еще верите, что лишение сладкого или запрет на использование компьютера принесет ему какую-либо пользу? Скорее всего, он просто станет срываться на других, когда будет чувствовать себя обиженным.

Кроме того, это способствует укоренению в вашем сознании чувства вины. Чаще всего родители отменяют наказание при первых же слезах. Таким образом они лишают ребенка возможности осознать свою ошибку. Из-за подобной непоследовательности родителей ребенок быстро учится, что если вовремя заплакать, то его сразу простят. То есть он начинает манипулировать родителями. В дальнейшем, это может стать серьезной проблемой.

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