4 этапа детской сепарации: самые сложные периоды родительства

Сепарация – это психологическое отделение ребенка от мамы, от родителей и от семьи в целом. Важно знать, какие этапы сепарации существуют, чтобы помочь ребенку их пройти. Зачастую для родителей пики сепарации – самые сложные периоды родительства.

Первый этап сепарации (от рождения до 1 года)

🔰 Рождаясь маленьким беспомощным комочком, который неразрывно связан с мамой, уже к первому году жизни ребенок начинает переворачиваться, садиться, вставать, взаимодействовать с предметами и людьми. А самое главное – он начинает самостоятельно ходить, что дает ему первую и очень важную возможность познавать этот мир уже без такой активной помощи мамы, как когда он только родился. В этот период как никогда важна мамина забота, участие, помощь, внимание к потребностям ребенка без страха его избаловать своей любовью и вниманием. Ведь первые три года у малыша формируется базовое доверие к миру, которое станет основой его активного познания и развития. Поэтому ребенку важно дать безопасное и поддерживающее пространство для самостоятельности.

🔰 Примерно около 7-8 месяцев (плюс-минус месяц) ребенок начинает преследовать маму как хвостик, панически боится остаться без мамы, стесняется или даже испытывает страх при появлении незнакомых людей.

Такое поведение малыша означает, что у него обострилась сепарационная тревога.

Признаки:

Ухудшение сна, долгие укладывания, частые пробуждения.

Ухудшение аппетита.

Протест против переодеваний, принятия ванны, любимых игр.

Ребенок «виснет» на руках, не дает маме уйти даже в другую комнату.

Уход мамы сопровождается громким плачем.

Ребенок боится и стесняется окружающих – незнакомых и даже близких.

Ребенок постоянно требует к себе внимание именно мамы.

Как пережить этот период и как необходимо действовать маме, чтобы сепарационная тревога не затянулась - подробности читайте здесь.

Второй этап сепарации (2-3 года)

🔰 Второй этап сепарации приходится на кризис 3-х лет, но может начаться и раньше – в полтора-два года. Этот период в зарубежной психологии называют – «эти ужасные двухлетки» (terrible twos). Сам по себе кризис 3-х лет еще называют кризисом «Я сам!», то есть ребенку крайне важно ощутить свое внутреннее «Я», свою волю, свою самостоятельность.

🔰 Результатом этого возрастного периода станет либо автономия ребенка, когда он верит в свои силы, проявляет инициативу и самостоятельность. Либо неуверенность ребенка, постоянные сомнения в себе.

🔰 Чтобы этот этап сепарации прошел наиболее легко, важно предоставить ребенку свободу выбора, не торопить его, дать возможность выполнять те или иные действия в его индивидуальном темпе (соответственно, важно выделять больше времени, если вы, например, куда-то собираетесь). А самое главное – больше подчеркивайте успехи своего ребенка. Даже если они вам кажутся не значительными – это для него большая победа над собой. Не забывайте, что именно сейчас у ребенка закладывается зерно уверенности в себе.

Третий этап сепарации (подростковый возраст)

🔰 Этот этап характеризуется процессом самоидентификации ребенка, ответом на вопрос – «кто я в этом мире?» На первый план выходят мировоззренческие ценности. И в большей степени в этот период подросток уважает и ценит мнение своих сверстников, тогда как слова взрослых и родителей тотально подвергаются критике и обесцениваются.

🔰 Если в прошлые этапы родители еще способны дать ребенку необходимую свободу, то в этот период многие не могут справиться с чувствами и начинают провоцировать или обострять конфликты. Важно понимать, что в этом возрасте ребенок проходит невероятную физическую и личностную трансформацию. Он находится не только в конфликте со всем миром, но и в еще большем конфликте с самим собой. Это кажется невероятным, но для того, чтобы укрепить доверительную связь с ребенком, важно сделать шаг назад, лишь помогая и поддерживая его. Чем больше родители давят на подростка, тем дольше и ярче подростковый кризис будет длиться.

Четвертый этап сепарации (17-19 лет)

🔰 Это важный период в процессе сепарации, когда ребенок вступает во взрослую самостоятельную жизнь. Если сепарация произошла успешно, то ребенок любит, ценит, уважает свою семью, но психологически отделен от нее. Он опирается на свои собственные взгляды и ценности.

🔰 И в этот период родители как никогда остро сами переживают процесс сепарации. Им страшно отпустить своего ребенка в свободное плаванье. Однако очень важно сейчас не просто сделать шаг назад, а уйти в тень. А также выстраивать отношения с ребенком не с позиции взрослый-ребенок, а с позиции двух самостоятельных взрослых, то есть уважая мнения и решения ребенка, не давая непрошеные советы, не контролируя его частную жизнь.