Не пережать. Эксперт Василькова назвала, что разрешать подростку, а что нет

Подростку можно разрешать все — просто при определенных условиях. Именно так выглядят гармоничные и здоровые отношения между родителями и ребенком. С подростками нужно разговаривать не через слово «нельзя», а через «можно, но с определенными условиями».

Вводите «правило светофора»

В каждой семье с детьми должно работать «правило светофора».

Красный свет — то, что нельзя делать ни при каких обстоятельствах: нецензурно выражаться, без спроса брать у кого-то из домочадцев деньги из кошелька.

Зеленый свет — разрешено всегда и без ограничений: использовать любую еду в холодильнике для себя, ежедневно выходить на часовую прогулку после школы.

Желтое правило — то, что можно только при определенных условиях: взять напрокат какую-либо вещь в семье лишь после согласия ее хозяина, отправиться в гости при наличии выполненного домашнего задания.

«Правило светофора» — про умение договариваться в семье. Это история о создании маленького государства, где лидер — отец, премьер-министр — мама, а граждане — дети. В каждой подобной мини-стране действуют свои законы, которые распространяются на всех без исключения.

Помните, что дети лучше всего слышат не «нельзя сегодня гулять», а «можно, когда будет наведен порядок в твоей комнате». Именно так ребенок принимает ответственность за организацию собственной жизни.

Система баланса и личный пример

Вообще, в подростковом возрасте детям разрешается делать все, что соответствует их возрасту, например, они могут начать зарабатывать как самозанятые уже с 14 лет. Истина в том, что процесс взросления индивидуален, поэтому нельзя сравнивать ребенка с кем-то и говорить: «Тебе рано». Если дети что-либо делают — значит, не рано. Как правило, большинство родителей оказываются не готовы к подобному повороту событий и возмущаются в то время, как надо поддерживать ребенка.

Что думают подростки по поводу запретов старших? Они считают, что им можно все, что делают родители. В данном случае мамам и папам важно задуматься, а какой личный пример они подают младшим в семье. Обычно родители полагают, что имеют право делать все, потому что взрослые.

И здесь полезно вспомнить, что подросток — это пограничное состояние между ребенком и взрослым. Ребенок может искренне не понимать, почему маме и папе можно курить и пить, а ему — нет. Если вы хотите, чтобы у подростка чего-то не было, откажитесь от курения и алкоголя сами, чтобы иметь справедливое обоснование собственного запрета и требовать того же самого от младших в своем «государстве».

Обязательно используйте при воспитании ребенка систему баланса, который нужно соблюдать. Это значит, что нельзя все разрешать и нельзя все запрещать. Ребенок должен сделать то, что важно для него, а потом то, что нужно родителям. Будьте искренними и избегайте резких запретов. Все родители хотят уберечь подростков от нецензурной лексики, спиртных напитков, курения и последствий интимной жизни. Как это сделать? Обеспечьте ребенка необходимой информацией. Ключевая проблема родителей заключается в отсутствии ответственности за «учебу». Однако без разъяснительных бесед никак не обойтись.

Обычно, если ребенок оказывается перед выбором «сделать или не сделать», то все-таки делает. Вот почему так важно, чтобы подросток обладал нужной информацией и умел взвешивать, что приемлемо, а что нет.

Когда родители давят и запрещают, подростки борются с ними. Это не очень приятно осознавать, но многие тинейджеры рано или поздно пробуют сигареты и алкоголь, прогуливают школу. Не всегда вы будете рядом с ними, поэтому выстраивайте доверительные отношения, рассказывайте о последствиях и показывайте личный пример. Тогда с большой долей вероятности ребенок выберет то, что созвучно его семье.

Как говорить с подростком с 11 до 16 лет? Прежде всего, понимать, что его тело вам больше не принадлежит, как и многие решения. В таком возрасте дети зависят от взрослых только в финансовых и жилищных вопросах. Готовы ли вы отпустить детей в их жизнь? Очень часто родитель устанавливает слишком много запретов, чтобы почувствовать свое влияние и ощущать себя важным, но это психологические проблемы только взрослого человека.

Осторожнее с запретами

Помните, что любые запреты ведут к стремлению обойти их. Кроме того, постоянные ограничения могут сломать ребенка. Если вы не хотите воспитать из него крайне управляемого и ведомого человека, откажитесь от подобной системы. Это очень вредно для подростка.

Гораздо разумнее сказать: «Если хочешь — кури, потому что ты сам распоряжаешься своим телом, здоровьем и жизнью». Так подросток понимает, что только он несет ответственность за собственные поступки и реально начинает обдумывать дальнейший выбор.

Всегда объясняйте ребенку, какие последствия его ждут. Например: «А ты знаешь, что те, кто курит, имеют очень слабую эмоциональную связь с отцом и являются неуверенными в себе людьми?» Постарайтесь быть интересной «энциклопедией» для детей, чтобы они не стремились соответствовать тусовке, а учились думать собственной головой.

Если родители только запрещают, то подросток начинает бунтовать против домашних запретов.

И, конечно, помните о последствиях за невыполненные дела или нарушения правил в доме. Чем это отличается от наказания? Тем, что о последствиях человека предупреждают заранее, поэтому он понимает, что рискует заработать себе «штраф».

Всегда давайте подростку выбор, говорите о последствиях каждого решения, подавайте положительный личный пример и никогда не унижайте. Когда ребенок чувствует себя значимым в семье и доверяет родителям, можно надеяться на то, что в сложный момент он все-таки последует советам мамы и папы.