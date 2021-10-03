РЕБЁНОК.РУ

1 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    Насколько звери добрее людей или нелюдей , жуткие истории .12 лет в сундуке ...
  • Александр Дементьев
    Равнодушие - это главное зло , которое культивирует в народе капитализм. Убивают, крадут, предают, обманывают.... Люд...УГОЛОВНИК ДУШИЛ Д...
  • Виктор Попов
    Уважаемый Автор! Ваши "специалисты!" вероятно из Другой Галактики!!! Если бы ИСКУССТВО было Всем ПОСИЛЬНО(!), Живопис...Среднее образован...

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей
«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детейПсевдообразовательные проекты глобалистов, призванные уничтожить традиционную систему передачи знаний, сыплются на наших детей, как из рога изобилия. Наиболее перспективные из них раскручиваются, получают всестороннюю поддержку от государственных и не только структур, причем их опасность для нового поколения не рассматривается от слова «совсем». Один из типичных примеров – безобидная на первый взгляд «Академия монсиков» от ГК «Просвещение» и психолога-бизнес-тренера Виктории Шиманской. За ширмой необычных игровых персонажей и развития «эмоционального интеллекта» детей скрывается внедрение печально известных «навыков будущего», замещающих фундаментальный предметный подход. О том, каким образом в мышление наших детей намеренно запускают токсичные антигены и кто является бенефициаром этой истории, поговорим подробнее на конкретном примере.

Монсиков как основу программы развития «эмоционального интеллекта» детей придумала Виктория Шиманская – психолог, читающая лекции в РАНХиГС. Хотя, как сказать «придумала»? При ближайшем рассмотрении мы увидим, что по форме он как две капли воды похож на американскую «Корпорацию монстров» и ее продолжателей, увидевших свет намного раньше. Что именно и насколько было позаимствовано, утверждать не беремся.

Так или иначе, в 2016 г. Шиманская получила от МШУ «Сколково» сертификат как победитель номинации «Бизнес-идея года».

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей


Уже в первой половине 2017 г. проект был замечен издательством «Просвещение», заключившим партнерское соглашение с гендиректором ООО «Монсики».

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

Здесь особо стоит отметить, что в 2021 г. Сбер банкстера-трансгуманиста Германа Грефа купил 25% акций «Просвещения», а главой компании-монополиста на рынке российских школьников учебников де-факто, несмотря на потуги банка не подтверждать официально эту информацию, стала правая рука Грефа – выходец из Агентства стратегических инициатив, экс-замминистра просвещения, руководившая офисом нацпроекта «Образование», Марина Ракова . Весьма вероятно, теперь монсиков начнут пиарить более агрессивно.

Перейдем собственно к содержанию проекта – из презентации нетрудно будет понять, почему он привлек наше внимание. «Академия монсиков» позиционируется авторами как «образование будущего». Оно якобы обеспечивает «современные подходы» и «новые методики», а развиваемый ей «эмоциональный интеллект», оказывается, включен в перечень основных навыков будущего в большинстве стран мира и России. Кем именно включен, история умалчивает, но оказывается, очень «прогрессивно» нынче «использовать эмоции в принятии решений». Мы же всегда думали, что для этого нужен ясный ум и максимальное спокойствие, а вовсе не дикая эмоциональность…

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей


Из презентационных слайдов ясно видно, что продвигаемые в проекте «новые компетенции детей» входят в «базовый пакет» навыков 21 века от форсайтщиков-глобалистов, которые они всячески продвигают в России: на различных слетах через прикормленные НКО при Правительстве, через либеральные образовательные институты типа Высшей школы экономики и т.д. В частности, в июле 2018 г. «Катюша» писала о докладе Института образования ВШЭ «Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра» , проспонсированном фондом Сбера «Вклад в будущее». В нем по полной программе пиарятся soft skills, «мягкие или гибкие навыки» - метапредметные способности общего характера, которым трансформаторы традиционной школы считают необходимым обучать детей в приоритетном порядке по отношению к предметным, фундаментальным знаниям. Их усиленно продвигают повсюду Всемирный экономический форум, Всемирный Банк, ОЭСР, ну а в России – тот же Греф, Гайдаровский форум, ВШЭ, НТИ 20.35 и др. – в рамках глобальной парадигмы «цифровой трансформации» образования.

«На текущий момент более 7000 детей в образовательных учреждениях и библиотеках Москвы, Тюмени, Сочи, Новосибирска, Баку стали участниками программ по развитию эмоционального интеллекта с Монсиками», – говорится в презентации проекта.

Все очень серьезно. Теперь давайте разберемся, какую информацию из монсиков считывают дети в первую очередь, насколько привлекательны внешне эти герои. Как мы хорошо ныне знаем, каждое слово и визуальный образ имеют очень большое влияние на детскую психику. В «Академии монсиков» ребенку предлагается прожить значительное время с 9 персонажами

Вообще ребенку свойственно проводить, устанавливать ассоциацию (мысленно соединять, сближать представления по ассоциации) или на рефлекторном уровне отождествлять себя с главными героями (в т.ч. сопереживать). Но главные герои несут сомнительную смысловую и психическую нагрузку из-за своей очень странной визуализации.

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей
«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

Во-первых, сразу бросается в глаза дисгармония, неправильные пропорции мультяшных персонажей: у одного из них маленькие ножки и большое туловище, у другого лапы растут из ушей, у третьего – чрезвычайно большие глаза, у других персонажей – по 4 пальца на руке.

Во-вторых, у героев полностью отсутствуют вторичные половые признаки. То есть каждый из них как бы априори является мультигендерным (либо бесполым). Какой назидательный смысл могут дать ребенку бесполые монстры?

В-третьих, внешность героев как будто специально создавалась для провокации когнитивного диссонанса у ребенка, его погружения в заведомые противоречия. Например, часть монстров проекта вообще без человеческой одежды (что для животных или монстров в общем-то «нормально»). Но есть монстры, у которых по непонятным причинам присутствует только часть элементов одежды, например, у одного – только ремень, у второго – только бабочка на шее, у третьего - шортики с одной лямкой. Одежды полностью нет, но часть ее элементов есть, что наверняка введет ребенка в ступор.

В-четвертых, все герои выполнены в совершенно фантастической цветовой гамме (оранжевом, желтом, фиолетовом, голубом, розовом, красном и т.д.). Все они выглядят как сказочные, т.е. не существующие в действительности, но одновременно своей яркостью и «экстравагантным» видом несут четко заданный лейтмотив – свою нелепость, если угодно – фриковатость, направленную в детское восприятие. И эта фриковатость возведена в мире монсиков в норму.

У части героев (трех монстров) демонстративно обозначены клыки (это признак скрытой агрессии, характерная черта хищника, вампира и т.д.). Данный образ, транслируемый в психику и в подсознание детей через главных героев, не вызывает ничего, кроме страха и тревоги.

На голове одного из монсиков красуются рога – как у черта, беса или еще какого демона. Их наличие может иметь очень четкий, инфернальный посыл – так малышей погружают в «новую оккультную нормальность». Создатели монсиков формируют у детей полную толерантность ко всевозможным разноцветным фрикам без половых признаков, в их мире царит хаос.

К чему может привести злоупотребление играми с этими героями? К полной утрате ребенком представлений о добре и зле, о красоте и уродстве, о норме и девиациях. Обратите внимание, один из персонажей неслучайно говорит фразу: «От ужасного до прекрасного – один шаг». Таким образом, у ребенка буквально выбивают из-под ног опору с ориентирами.

Проект «Академия монсиков» продвигался АНО «Агентство стратегических инициатив» при Правительстве, основанной главным форсайтщиком-цифровым трансформатором образования в РФ Дмитрием Песковым (соавтором форсайтов «Образование-2030», «Образование-2035»):

«Методика содержит элементы геймификации и драматургии, что позволяет полностью вовлечь детей в процесс обучения», – говорится на сайте АСИ .

В 2017 году авторы проекта подавали заявку в Фонд президентских грантов на субсидию в 2,2 млн. рублей , чтобы внедрить монсиков в 15 школ и детсадов в трех регионах РФ. Заявка была отклонена, но наибольший интерес представляет описание проекта для гранта:

«Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями в целях решения практических задач. Эмоциональный интеллект (EQ) признан навыком будущего Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), участниками Всемирного экономического форума, а также Ассоциацией бизнес-образования США. В «Атласе новых профессий», созданном Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково» в рамках исследования «Форсайт компетенций-2030», указывается, что после 2020 года будут востребованы «надпрофессиональные» навыки и умения, являющиеся универсальными для специалистов разных профессий и позволяющие повысить эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли…»

Ну если уж эти «навыки будущего» признаны в Давосе и бизнесменами от образования в США, если «Сколково» и АСИ рекомендуют поскорее на них переключаться… какие могут быть сомнения? Это конечно был сарказм, вот только внедрение «Академии монсиков» в учреждениях по разным регионам с подачи АСИ все равно продолжилось. В конце ноября того же 2017 года появилась интересная информация :

«В России при поддержке Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) начинается внедрение технологий социально-эмоционального обучения (Social Emotional Learning, SEL) в образовательные организации. Проект реализуется на основе методики развития эмоционального интеллекта и социальных навыков детей «Академия Монсиков». Учителя из 140 школ 5-ти регионов страны станут участниками образовательного проекта «555» и пройдут курсы повышения квалификации, около 1500 детей будут обучены по базовому курсу «Краски Эмоций».

На крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Competition, который стартовал в октябре 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ) в докладе Global Education Futures и WorldSkills Russia отмечается, что в скором будущем будут возникать новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого потенциала человека. Экономическая и социальная трансформация требует, чтобы мы пересмотрели всю логику образовательной модели.

Образовательный проект «555» - это лидерский проект автора методики развития эмоционального интеллекта и социальных навыков детей «Академия Монсиков» Виктории Шиманской по внедрению практик социально-эмоционального обучения. Новый подход позволит решить сразу несколько задач в воспитании и образовании детей – дети будут понимать себя, свои эмоции и потребности, спокойно и конструктивно воспринимать критику, понимать эмоции и потребности окружающих, а также причины их возникновения, доброжелательно и эффективно взаимодействовать с окружающими и, одно из самых важных, легче и эффективнее воспринимать новую информацию».

Оказывается, под соусом внедрения «забавных» монсиков трансформаторы требуют пересмотреть «всю логику модели образования». Более чем откровенно. И тут уже открываются глубинные задачи проекта: дети должны «спокойно и конструктивно» воспринимать любую критику, понимать «эмоции и потребности окружающих» и «эффективно с ними взаимодействовать». Ну и конечно, впитывать как губки новые команды… То есть на самом деле вся эта «Академия монсиков» - настоящая школа социальной инженерии, инструмент людеардеров по Пескову (того который не пресс-секретарь) для подготовки своего послушного «человеческого капитала». Это инструмент реализации «узаконенного рабства» - все строго по форсайт-методичкам основателя АСИ и профессора «Сколково» Павла Лукши , которые и двигают проект.
«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

Сейчас у «Академии монсиков» дела продолжают идти в гору. Проект предлагается купить любому желающему в качестве франшизы со стартовыми инвестициями в 390 тыс. рублей . В описании отмечается, что по монсикам снимаются мультфильмы, интернет- и телепроекты, также вышло в свет более 2 млн. (!) экземпляров образовательных программ. Помимо поддержки «Просвещения», теперь монстров развивает и фактический хозяин издательства – Сбер. Трансгуманист Герман Греф обожает монсиков.

«Навыки будущего» от «Академии монсиков»: как форсайтщики перепрошивают сознание наших детей

Одно радует – монсики остаются бизнес-проектом, требующим вложений от детсадов и школ, а потому это «образование» будущего для людей одной кнопки пока внедряется только в тех местах, где находятся желающие на него раскошелиться.

РИА Катюша

Ссылка на первоисточник
образование
Обсудить

Картина дня

наверх