Мужики не плачут. Как воспитать настоящего мужчину?

В европейском сообществе сегодня много споров на тему гендера. Он, она или оно? В России так вопрос пока не стоит. У нас есть четкое разделение и гендер соответствует биологическому полу. Однако стереотипы о том, что должен и не должен мужчина, делают свое дело, и в результате воспитания можно получить либо холодного, закрытого мужчину, либо женоподобного человека, который ненавидит всё мужское. Aif.ru поговорил с психологом-сексологом Ольгой Парамоновой о том, как воспитать настоящего мужчину, в котором есть место и мужественности, и чувственности.

Стоит начать с того, что пол и гендер — разные понятия. Пол — это биологические характеристики тела, с которыми человек рождается. Гендер — это то, как себя человек ощущает. Это социальное явление, которое воспитывается семьей и обществом. Одним из первых гендерных стереотипов, с которым до сих пор встречается малыш при рождении — цвет детской одежды и игрушек. По нему многие определяют девочка или мальчик. Однако с самого рождения и до двух лет нет смысла строго следовать подобному социальному явлению. В этот период ребенку наиболее важны и сильно влияют на его дальнейшее развитие любовь, забота и внимание родителей.

Принадлежность к полу как наказание

Далее, после двух лет, когда малыш начинает постепенно знакомиться со своим телом, можно начинать рассказывать о различиях между мальчиком и девочкой, приобщать малыша к определенным правилам поведения.

При воспитании ребенка родители могут не замечать, как наделяют определенный пол негативным смыслом, приписывая ему обязательства, которые нельзя оспорить. Это проскакивает в выражениях: «Ты должен помочь девочке, потому что ты мальчик» или «ты должен уступить место, потому что ты мальчик». Такие фразы могут быть первым зерном в копилку идеи, что девочкой быть лучше и приятнее, чем мальчиком. Чтобы привить ребенку определенные привычки, необходимо заменять пол на качества, которые уже есть у ребенка: «Ты можешь помочь девочке, потому что ты сильнее, выносливее, быстрее. И девочке будет приятно». Это дает ребенку выбор и возможность проявить себя, а не становится непосильным грузом и ненавистной обязаловкой только потому, что он родился мальчиком.

Почему ты плачешь? Ты же не девочка!

Это второй мощный стереотип, который заставляет задуматься над своим гендером, в итоге мы получаем мальчиков, которые не понимают свои чувства и не умеют говорить о них, а это превращает мужчину в черствого бесчувственного человека. У некоторых детей стереотип «мальчики не плачут» вызывает протест, который они могут затаить в себе и думать, что девочке в этой жизни можно больше, она может плакать, когда ей больно. И я так хочу!

Не нужно бить тревогу и делать страшные выводы, если мальчик захотел катать коляску своей сестры или плачет, когда жалко героя трогательного мультфильма. Было бы хорошо, если бы мальчик мог видеть, как его папа проявляет свои чувства в разных ситуациях. Как папа помогает маме готовить ужин, пылесосить, гулять с сестренкой, ходить в магазин за продуктами, что-то ремонтировать в доме и много другое. Чем меньше гендерных стереотипов «мужики не готовят — это бабское дело» заложено в основу семьи, тем меньше шансов того, что мальчик подумает: «Я люблю готовит, но мужчине на кухне не место. Вот был бы я женщиной, я смог бы заниматься любимым делом».

Если же родители пугаются выбора мальчика, и он им кажется слишком женственным, то альтернативой запрету будет параллельное вовлечение его во что-то другое, более мужественное. Тогда у ребенка появится возможность выбора и не сформируется протест или негативное ощущение от принадлежности к мужскому полу. Родителям важно помнить, что с возрастом у детей предпочтения и вкусы меняются и они легко забывают о многих своих увлечениях.

Главные качества мальчика

Главное в воспитании мальчиков — это не голубой цвет или разделение обязанностей на мужские и женские. С момента, когда мальчик начинает ходить, ему важно дать возможность быть самостоятельным: научиться самому завязывать шнурки, самому застилать кровать, споласкивать чашку за собой после сока или чая. Все то, что он уже может пробовать делать сам. Дети это любят. Однако родители под предлогом, что они делают долго и плохо, лишают их этой возможности. Но потом удивляются, почему их сын не приспособлен к самостоятельной взрослой жизни.

Второе, чему важно научить мальчика — принимать решения. Например, он упал и плачет. Не стоит говорить: «Ты мальчик и плакать нельзя». Это хороший повод, чтобы показать, как можно действовать в сложных ситуациях: «Я вижу, что ты упал, и тебе больно». Обнять мальчика, а затем предложить ему: «Давай посмотрим, что у тебя там. Что мы можем с этим сделать? Что ты можешь с этим сделать? Тебе подуть на ранку или приклеим пластырь?» Дать возможность самому ребенку выбрать или придумать, как поступить. Это научит его переводить фокус внимания с боли на принятие решений.

Третье важное качество — ответственность за свои поступки. Разбирать то, что сделал ребенок. Не стоит говорить: «Ты плохой. ты сделал плохой поступок». Можно заменить на: «Этот поступок плохой, но ты его совершил. Расскажи почему. Думал ли ты, что будет после этого?» Это поможет мальчику научиться рассуждать, задавать самому себе вопросы, видеть причинно-следственные связи и делать выводы из своих действий.

Принцип перекрестия

Идеально, когда в семье есть два родителя и отношения между ними строятся на уважении друг к другу. В таком случае папа является образцом мужественности и источником ценностей. Мама помогает выстроить отношения с противоположным полом и дает безусловную любовь и принятие. Когда родители дуют в одну дудку — это хорошо отражается в будущем на жизни ребенка и его личных отношениях. Если действия родителей соответствуют их словам, то мальчик вырастает устойчивой зрелой личностью.

Если же семья неполная, то важно найти другого мужчину, как мужской пример: тренера, учителя, дядю, дедушку, того, на кого мальчик будет ориентироваться. Маме придется выполнять двойную функцию: с одной стороны, безусловно любить своего мальчика, а с другой обучать базовым знаниям: ответственности, принятию решений и самостоятельности.

Я девочка!

Гендер — это в первую очередь воспитание. Задача родителей познакомить ребенка с правилами этого мира и выстроить для него понятные границы, соответствующие его возрасту. Мальчик может захотеть быть девочкой или собачкой только потому, что он видит, что их больше любят, больше берут на ручки, с ними больше проводят время или меньше заставляют что-либо делать. Мальчик понимает, девочкой в этом мире быть приятнее и выгодней. Этот вывод, сделанный в детском возрасте, глубоко оседает и влияет на дальнейший выбор подрастающего юноши.

Здесь следует сказать, что взрослым не стоит оставлять ребенка совсем без границ, спрашивая его кем он себя считает — мальчиком или девочкой и, что хочет он надеть сегодня в сад: юбку или брюки. Этого делать не стоит.

У родителей есть период от 0 до 5-7 лет, когда они могут заложить базовые основы будущей личности. Это время — зона ответственности родителей, которую важно не пропустить. После семи лет взрослые могут развивать и закреплять это либо сталкиваться с последствиями своей халатности и пытаться по горячим следам исправлять.