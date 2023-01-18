Опасная парная. С какого возраста ребенку можно посещать баню?

Известно, что процессы терморегуляции в организме маленьких детей несовершенны. С какого возраста посещения парилки для них безопасны, aif.ru рассказала врач-терапевт, врач-эндокринолог Елена Киселева.

Вопрос, с какого возраста дети могут ходить в баню, не имеет однозначного ответа. Если мама посещала баню во время беременности, то ребенка можно начинать водить с трех-шестимесячного возраста. Но многие врачи считают, что кожа, потовые железы, сердечно-сосудистая система, система терморегуляции малыша несовершенны, и лучше начинать подобные процедуры не раньше двух лет. С этого возраста баня не навредит ребенку. Пользу баня может принести после семи лет.

Для детей существуют особые правила посещения бани. Во-первых, ребенок должен быть здоров (лучше перед первым посещением проконсультироваться со своим педиатром). Дети со склонностью к кровотечениям, повышенной свертываемостью крови, бронхиальной астмой, судорожным синдромом, повышенной возбудимостью, сердечно-сосудистыми заболеваниями не должны посещать баню.

Нельзя водить детей в баню и во время простудных заболеваний. За час до парилки нужно сделать легкий перекус, кормить можно только через два часа после парной. Считается, что дети лучше переносят сухое тепло (сауну), чем русскую парную.

Сначала ребенку нужно посидеть на нижней полке не более 30 секунд и постепенно увеличивать время пребывания в парилке. Родителям необходимо следить за состоянием ребенка. При появлении вялости или, наоборот, возбуждения, побледнения или посинения кожных покровов немедленно выведите ребенка из парной.

Давайте ребенку пить — лучше простую воду.

Обливать ребенка холодной водой после парилки не следует. Достаточно его обмыть теплой водой с применением детских средств для купания.