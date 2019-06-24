РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

5 лучших напитков для утоления жажды летом

 


Вопрос выбора напитков в летнюю жару – один из самых актуальных. Какие напитки, по мнению врачей, не только утоляют жажду, но еще и приносят пользу организму?

Вода. Да, номер один – это именно вода, никакой другой напиток ее не заменит. Ее питье в жару защищает от головных болей, улучшает тонус, умственную деятельность и работоспособность.
Что касается минералки, то специалисты предупреждают: лечебную минеральную воду нужно употреблять очень осторожно, лучше только после консультации с врачом.

Каркаде. Заслуженно считается одним из лучших утолителей жажды и к том уже обладает бодрящим свойством. Каркаде обеспечивает организм антиоксидантами, благодаря которым тормозится старение.

Домашний лимонад. В его составе чистая прохладная вода без сахара с добавлением сока лимона, свежих фруктов и ягод, а также листьев мяты. Такой напиток отлично утоляет жажду, поскольку не подслащен, а его вкус обеспечивается исключительно за счет соков плодов, насыщенных витаминами.

Кисломолочные напитки. Содержащие в своем составе органические кислоты кефир, ряженка, йогурт, простокваша также очень хорошо спасают от жажды. Одна из их лучших сторон – такие напитки способствуют восстановлению и оздоровлению микрофлоры кишечника.

Томатный сок. Томатный сок. разжижает кровь, а это именно то, к чему надо стремиться в жару. В нем много ликопина – антиоксиданта, который по мнению некоторых исследователей, снижает риск раковых заболеваний. Томатный сок можно сделать самостоятельно из качественной томатной пасты, которую нужно разбавить кипятком и остудить.


Эксперты настоятельно советуют не пить в жару ледяные напитки. При попадании холодной жидкости в организм происходит спазм сосудов, расширенных из-за действия высокой температуры. При их резком сужении нарушается теплоотдача, и организм перегревается еще больше.

источник
Ссылка на первоисточник
наверх