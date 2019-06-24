5 лучших напитков для утоления жажды летом

Вопрос выбора напитков в летнюю жару – один из самых актуальных. Какие напитки, по мнению врачей, не только утоляют жажду, но еще и приносят пользу организму?Вода. Да, номер один – это именно вода, никакой другой напиток ее не заменит. Ее питье в жару защищает от головных болей, улучшает тонус, умственную деятельность и работоспособность.Что касается минералки, то специалисты предупреждают: лечебную минеральную воду нужно употреблять очень осторожно, лучше только после консультации с врачом.Каркаде. Заслуженно считается одним из лучших утолителей жажды и к том уже обладает бодрящим свойством. Каркаде обеспечивает организм антиоксидантами, благодаря которым тормозится старение.Домашний лимонад. В его составе чистая прохладная вода без сахара с добавлением сока лимона, свежих фруктов и ягод, а также листьев мяты. Такой напиток отлично утоляет жажду, поскольку не подслащен, а его вкус обеспечивается исключительно за счет соков плодов, насыщенных витаминами.Кисломолочные напитки. Содержащие в своем составе органические кислоты кефир, ряженка, йогурт, простокваша также очень хорошо спасают от жажды. Одна из их лучших сторон – такие напитки способствуют восстановлению и оздоровлению микрофлоры кишечника.Томатный сок. Томатный сок. разжижает кровь, а это именно то, к чему надо стремиться в жару. В нем много ликопина – антиоксиданта, который по мнению некоторых исследователей, снижает риск раковых заболеваний. Томатный сок можно сделать самостоятельно из качественной томатной пасты, которую нужно разбавить кипятком и остудить.Эксперты настоятельно советуют не пить в жару ледяные напитки. При попадании холодной жидкости в организм происходит спазм сосудов, расширенных из-за действия высокой температуры. При их резком сужении нарушается теплоотдача, и организм перегревается еще больше.