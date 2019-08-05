РЕБЁНОК.РУ
Ребёнок и психолог :)

Юле было 6 лет, ее хотели отдать в школу, но нужно было пройти тестирование — проверку на готовность к обучению.

— Начнем с самого простого, — сказала психолог и выложила из вазы на стол фрукты из воска. — Яблоко, груша, апельсин, абрикос. Как все это можно назвать одним словом?

Юля молча опустила глаза.

— Продолжим. Вот огурец, помидор, редиска, картошка, лук. Как мы назовем это одним словом?

Юля прикусила губу.

— Клубника, малина, вишня... Как это все называется? Не знаешь?

— Забыла, — прошептала тестируемая, сдерживая слезы.

— Я думаю, вам рано идти в школу, — сказала психолог Юлиной маме. — Подождите годик, позанимайтесь с девочкой. Она не знает элементарных вещей!

Мать с удивлением заглянула Юле в лицо:

— Юленька, разве ты не знаешь, как все это называется одним словом?

— А! Вспомнила! — засияла девочка. — Муляжи!

© lenoteni http://det.org.ru/?author=leno...

 
