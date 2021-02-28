«Я туда больше не пойду». Что делать, если ребёнок решил бросить вуз

Типичная картина: ребенок сдал ЕГЭ, прошел в вуз, отправился учиться, но уже ко второму семестру разочаровался: скучно, неинтересно, «это не то, что я хотел». Как быть в такой ситуации родителям? Поддержать ребенка или попытаться переубедить? Рассказывает психолог Университета ИТМО Екатерина Биленко.

Причины «ошибки»

Работа занимает если не всю, то большую часть жизни человека. От выбора профессии во многом зависит, как человек будет чувствовать себя в целом. Каждому третьему, кто обращается ко мне за консультацией, не нравится выбранная специальность. Эти студенты сталкиваются с потерей энергии и мотивации, апатией и даже депрессией. Причины могут быть разными.

Одна из них — когда ожидание не совпадает с реальностью. Например, моя клиентка пошла учиться на врача, потому что с детства любила помогать людям. Учеба ей нравилась, но в процессе работы она не смогла смириться с тем, что врач не всегда в силах спасти каждого пациента. При этом она не впала в отчаяние, а поняла, что ей стоит сменить вектор. Сейчас она продолжает помогать людям, но уже в другом амплуа — в роли коуча по личностному развитию. Другой клиент до 8-го класса мечтал собирать ракеты, но потом записался на инженерный кружок и понял, что ракетостроение — это не смотреть, как ракеты улетают в космос, а бесконечные расчеты, точные чертежи и множество технических нюансов.

Вторая причина, по которой школьники часто выбирают неинтересную для них специальность, — желание оправдать ожидания родителей

Есть семьи, где целая династия врачей или преподавателей, и детям просто не остается выбора, кроме того как продолжить дело взрослых. Еще часть школьников поддается влиянию стереотипов о профессиях, не пытаясь разобраться в особенностях реального рабочего процесса. Например, от подростков можно услышать, что много зарабатывать может только «технарь», заниматься фундаментальной наукой — это несерьезно, быть программистом — это работать в классном офисе вроде Google, где предоставляют кофе и печеньки.

Позвольте детям выбирать самим

Некоторые родители уверены, что знают, что для их детей лучше, поэтому пытаются навязать им свою позицию. И школьники часто попадаются на эту уловку. В 16–18 лет многие из них еще не готовы сделать сложный ответственный выбор, поэтому полагаются на мнение взрослых, которые вроде как опытнее. Если одним везет: послушал родителей и получил профессию, которая действительно нравится, — то другие могут потом всю жизнь винить семью за нелюбимую работу.

Родителям стоит помнить: если они не дают детям право выбора, то часто из них вырастают люди, которым сложно принимать решения даже в мелочах. При этом они становятся зависимыми не только от мнения родителей, но и от друзей, коллег, знакомых. Поэтому так важно интересоваться у своих детей, чего хотят именно они, что думают по тому или иному поводу. Пытаясь оправдать ваши ожидания, они будут строить не свою жизнь, а жизнь примерного ребенка. Кроме того, живя по чужим правилам, ваши дети не смогут найти энергию на преодоление трудностей, которые так или иначе возникают на каждом жизненном пути.

Попробуйте поставить себя на место ребенка. Представьте, на какой риск он идет, осознавая ваш вклад, когда решает сменить специальность или бросить вуз. В такой сложный для вас обоих момент вы можете стать надежным другом и оказать поддержку.

Будьте готовы к тому, что вашим советам не всегда будут следовать, но точно будут охотнее обращаться за помощью. Если же вы будете давить на ребенка, то убьете в нем самостоятельность или зарекомендуете себя как человек, к которому никогда не нужно обращаться.

Помогите справиться с чувством вины

Многие студенты, которые оказались в такой ситуации, испытывают вину как перед собой, так и перед родителями. Вина — это разрушительное чувство, и с ним важно работать. Есть известный эксперимент Monster Study, в котором взяли две группы детей по 11 человек. В одной детей хвалили, поддерживали, в другой же, напротив, критиковали, винили, ругали. Результаты получились плачевными. У многих из детей, которых регулярно всячески принижали, развились дефекты речи. Можно сделать выводы.

Поддержите ребенка — позвольте ему выговориться и попробуйте объяснить, что это не катастрофа

Скажите, что жизнь на этом не заканчивается и сейчас прекрасный возраст, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Если этого не сделаете вы, он найдет помощь в другом месте, например у друзей, которые не всегда смогут дать верный совет. Ребенок может внешне не признавать ваш авторитет, но ему будет гораздо спокойней, если он будет знать, что дома союзник, а не строгий вечно критикующий «учитель».

Поиск золотой середины

Еще бывает так, что человеку нравится его профессия, но, например, в соцсетях он видит, что есть сверстники гораздо успешнее, из-за чего начинает сомневаться в себе, предъявлять к себе более строгие требования. В этот момент у него внутри просыпается критик, который начинает обесценивать свои достижения. В основном с такой проблемой сталкиваются перфекционисты, для которых есть только черная и белая стороны: либо идеально, либо никак.

Людям, относящимся к себе слишком строго, нужен взгляд нейтральной стороны, которая поддержит и скажет: «Сейчас ты обесцениваешь себя. Эта ситуация — психологический феномен, а не отражение реальности». То есть главная задача — помочь найти золотую середину, добавить в картину мира ребенка другие цвета и оттенки, чтобы он мог адекватнее оценивать происходящее и видеть альтернативные варианты решения проблемы.

Также можно предложить человеку провести мысленный эксперимент: спросите его, что бы он сказал своему другу, который оказался в такой же ситуации. Наверняка ваш ребенок начнет давать более гуманные советы воображаемому приятелю. Возможно, это заставит его задуматься, почему он обращается с собой хуже, чем с другими.

Аргументы и факты

Дайте ребенку время все хорошо обдумать, самостоятельно взвесить все за и против. Вы можете использовать наводящие вопросы, чтобы помочь ему понять, что именно не понравилось в учебе, в каком направлении он хочет двигаться дальше, подсказать различные инструменты для достижения целей, подкрепив все предложения аргументами и фактами. Самое главное — преподносите информацию не как учитель, а как партнер. Не стоит лишний раз напоминать, что вы лучше знаете, просто дополните его анализ своими примерами.

Возможно, ребенок сам придет к тому, что, например, лучшим выходом будет сначала закончить обучение, получить некий «тыл» в виде диплома и только потом развиваться самому в другом направлении или сменить специальность с помощью магистратуры. Также нет ничего страшного в том, если он захочет перепоступить в бакалавриат на другую специальность или поработать, чтобы убедиться на практике в своих ощущениях. Предложите продумать планы A, B, С и оценить возможные исходы каждого, чтобы выбрать самый подходящий.

Не ошибка, а опыт

В школе учителя красной ручкой перечеркивали все неточности и ставили двойку, если исправлений было очень много. Есть мнение, что именно поэтому мы негативно относимся к нашим ошибкам. Задача каждого человека — взять, условно, зеленый маркер и, наоборот, выделить те моменты, которые получились.

Ошибки — это неотъемлемая часть личностного развития. Когда ты начинаешь что-то новое, всегда есть риск, что с первого раза может не получиться. Попробуйте вместе с ребенком найти плюсы в этом опыте. Можно их выписать прямо на листочке.

Объясните ребенку: понимание того, чем точно заниматься не хочется, серьезный шаг навстречу себе

Уверена, что из каждого индивидуального опыта можно извлечь ценные уроки. Как говорил Стив Джобс, все точки жизненного пути рано или поздно соединятся.

Универсальный алгоритм

Если свести вышеперечисленные рекомендации в универсальный алгоритм, то он будет состоять из трех основных этапов.

Принять. На этом шаге важно отделить свои переживания от переживаний ребенка. Постарайтесь не винить его, не переубеждать и тем более не ставить ультиматумы. Лучше попробуйте выяснить, в чем он видит причины произошедшего, какие чувства испытывает и как бы хотел разрешить ситуацию.

Поддержать. Поверьте, для ребенка это куда больший стресс, даже если он этого не показывает. Поэтому дайте ему понять, что он может вам полностью довериться, рассказать о своих переживаниях, не боясь осуждения и критики. Выслушайте и поддержите его. При этом постарайтесь не навязывать ему руку помощи, но будьте готовы протянуть ее в любой момент.

Подсказать. Ребенок должен сам принять новое решение, но вы можете ненавязчиво поделиться своим опытом, помочь собрать информацию об инструментах, альтернативных возможностях. Путей достижения целей может быть много, пусть ребенок выберет тот, который подойдет именно ему. Если он не знает, в каком направлении он хочет двигаться дальше, предложите ему пофантазировать на тему «Чем бы я занимался, если бы у меня было 10 жизней».

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