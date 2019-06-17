Ребёнку это не под силу!

Поговорим с вами о важном - о ваших детях.

Знаете, мне много пишут, вне зависимости от времени года. Сообщения, которые нельзя назвать сезонными. Это жалобы на детей, не оправдавших ВАШИ ожидания. И таких сообщений за год тысячи!

Ребёнок - это ребёнок. Почему мы ждём от него поведения и поступков взрослого человека?

Ведь даже взрослые идеально себя не ведут и порой, тоже не держат слово.️ Это лишь наши мечты.

Вот несколько цитат из сообщений и комментариев, которые мне оставляют:

- "Ребёнку 2,5 года. Он пошёл в сад и обещал нам, что не будет плакать. А сам плачет. Как наказать за то, что не держит слово?"

- "Девочке три года. Увидела по ТВ художественную гимнастику и сказала, что хочет заниматься. А как стали тянуть - стала плакать и передумала. Но ведь это ее был выбор? Как заставить заниматься?"

- "Сын в 6 лет пообещал папе стать военным, а сейчас ему 13 и он заявил, что передумал. Как объяснить, что он не имеет право и должен держать слово?"

И это лишь примеры.

Хочется спросить: «Вы серьезно?»

Почему же мы хотим, чтобы дети так рано взрослели?

Почему не даём им побыть детьми?

Мой главный вопрос: а вы показали пример, что такое "ВСЕГДА держать слово"?

Друзья мои, есть решения, которые ребёнку до 7 лет по плечу. Определиться с деждой на день, размером макарон на ужин или в какую игру играть с друзьями.

Но выбрать профессию или занятие на всю жизнь он не способен! А вообще, наказание за слезы, которых он обещал, что не будет, приведёт лишь к эмоциональной инвалидности.

Поддержите, поговорите, статьи про адаптацию почитайте.

.. и просто пожалейте своего малыша.

Спросите себя: что вас реально огорчает? Может, ваши упущенные амбиции?

Мне искренне жалко этих детей из писем. Жалко, что взрослые люди хотят их заставить нести тяжёлый крест неоправданных ожиданий.

А дети...что дети?

Давайте как-то их побережём, что ли?

Согласны? Или нет?