Мой ребёнок - драчун! В чём причина детской агрессии

Как понять причину агрессивного поведения ребёнка и найти способ с ней справиться?

На вопросы читателей отвечает доцент кафедры психогенетики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат психологических наук Надежда Зырянова.

Природа или воспитание?

Сынишка у нас – страшный драчун. Бабушка считает, что это от того, что мы с мужем неправильно его воспитываем. А муж считает, что сын – нормальный мальчик, все мальчики дерутся и драться должны. Как вы считаете, это на самом деле так?

Алина, Тверь

– У мальчиков агрессивное поведение наблюдается в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Мужчины вообще более агрессивны. Некоторые учёные связывают эту их особенность с тем, что плод мужского пола в период внутриутробного развития получает иной, чем девочки, состав половых гормонов. Другие исследователи отрицают биологическую подоплёку агрессивности мужчин, считая, что тут виноваты стереотипы воспитания. Общество в лице родителей и окружающих с пелёнок внушает девочкам, что они не должны драться, а мальчикам, что они просто обязаны давать отпор обидчикам и им стыдно проявлять нерешительность или плакать.

Какая из этих теорий верная – пока непонятно. Но по мере взросления и развития интеллекта агрессивность у большинства мальчиков ослабевает. К школьному возрасту они могут вести себя уже вполне цивилизованно. Однако небольшая часть мальчишек так и остаётся забияками до седых волос: и в юности, и во взрослом возрасте чуть что – дерётся и скандалит.

Когда без врача не обойтись?

Когда агрессивное поведение может быть симптомом психического расстройства? Где та грань, за которой драки – уже ненормальность?

А. К., Москва

– Если у ребёнка старше 6 лет за полгода наблюдались хотя бы 4 из таких 7 особенностей поведения, надо проконсультировать его у психолога и психиатра.

Он часто выходит из себя.

Часто ссорится с взрослыми.

Отказывается подчиняться требованиям взрослых, выполнять принятые в обществе правила поведения.

Специально раздражает других людей.

Постоянно обвиняет окружающих в своих ошибках.

Легко раздражается, всё время злится и негодует.

Бывает мстительным.

Выход – бойкий язык?

Можно ли укротить нрав пацана, чтобы он не был таким вспыльчивым и агрессивным? Я просто не справляюсь с сыном-подростком.

Анна С., Екатеринбург

– Вот вам мой совет:

Постоянно внушайте агрессивному мальчику, что он должен вести себя как настоящий мужчина: быть сдержанным, уметь владеть собой… Если ему что-то не нравится, надо спокойно высказать свою обиду.

Отдайте его в секцию боевых искусств. Там кроме прямой разрядки – трансформации агрессии в двигательную энергию, подросток получит навыки самоконтроля, приобретёт уверенность в себе.

Развивайте у парня речь, учите его общаться. Исследования показывают, что косноязычные дети, с плохо развитой речью, в 4 раза чаще проявляют агрессивность, чем дети, умеющие хорошо говорить.

А вам можно пожелать только терпения, терпения и ещё раз терпения. Трудное это дело – укротить драчливого подростка, но небезнадёжное.