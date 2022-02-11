Географам придётся пропить глобусы

Оплата выше минимальной лишь у одного из четырёх педагогов в стране
Три из четырёх российских учителя (76%) имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти данные были представлены Министерством просвещения 9 февраля на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сведения относятся к декабрю прошлого года, когда МРОТ составлял 12,8 тысячи рублей (с января эта сумма выросла до 13,9 тысячи).
Понятно, что оклад и заработная плата — не тождественные вещи. Денежное вознаграждение за учительский труд, например, формируется из оклада, а также различных надбавок: стимулирующих, компенсационных и иных выплат. Причём, базовая часть должна составлять 70%, а стимулирующая — треть.
Проблема в том (на неё как раз и обратили внимание в Минпросвещения), что в регионах применяются разные подходы к оплате труда педагогов. Отсюда — непрозрачность начисления надбавок и принципов учёта выплат.
Получается, учителя у нас, вроде как, хорошо зарабатывают — в 2021 году средняя зарплата по стране, согласно официальной статистике, у них составила 45,8 тысячи рублей. Но в реальности, это как средняя температура по больнице, где кто-то умер, кто-то выздоровел, а кто-то ещё лечится.
По данным профсоюза педагогов (они также принимали участие в обсуждении доклада), в разных регионах и разных учебных заведениях за одну и ту же работу учителя, бывает, получают зарплату, которая отличается в пять-шесть раз.
Между тем, в мае — 10 лет, как президент России поставил задачу довести средние зарплаты работников образования до 100% по региону. И что же?
«Говорить о базовой ставке зарплаты учителей размером в МРОТ, это, безусловно, позор для одной из богатейших стран мира. Ситуацию надо исправлять самым срочным образом», — считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.
Не менее важным, по его мнению, является и другой аспект этой проблемы — катастрофическое снижение профессионального уровня чиновников и общего качества управления. Свидетельством тому, на взгляд парламентария, является коллизия с указом президента о зарплатах педагогов, воспитывающих будущее нашей страны, который чиновники от образования, финансов и экономики десять лет не могут выполнить.
И всё же в Минпросвещения обещают исправить ситуацию с окладами учителей. Там разрабатывают проект новой системы оплаты труда, которая будет основываться на единых требованиях по всей стране. Проект протестируют с 1 сентября 2022 до июля 2023 года в шести регионах России: Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской, Сахалинской областях и Республике Мордовия.
На него, как отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возлагаются большие надежды. В том плане, что «он поможет отработать понятные механизмы формирования зарплаты учителей по всей стране».
«Система оплаты труда, — подчеркнул сенатор, — должна быть единой, её начисления — прозрачными».
Прокомментировать ситуацию «СП» попросила члена совета профсоюза «Учитель», преподавателя истории и обществознания Дмитрия Казакова:
— Действительно, ставки заработной платы совершенно разные по регионам, и отличаются зачастую кардинально. Где-то — ближе к прожиточному минимуму, где-то меньше, где-то чуть больше. Но главное — начисление зарплат непрозрачное.
После перехода на новую систему оплаты труда — т.н. НСОТ, зарплата учителей состоит из основной части — это ставка и фиксированные надбавки, которые дают за стаж и педагогическую категорию. Плюс к этому не менее 30% должна ещё быть стимулирующая часть. И здесь как раз масса вопросов возникает, как эти «стимулирующие» распределяются.
В школах, где есть профсоюзные организации или активные, так сказать, коллективы, которые пытаются бороться за прозрачность, распределяется более-менее. А где нет, допустим, активных коллективов и профсоюзов, это всё шито-крыто. Как происходит распределение, непонятно.
«СП»: — Чья это компетенция, директора образовательного учреждения?
— Нет. На самом деле, это как раз компетенция коллектива. Но когда коллектив неорганизован, директора берут в свои руки распределение этих средств. Формально даже все приличия как бы соблюдаются — т.е. создается комиссия, ведутся протоколы. Но обычно в комиссию эту входят завучи и какая-то группа приближенных к директору, и они, соответственно, могут распределить как угодно. Конкретно я никого не обвиняю. Однако такие случаи наш профсоюз постоянно фиксирует.
Вообще на каждый год школам выделяется определённая сумма средств на зарплату. Она даже фиксируется в плане финансово-хозяйственной деятельности, который публикуется на сайте образовательного учреждения. Но сама система зарплатная настолько сложная, что разобраться в ней не всем под силу. Мы как-то пытались с бухгалтерами и людьми, которые имеют финансовое образование, разобраться — там сам чёрт ногу сломит.
Система непрозрачная. И, как она работает, непонятно. Поэтому директора и местное управление образование, чтобы вывести среднюю зарплату, начинают мудрить. Допустим, в школе небольшой коллектив, значительное количество классных комплектов, учителя хорошо нагружены — у них средняя зарплата выходит по региону. То есть, никаких «стимулирующих» нормальных они больше не получат. А в другой школе, где не хватает классных комплектов, и учителей много, под конец года педагогам выпишут хорошие «стимулирующие». Выравнивая, таким образом, среднюю зарплату.
Могу сказать одно: НСОТ, введённый в 2008 году, не только не решил проблему зарплат, он сделал механизмы её начисления ещё более непрозрачными.
«СП»: — Официально, средняя зарплата учителя у нас в прошлом году составила 45832 рубля. Это так?
— Ну, смотрите: я работаю учителем 15 лет, имею высшую квалификационную категорию. Нагрузка у меня достаточно большая — более 30 часов, это полторы ставки. Плюс — классное руководство и надбавки за непедагогический труд (я ещё обслуживаю компьютерную технику). В среднем, без вычета налогов, выходит в районе 35 тысяч.
Но учитель может работать нормально и качественно преподавать, когда у него нагрузка — одна ставка (18 часов). Или чуть больше — максимум, 22 часа в неделю. А тогда он не получит больше двадцати тысяч. То есть, это будет средняя зарплата.
Поэтому, чтобы хоть как-то её приблизить к средней по региону, учителей нагружают большим количеством часов. И вроде бы выполняется указ президента — всё красиво, хорошо.
Кстати, когда общаешься с директорами школ, у них сейчас самая главная задача — дать среднюю зарплату. Всё остальное, это уже второстепенно. То есть, за выполнением «майских указов» следят. Но следят так, чтобы правдами и неправдами выдать среднюю зарплату.
В какой-то степени это, может быть, и приподняло уровень оплаты труда учителей. Но произошло это не за счёт того, что им стали больше платить, а за счёт увеличения интенсивности труда — т.е. увеличения нагрузки.
«СП»: — С осени текущего года стартует пилотный проект, который предполагает внедрение единых требований к системам оплаты труда учителей по всей стране. Как вы на это смотрите?
— Нашу Нижегородскую область эксперимент тоже затронет. И, вероятно, это даже более справедливая система. Но ведь финансирование образования не увеличивается. Поэтому можно сколько угодно перекидывать с одной статьи на другую — можно увеличить оклад, но уменьшить надбавки. Но по сумме-то в итоге лучше не будет.
Без серьёзных финансовых вливаний в образование и создания действительно единой чёткой системы зарплат по всей стране, как это было раньше, вряд ли что-то изменится к лучшему. А на кону не только престиж профессии, но и качество образования.
У нас молодых педагогов, которые только-только входят в процессию, сразу же стараются загрузить большим количеством часов. Он ещё ни дня не проработал в школе, ему, действительно, просто ещё тяжело понять сущность педагогической деятельности, а его окунают в океан этой непонятной работы. При этом платят всего двадцать тысяч.
В итоге, либо он уйдет из школы через некоторое время, либо пойдет по пути конформизма. Да, формально станет соблюдать все правила, писать отчёты и вести документацию. Но качество преподавания будет невысокое.
И, кстати говоря, значительная часть педагогов идут сегодня по этому пути — они соглашаются с большой нагрузкой, и, соответственно, всё заканчивается тем, что качество образования падает. Либо человек даже при большой нагрузке пытается работать с полной отдачей. Но это в итоге приводит к тому, что педагог через некоторое время просто профессионально выгорает. Есть, правда, и те, которые сопротивляются. И пытаются добиться, чтобы оплата труда была достойной при какой-то нормальной нагрузке.
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