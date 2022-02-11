Географам придётся пропить глобусы

Три из четырёх российских учителя (76%) имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти данные были представлены Министерством просвещения 9 февраля на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сведения относятся к декабрю прошлого года, когда МРОТ составлял 12,8 тысячи рублей (с января эта сумма выросла до 13,9 тысячи).

Понятно, что оклад и заработная плата — не тождественные вещи. Денежное вознаграждение за учительский труд, например, формируется из оклада, а также различных надбавок: стимулирующих, компенсационных и иных выплат. Причём, базовая часть должна составлять 70%, а стимулирующая — треть.

Проблема в том (на неё как раз и обратили внимание в Минпросвещения), что в регионах применяются разные подходы к оплате труда педагогов. Отсюда — непрозрачность начисления надбавок и принципов учёта выплат.

Получается, учителя у нас, вроде как, хорошо зарабатывают — в 2021 году средняя зарплата по стране, согласно официальной статистике, у них составила 45,8 тысячи рублей. Но в реальности, это как средняя температура по больнице, где кто-то умер, кто-то выздоровел, а кто-то ещё лечится.

По данным профсоюза педагогов (они также принимали участие в обсуждении доклада), в разных регионах и разных учебных заведениях за одну и ту же работу учителя, бывает, получают зарплату, которая отличается в пять-шесть раз.

Между тем, в мае — 10 лет, как президент России поставил задачу довести средние зарплаты работников образования до 100% по региону. И что же?

«Говорить о базовой ставке зарплаты учителей размером в МРОТ, это, безусловно, позор для одной из богатейших стран мира. Ситуацию надо исправлять самым срочным образом», — считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

Не менее важным, по его мнению, является и другой аспект этой проблемы — катастрофическое снижение профессионального уровня чиновников и общего качества управления. Свидетельством тому, на взгляд парламентария, является коллизия с указом президента о зарплатах педагогов, воспитывающих будущее нашей страны, который чиновники от образования, финансов и экономики десять лет не могут выполнить.

И всё же в Минпросвещения обещают исправить ситуацию с окладами учителей. Там разрабатывают проект новой системы оплаты труда, которая будет основываться на единых требованиях по всей стране. Проект протестируют с 1 сентября 2022 до июля 2023 года в шести регионах России: Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской, Сахалинской областях и Республике Мордовия.

На него, как отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возлагаются большие надежды. В том плане, что «он поможет отработать понятные механизмы формирования зарплаты учителей по всей стране».

«Система оплаты труда, — подчеркнул сенатор, — должна быть единой, её начисления — прозрачными».

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила члена совета профсоюза «Учитель», преподавателя истории и обществознания Дмитрия Казакова:

— Действительно, ставки заработной платы совершенно разные по регионам, и отличаются зачастую кардинально. Где-то — ближе к прожиточному минимуму, где-то меньше, где-то чуть больше. Но главное — начисление зарплат непрозрачное.

После перехода на новую систему оплаты труда — т.н. НСОТ, зарплата учителей состоит из основной части — это ставка и фиксированные надбавки, которые дают за стаж и педагогическую категорию. Плюс к этому не менее 30% должна ещё быть стимулирующая часть. И здесь как раз масса вопросов возникает, как эти «стимулирующие» распределяются.

В школах, где есть профсоюзные организации или активные, так сказать, коллективы, которые пытаются бороться за прозрачность, распределяется более-менее. А где нет, допустим, активных коллективов и профсоюзов, это всё шито-крыто. Как происходит распределение, непонятно.