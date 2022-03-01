«Меня душат заботой». Какие поступки родителей бесят подростков (а какие — радуют)

Жизнь с подростком — бесконечная история про то, что кого-то что-то бесит. То родители негодуют из-за неубранной комнаты и отключенного телефона, то дети — из-за того, что к ним со всем этим пристают. Мы попросили старшеклассников рассказать, что раздражает их в собственных мамах, папах и бабушках. И — для баланса — что в них же умиляет и радует.

Изображение на обложке: shuttestock / Grinbox

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«Папа запрещает мне нервничать»

Юлия, 15 лет:

Я живу c мамой, папой и сестрой, которая младше меня на четыре года. У нас есть две семейные традиции. Первая: мы уже 6 лет отмечаем Новый год в Воркуте у родственников. Вторая: летом эти родственники приезжают к моей бабушке. Раньше их визиты мне нравились, но сейчас начали ужасно раздражать. И я бы хотела это откорректировать. Я не понимаю, зачем взрослые люди устраивают встречи, которые всем приносят только негативные эмоции.

Еще меня раздражает, что родители часто называют окружающих глупыми. Мне же не нравится, когда человек начинает сплетничать о других и пытаться доказать, что он лучше.

Бесит, что папа запрещает мне нервничать. Он говорит, взрослые люди ко всему относятся спокойно и без стресса. А я не понимаю, как это. Получается, реагировать адекватно — значит быть равнодушным? Но я так не хочу! Как бы я ни старалась, мне сложно относиться к разным событиям без эмоций. И я не всегда могу найти в себе силы вести себя «по-взрослому». Но от меня этого уже требуют.

Когда-нибудь я обязательно стану взрослой, буду относиться ко всему спокойно, но не сейчас

Я много думаю о том, как буду воспитывать своих детей. Некоторые идеи даже записываю. Например, думаю, что я всегда буду готова выслушать ребенка, что бы ни случилось. А если он будет в плохом настроении, то не стану его доставать, потому что каждый имеет право на грусть, на выражение своих эмоций. Третье: никогда не буду ставить детям кого-то в пример. Мои отношения со многими детьми из нашего поселка испорчены из-за того, что родители сравнивают их со мной. Еще я всегда буду поддерживать своего ребенка и не стану про него сплетничать.

Что касается положительных качеств моих родителей, то мне нравится, что у нас в семье все общаются в границах, уважают личную территорию друг друга. Только мы с сестрой иногда ссоримся, когда я хочу послушать музыку, а ей надо делать уроки. Но это обычные сестринские ссоры.

Наказаний у нас не бывает. И я благодарна родителям за это. Они, наоборот, стараются как можно чаще нас с сестрой хвалить и подбадривать.

«Мои хотелки всегда исполняются»

Ксения, 16 лет:

Я единственный ребенок в семье, чему очень рада, поскольку мне нужно много внимания. С детства я жила с мамой. Моим воспитанием в основном занималась бабушка: забирала меня из садика, потом из школы, помогала делать уроки, водила на разные кружки. Отца никогда не видела, и он мной ни разу не интересовался.

Касательно учебы в нашей семье нет никаких правил. Моя мама всегда давала мне право выбора — где учиться, какие уроки делать. Не помню, чтобы из-за оценок меня когда-либо ругали. Если я получала двойку, мама не заставляла меня сидеть и отрабатывать тему, которую я так себе освоила. Она говорила: «Гораздо важнее количество нейронных связей, которые появляются и крепнут во время обучения». И меня этот подход вполне устраивал.

Мы с мамой проводим достаточно много времени вместе. Мы ходим в салоны красоты и на шопинг, часто путешествуем.

У меня от мамы нет секретов. Если что-то случилось, я всегда сперва расскажу об этом ей, а не подругам

Знаю, что не у всех подростков так, некоторые больше доверяют друзьям. И это очень печально. Дверь в мою комнату всегда открыта, и моя мама может в любой момент ко мне зайти. Я точно знаю, что она не станет копаться в моих вещах или телефоне, потому что доверяет мне.

У меня никогда не было карманных денег: если я чего-то хотела, всегда могла сказать об этом маме, и мои хотелки исполнялись. Зато не тратила на всякую ерунду. Меня никогда не контролировали, всегда отпускали на ночёвки к подругам.

Возможно, избыток внимания сделал меня в некоторой степени эгоисткой, но зато я никому не позволяю нарушать мои границы и не стесняюсь того, что у меня на все есть собственное мнение.

Я уверена, что доверие и разговор — лучшая профилактика проблем в подростковом возрасте. Важно интересоваться увлечениями своих детей и поддерживать их во всех начинаниях. Современным родителям приходится быть очень креативными, ведь мир меняется и потребности детей растут. К тому же мы много времени проводим в смартфонах, забывая об общении не только с ровесниками, но и с родителями. Важно больше времени проводить с детьми, придумывая свои традиции, занятия.

Любимая фраза моей мамы: «Не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя: дети все равно будут похожи на вас». И для нее это не пустые слова, она действительно так живет.

«Учу маму и бабушку общаться в границах»

Маша, 15 лет:

Раньше я жила с бабушкой, пока она не переехала на дачу. Теперь живу вместе с мамой. Отца не знаю.

Мама полностью мне доверяет, и я организую свое учебное время сама — тем более что чаще всего она занята и за этим не особо следит. Иногда мне становится грустно, что мы проводим мало времени вместе. Мне бы хотелось, чтобы у нас были семейные традиции: совместные ужины, просмотр фильмов, празднование чего-то.

Я очень долго учила и до сих пор учу маму и бабушку общаться в границах. В мою комнату часто заходят без стука, меня нередко тискают и трогают, когда мне этого не хочется. А еще не слышат «нет», когда я устала и не готова разговаривать. С мамой в этом плане проще: она сама порой запирается, поэтому в большинстве случаев уважает и моё право на это. Но бабушка, к сожалению, к такому совсем не привыкла и очень обижается, когда я говорю, что мне некомфортно из-за каких-то ее действий. Это выводит меня из себя, ведь я стараюсь найти компромисс.

Мне бы хотелось, чтобы родные были внимательнее к тому, что причиняет мне дискомфорт

Несмотря на то что мама уважала мою свободу, её было очень мало в моей жизни. В основном меня воспитывала бабушка, а образ мамы из детства я даже не могу вспомнить. Возможно, что я бы согласилась даже на более строгое воспитание, если бы в таком случае мама принимала большее участие в моей жизни.

Мне не нравится, когда меня душат заботой, когда ведут себя так, будто бы я не способна что-то сделать сама. Навязчиво предлагают сделать то или иное, дают непрошеные советы. А еще излишне контролируют. Меня обижает подозрительность и то, что маме дозволено больше. Она вот редко объясняет, куда и с кем идёт, а я должна писать о том, что делаю, каждый час.

Однако я благодарна маме за то, что меня никогда не наказывали. Мне кажется, что запрещать детям что-либо бесполезно, взрослый лишь полностью потеряет над ними контроль. Так они растят не послушных детей, а тех, кто знает, как «обойти закон» и не попасться. Лучше дать ребёнку знать, почему взрослый что-то не одобряет. А выводы он сделает самостоятельно.