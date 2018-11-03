Шампиньоны в духовке

Ингредиенты:
Шампиньоны — 500 г
Чеснок — 3 шт.
Масло растительное — 3 ст. л.
Бальзамический уксус — 30 мл
Прованские травы — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
1. Приготовить соус. Чеснок измельчить и переложить в миску. Добавить соль, специи, растительное масло и бальзамический уксус.
2. Грибы переложить в миску и залить подготовленной смесью. Все тщательно перемешать. Грибы оставить мариноваться на 15 минут.
3. В форму для запекания выложить грибы. Запекать 15-20 минут в разогретой до 200 ºC духовке. Периодически помешивать.
Приятного аппетита!
Автор: Олеся Голозио
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