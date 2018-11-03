Шампиньоны в духовке

Ингредиенты:

Шампиньоны — 500 г

Чеснок — 3 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Бальзамический уксус — 30 мл

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Приготовить соус. Чеснок измельчить и переложить в миску. Добавить соль, специи, растительное масло и бальзамический уксус. Новости СМИ2

2. Грибы переложить в миску и залить подготовленной смесью. Все тщательно перемешать. Грибы оставить мариноваться на 15 минут.

3. В форму для запекания выложить грибы. Запекать 15-20 минут в разогретой до 200 ºC духовке. Периодически помешивать.

Приятного аппетита!

Автор: Олеся Голозио



