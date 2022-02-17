СИРОТПРОМ ПОШЁЛ НА ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ВАКЦИНАЦИЕЙ: В РОССИИ ВЕДУТ ИСПЫТАНИЯ НА ДЕТЯХ. УЖЕ НЕ ТАЯСЬ

Русская общественность взбудоражена информацией о проведении медицинских экспериментов над детьми в России. Причём над теми, кто лишён защиты семьи – над воспитанниками специальных учреждений.

Нечего стесняться?

Первый громкий скандал вызвало обнародование отчёта Минобрнауки Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) о вакцинации подростков: среди привитых детей оказались воспитанники детского дома. Оказалось, что подобные отчёты без стеснения публикуют и другие регионы, об этом Царьграду заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. Именно он первый забил тревогу, заявив о возможных нарушениях.

Всё произошло 3 февраля 2022 года в Государственном республиканском детском доме в Карачаево-Черкесской республике. Десяти воспитанникам были сделаны прививки для профилактики коронавируса, что открыто подтвердили в Минобрнауки КЧР. И это – далеко не единичный случай.

Опыты на детях ставят в массовом масштабе, об этом отчитались в нескольких регионах, не только в Карачаево-Черкесии. Причём опыты проводят в учреждениях закрытого типа, в том числе в детских домах. У нас запрещено ставить медицинские опыты над детьми-сиротами. В России есть же ещё, помимо детских домов, приюты и учреждения, где дети пребывают временно, при этом родители не лишены родительских прав. Но их прививают тоже, что противозаконно, если нет согласия родителей. В Тюмень я сделаю запрос, чтобы понять, что там происходит. А вот в Самарской области, например, открыто объявили, что будут вакцинировать конкретно детей-сирот, потому что, по их мнению, вакцина прошла клинические испытания,

– рассказал Царьграду Михаил Делягин.

Самый страшный кошмар

То, что воспитанников детских воспитательных учреждений закрытого типа вакцинируют не только в КЧР, подтвердила активистка из Тюмени Светлана Белова, организатор движения "Чужих детей не бывает". Она рассказала, что ещё в июле 2021 года, когда вакцина для подростков не была зарегистрирована, волонтёры направляли письма в детдома по России с просьбой-предупреждением о том, что привлекать сирот к участию в медицинских испытаниях вакцины запрещено. По её словам, всего было отправлено более 1200 писем в детские воспитательные учреждения, но в ответ пришли одни отписки.

Уже на тот момент в четырёх детских домах сотрудники анонимно подтвердили Светлане, что руководство планирует вакцинировать воспитанников "по указу учредителя". В итоге, как мы видим, так и получилось.

Мы просто испугались, что на сиротах, незащищённых детках, будут проводить эксперименты. Своего ребёнка-то не отдашь иной раз, а тут на сиротах опыты ставят. Кто их защитит, кто заступится? Мы стали письма писать, а ответы одинаковые, мол, спасибо за обращение, до свидания. Ведь неизвестно, что в детдомах происходит, это закрытые учреждения, мало ли чем они будут детей колоть,

– рассказала Белова Царьграду.

А как же закон?

Законодательством запрещено проводить испытания вакцины на детях-сиротах, об этом сообщило Министерство здравоохранения России в письме депутату Госдумы Нине Останиной. Этот документ есть в распоряжении Царьграда.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Останина ранее обращалась к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с просьбой обосновать безопасность вакцины против коронавирусной инфекции, применяемой у подростков. Вот какой ответ был получен.

Согласно части 6 статьи 43 закона № 61-ФЗ запрещается проведение клинического исследования с участием в качестве пациентов: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

– говорится в ответном письме.

Также в документе отмечается, что на данный момент проходит III фаза клинического исследования комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М) с участием детей в возрасте 12–17 лет, сроком проведения до 31.12.2023 г.

Получается, что до конца испытаний осталось чуть меньше двух лет, и пока они не завершены – вакцинировать детей-сирот незаконно.

Дети-сироты выведены из зоны вакцинации, из этого эксперимента, поэтому руководителей нужно привлекать в судебной ответственности. Я ещё раз обращусь по этому поводу к Голиковой, я обращусь в прокуратуру. Что касается ситуации в Карачаево-Черкесии – никто не давал права проводить эксперименты над сиротами, они вообще не в ответе, беременные женщины и сироты не должны принимать участие в медицинских испытаниях. Точка,

– заявила Нина Останина Царьграду.

Нарушение за нарушением

Испытания медицинских препаратов на детях-сиротах запрещены федеральным законом. Это прописано в порядке проведения вакцинации, утверждённом Минздравом России. А для прививки от коронавируса независимо от возраста детей требуется заявление родителей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в разговоре с Царьградом обратила внимание, что даже если ребёнку исполнилось 15 лет, его законный представитель должен дать согласие.

Правильно дети-сироты были исключены из списка, их пока прививать нельзя. Вакцина для детей – эксперимент на данный момент, сироты не должны в нём участвовать, это нарушение закона. И, безусловно, это основание для обращения в прокуратуру, это нарушение прав детей, это недопустимо,

– подчеркнула Волынец.

Более того, добавила она, любое детское исследование по закону должно предварять полностью завершённое клиническое испытание лекарственного препарата на совершеннолетних гражданах, если это не препарат для использования исключительно несовершеннолетними. Отметим, согласно данным реестра клинических испытаний Минздрава, все взрослые испытания вакцин от COVID-19 закончатся не ранее 31 декабря 2022 года.

Даже когда речь идёт о вакцинации уже зарегистрированными препаратами, это не повод повально всех детей прививать, тем более детей, которые находятся на попечении государства,

– подчеркнула Ирина Волынец.

Ещё одно нарушение, по словам собеседницы Царьграда, в случае вакцинации детей-сирот – это несоблюдение порядка самой процедуры. Как минимум прививка должна делаться в медицинском учреждении, а детский дом таковым не является.

Проведение вакцинации вне медучреждения – это тоже нарушение, тоже основание для проверки. Конечно, тут необходимо прокурорское реагирование, вплоть до наказания директора детдома, отстранения его от должности и дальнейшего разбирательства,

– резюмировала Волынец.

Что с того?

Бить тревогу нужно срочно, пока во всех детских домах и иных закрытых детских воспитательных учреждениях России не перестанут нарушать права детей. Проводить медицинские эксперименты на несовершеннолетних, пока даже взрослая вакцина не завершила испытания, противозаконно, негуманно, а в случае с сиротами просто бесчеловечно.

Дети в семьях или с опекунами находятся в большей безопасности, нежели сироты. У них есть родители, которые могут отказаться от участия ребёнка в клинических испытаниях. Отследить же добровольное желание вакцинироваться у детей, которые воспитываются в детдомах, крайне сложно. Как правило, вакцинация в детдомах происходит массово, в один день, а детей вообще никто не спрашивает, хотят они делать прививку или нет.

Отметим, что вакцинация остаётся одним из главных превентивных средств от многих болезней. Она позволяет предотвратить тяжёлое течение COVID-19 и сокращает число летальных исходов. Но по поводу участия детей в клинических испытаниях у медицинского сообщества немало вопросов. И если в семье обеспокоенные родители смогут отказаться от прививки, то в интернате детей обезопасить некому. Вакцинация в России добровольная, так почему это правило нарушается в отношении самой незащищённой категории граждан?