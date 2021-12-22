Спасите своего ребенка, пока не поздно: все о подростковом суициде и «группах смерти»

Общественники бьют тревогу: ожидается новая волна детских суицидов. «Летидор» разбирается в ситуации и рассказывает, о чем должны помнить родители подростков.

«Центр спасения детей от киберпреступлений» проанализировал сообщения из закрытых групп смерти в соцсетях и сделал вывод, что их несовершеннолетние участники планируют несколько вспышек массового суицида в ноябре-декабре 2016 года.

В многочисленных опасных сообществах, которые среди журналистов получили название «группы смерти», участники оставляют комментарии: «Я готов в путь вечный», «Как люблю грустную музыку, аж выпилиться хочется», «Какого числа выпиливаться?», «Помогу с суицидом! Организуем и массовый» и так далее. Подростков зазывают в сообщества с названиями «Умру», «Группа смерти», «Не бойся выпилиться». Для тех, кто не знает, «выпилиться» — закончить жизнь самоубийством.

Скриншоты предоставлены "Центром спасения детей от киберпреступлений"

Пестов Сергей Владимирович , генеральный директор «Центра спасения детей от киберпреступлений», рассказывает, как родители могут распознать суицидальные мысли у своих детей.

Нашим Центром был проведен анализ «групп смерти» в «Вконтакте». Было выявлено огромное количество потенциально опасных групп. Вся информация передана в Роскомнадзор для блокировки данных сообществ. Несмотря на проводимую нами и органами правопорядка работу, мы бы хотели, чтобы все родители просмотрели страницы своих детей, проанализировали сохраненные фотографии, по возможности установили круг общения. Наше предупреждение основывается на серьезном анализе поведения детей в социальных сетях, и угроза действительно есть! Существует целый перечень признаков, которые сигнализируют, что ваш ребенок в опасности.

Подросток в соцсетях: что должно насторожить родителей

Страничка вашего ребенка в социальных сетях способна рассказать о нем многое. Обратите внимание на псевдоним, аватарку (главная фотография профиля), открытость или закрытость аккаунта, группы, в которых состоит подросток, а также на то, чем наполнена страница: видеозаписи, фотографии и друзья.

• Если профиль страницы закрыт даже от вас, постарайтесь аккуратно выяснить, по какой причине.

• Закрывание лица руками либо одеждой на фотографиях, демонстрирование указательного пальца на таких снимках, загруженных в социальные сети, символизируют суицидальные мысли.

• Если подросток размещает у себя на странице фразы, иллюстрации на тему самоунижения и нанесения себе травм и порезов , это плохой знак.

• Опасными считаются такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, крыш и чердаков , а также изображение того, как киты плывут вверх. Обратите внимание, не упоминает ли он в общении с кем-либо фразу «море китов группа смерти».

• Группа подозрительных «друзей» , появившихся за короткое время, свидетельствует о том, что подросток попал в опасную компанию.

• Чрезмерное увлечение копированием на своей страничке строчек из некоторых стихотворений , например, С. Есенина и И. Бродского, посвященных смерти, а также цитат из мистических книг должно насторожить родителей.

• Не стоит закрывать глаза и на участившиеся комментарии о смерти — как устные, так и к фотографиям в социальных сетях.

• Сохранение на страничках социальных сетей странной депрессивной музыки (особенно музыкальных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) — один из ярких «симптомов» суицидальных наклонностей.

• Следует проследить, размещает ли подросток у себя на страничке подобные изображения :

Внешние признаки: когда бить тревогу

• Необъяснимое желание похудеть, сильная критика в адрес полных людей.

• Увлечение кофе, ранний утренний подъем (если за подростком такого раньше не наблюдалось).

• Выбор черной мрачной одежды, возможно, с символами, ассоциирующимися со смертью.

• Внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание волос в неестественные тона.

• Появление на теле следов порезов, ожогов и иных признаков членовредительства.

• Постоянная вовлеченность в виртуальный мир, увлеченная переписка в Сети (часто с малознакомыми людьми).

• Необычный сленг в переписке, которым ребенок раньше не пользовался.

• Закрытие доступа к девайсам, установка дополнительных паролей на домашнем компьютере, использование браузеров, предоставляющих возможность анонимного просмотра страниц.

• Пристрастие к мобильным приложениям с внутренними чатами.

• Рисунки странного характера (перевернутые кресты, сатанинские звезды, масонские знаки).

• Появление идеи установить в спальне зеркало напротив кровати.

• Увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и насилия.

• Неожиданное желание сделать татуировку со странными символами.

• Отказ от общения с родителями и маскировка своих проблем и переживаний.

Сергей Анатольевич Горин , врач-психиатр, психотерапевт, автор десяти монографий, посвященных гипнозу и манипуляции сознанием масс, пропаганде и рекламе.

Подростковый возраст — это период, когда требования к человеку уже очень высоки, как ко взрослому, но радости у него все еще детские. Взрослые люди совершают суицид потому, что дальше так жить невыносимо. Подростковый же суицид — это своеобразное убеждение в собственной избранности и желание достичь чего-то лучшего. На самом деле подросток не хочет уходить из жизни, ему нужно раскаяние со стороны близких — не так себя вели, неправильно его понимали… Несовершеннолетний самоубийца просто не может осознать до конца, что получит он не раскаяние и вторую попытку выстроить отношения с родителями, а свой хладный труп и их глубокое горе.

Важно! Если вы обнаружили у своего ребенка хотя бы несколько из вышеперечисленных признаков, если вы подозреваете, что он состоит в «группе смерти», не кричите и не требуйте от него «срочно прекратить». Любой конфликт может спровоцировать осуществление задуманного. Главное — незамедлительно обратитесь к специалисту с ребенком или же самостоятельно.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru