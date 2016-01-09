Мыть руки и не целоваться. Как ребенку не заболеть в каникулы

Оставаться здоровым, потому что каникулы, праздники, ёлки, и болеть ну никак нельзя – думаете, это возможно? Полагаем, что да. Главное, заниматься активной профилактикой.

Чтобы не подхватить вирус от чихающих и кашляющих, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Как можно чаще мыть руки с мылом. А если нет такой возможности, использовать защитный гель для рук. Перед едой и после прихода с улицы делать это просто обязательно. Доказано, что соблюдение этого простого правила в 10 раз снижает вероятность заразиться ОРВИ!

Не целоваться с друзьями и знакомыми. Здороваться за руку или целоваться при встрече в щёку — сегодня это и у детей, и у взрослых в порядке вещей, но не стоит этого делать во время эпидемии. Следует ограничиться дружеским кивком. А от чихающего одноклассника лучше держаться подальше.

Перед выходом из дома ежедневно смазывать нос оксолиновой мазью, эвкалиптовым маслом или борным вазелином. Не трогать лицо руками. Всё это затруднит вирусам вход в организм и поможет не заболеть.

Делать простой точечный антивирусный массаж. Времени он много не отнимет, да и замечен никем не будет. Нужно поочерёдно массировать точки на лице, отвечающие за нервное снабжение носоглотки, — в начале бровей, у крыльев носа и на скулах. Это усилит кровоток и поможет организму противостоять инфекции.

Сделать прививку от гриппа. Конечно, лучше было сделать её ещё осенью. Но и сейчас не поздно. Только важно, чтобы на момент проведения прививки ребёнок был полностью здоров и не имел никаких иных противопоказаний.

Домашняя работа

Заниматься укреплением общего и местного иммунитета своих детей каждому родителю необходимо ежедневно. Это, конечно, хлопотно, но зато эффективно. Для этого придётся:

тщательно следить за чистотой посуды, белья и полов. И хотя полностью стерильные условия ребёнку вредны, но регулярная влажная уборка и ежедневные проветривание и увлажнение воздуха необходимы. Ведь недостаток кислорода вместе с пересушенным воздухом нарушают нормальную работу слизистых оболочек, отчего вирусам проще проникнуть в организм;

заниматься систематическим закаливанием — обтираниями, обливаниями прохладной водой, воздушными ваннами. Но тут важна регулярность. Достаточно день-другой пропустить — и начинай всё сначала. Гулять следует практически в любую погоду. Ну если только на дворе несильный мороз или проливной дождь. В качестве закаливания также можно ежедневно после умывания разминать и растирать мочки ушей и сами ушные раковины, периодически смачивая пальцы в холодной водопроводной воде. Хоть и простая методика, но очень эффективная: