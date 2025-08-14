Бизнес за партой. Какие вопросы современные школьники решают за деньги?

Современные дети считают плюсом успешную продажу своих знаний и умений, они ничего предосудительного в получении денег за товары и услуги не видят.

Люди старшего поколения любят рассуждать, что в их время все было по-другому. И с этим не поспоришь: поменялось очень многое.

И однозначно можно сказать, что существенно изменилось отношение к деньгам. Если в советские годы всех учили помогать и не требовать за это благодарности, сегодня дела обстоят совершенно иначе. Большинство считает, что бесплатным ничего не бывает. Безвозмездно напрягаться никто не станет...

Естественно, такие тенденции очень быстро просочились в школу — еще герои знаменитой сатирической комедии «Старый новый год» говорили, что в школу стекается все. И теперь многое во взаимоотношениях школьников строится на коммерческой основе. Есть бизнесмены, бизневумены, а есть бизнечилдрены. Какие же коммерческие процессы крутятся в стенах образовательных учреждений? Некоторые детали, которые мы узнали у учеников рязанских школ, — в материале rzn.aif.ru.

Бизнесчилдрены

На самом деле коммерция за партами идет полным ходом. Начнем с домашки — это раньше ее списывали по дружбе, сейчас — за вознаграждение. В каждом классе действуют свои расценки.

«У нас математика стоит дороже, чем русский, — рассказывает 6-классница одной из рязанских школ Соня. — За математику меньше 100 рублей не возьмут. А русский можно и за 30, и за 40 сдуть. Иногда и за вкусняшку может прокатить».

Аня учится в 7-ом классе другой школы, у них расценки уже серьезнее.

Оценки по бартеру

«Домашка стоит 150-200 рублей. Отличники за контрольную берут 400 рублей, другие в два раза меньше. За самостоятельную — 100 рублей, — делится Аня. — Но на самом деле все не так уж строго — могут договориться, но потом не отдать. Долги никто требовать не будет. Просто в следующий раз не дадут списать, и все».

Не менее распространен в школьной среде бартер — то, что в советские годы называли «ты мне, я тебе». У каждого свои сильные и слабые стороны, и если объединиться, получается взаимовыгодно.

Та же семиклассница Аня, к примеру, хорошо рисует, а ее одноклассник Даня силен в физике, алгебре и геометрии. Аня делает сразу два рисунка по изо — для себя и для Дани. А Даня берет на себя домашку по точным наукам. Причем не просто дает списывать, а нередко и объясняет Ане, для которой физика «хуже керосину».

«Конечно, бывает обидно, когда Даня получает по изо пятерку, а я четверку. Но иногда у меня складывается ощущение, что наш учитель догадывается о нашей договоренности, и старается меня проучить. Но он же не знает про физику. Я лучше целый альбом за вечер изрисую, только бы не решать эти ужасные задачи», — делится Аня.

Дареный конь на заказ

Еще одна иллюстрация «было-стало» касается подарков. Когда третьеклассница Алена, придя из школы, заявила, что одноклассница Александра пригласила ее на день рождения, все родные отреагировали одобрительно. Но когда третьеклашка деловито показала загадочный многозначный код, все несколько озадачились. Оказалось, это артикул из маркетплейса. «Саша хочет вот такую штуку», — пояснила приглашенная на день рождения. Огорошенная бабушка смогла только промямлить: «В наше время было принято готовить друзьям сюрпризы». На это внучка резонно заметила: «Да ну их, эти сюрпризы, еще не подойдет что-нибудь. А здесь мы точно знаем, что Саша это сама выбрала».

Вообще, если раньше моветоном считалось даже расспрашивание о готовящемся подарке, сегодня заказывание «сюрпризов» стало нормой. Да взять того же Деда Мороза, который раньше подкладывал под елку все то, что родители смогли добыть в «Детском мире» (бывало, что оказывались под елкой и новые пальто, и рубашки), теперь щепетильно выполняет желания маленьких заказчиков.

«Культура преподнесения презентов полностью утрачена, — сокрушается бабушка Алены, Анна Бучинская, которая в свое время была преподавателем культурологии в вузе и считала, что неплохо разбирается в этикете. — Сейчас все изменилось. Мало того, что люди заранее обговаривают подарки, так еще могут позволить себе высказаться негативно о том, что им подарили. Раньше это считалось верхом бескультурья».

Презент по принуждению

Вообще, что касается школьной коммерции, современные школьники не в пример своим предшественникам, гораздо более изобретательные.

«У меня дочка однажды пришла из школы и принесла пластикового зайца — знаете, таких делают из отдельных элементов, а потом спаивают утюгом. Дочка сказала, что это ей подарила подружка, правда, потом подружка сказала, чтобы дочка принесла за этот „подарок“ 200 рублей, — делится Елизавета, мама второклассницы Арины. — Я сказала, чтобы она отказалась от этого изделия, но дочка расплакалась, стала говорить, что подружка обидится». Это, правда, уже не совсем бизнес получается, больше вымогательством попахивает...

Очень малый бизнес

Папа 10-летнего Влада рассказывал, что его сын как-то решил устроить в школе настоящий бизнес — наделал фигурок в технике оригами и понес продавать. Как ни странно, бумажный бизнес шел на ура — видимо, цены у юного коммерсанта были адекватные. «Он пришел из школы счастливый, сказал, что заработал 84 рубля», — смеется папа.

Вечером Влад сидел и складывал бумажные поделки с удвоенной скоростью — выполнял многочисленные заказы. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались бумажные когти. Их бумажный магнат продавал по 10 рублей — по рублю за штуку.

На следующий день у Влада появился конкурент — еще один одноклассник тоже решил делать когти. Тогда Влад организовал акцию — за покупку был положен подарок. В общем, бизнес развернулся по всем правилам, с применением маркетинговых ходов. На третий день учительница бизнес прикрыла, сказала, что школа — место для учебы, а не для торговли, и что стыдно вообще-то продавать что-то товарищам за деньги.

Папа Влада до сих пор точно не знает, как относиться к предпринимательской пробе сына.

Самозанятость с детства?

Впрочем, у Влада немало «коллег». Очень многие ученики, начиная с начальной школы, пытаются продавать изделия своего производства. Браслеты, сплетенные из резинок, ниток, бисера; колечки из бисера; наклейки, сделанные из собственных рисунков и «заламинированные» скотчем; подвески, выполненные с помощью 3D ручки... Ассортимент предлагаемых изделий довольно широк. Цены, как правило, скромные — от 5 до 50 рублей. Но большинство бизнесчилдренов признается, что и доход у них небольшой. Зато кровный.

Многие через сайты объявлений продают ставшие ненужными игрушки, приставки и прочее. «У меня лежал целый арсенал игр и вещей, которые Никита перерос — все думала отдать знакомым, у которых дети помладше. Как-то сын попросил денег на новый телефон, мы объяснили, что у нас с папой сейчас нет возможности. Тогда сын продал все то, что ему стало мало, через сайт объявлений. На этом много денег заработать не получилось, на телефон все равно не хватало, — говорит Любовь, мама 8-классника одной из рязанских школ. — Тогда они с другом стали делать блесны. Что-то там мастерят из проволоки и пластика и продают через интернет. Не скажу, что бизнес доходный. Но когда Никита собрал половину нужной суммы на телефон, который он хотел, вторую половину мы с отцом ему добавили».

Как себя правильно вести с такой предприимчивой молодежью, однозначно сказать сложно. Но, думается, с нынешними тенденциями развития рынка ругать за попытку самозанятости, скорее всего, не стоит. Просто хотелось бы, чтобы обошлось без перекосов и чтобы дети умели хоть что-то делать безвозмездно и не считали, что все можно решить за деньги.

Кстати

Многие юные предприниматели выходят за рамки школы и продают свои изделия на сайтах объявлений. Нередко с продвижением бизнеса детям помогают их родители. Помимо всевозможных изделий, сделанных собственными руками, от детей-предпринимателей можно часто увидеть такое предложение: «Нарисую по фотографии вашего питомца. Недорого».

Комментарий

Клинический психолог Любовь Хухорова:

«Очень неплохо, что дети проявляют изобретательность. Любая компенсация — это всегда хорошо. Но здесь важно, чтобы родители держали коммерческие вопросы несовершеннолетних под контролем. Надо анализировать, по каким причинам ребенок ведет свою коммерческую деятельность. Если он постоянно получает отказы от родителей, он вынужден что-то придумывать, чтобы заработать. В этом вопросе необходим сбалансированный подход. А вообще, подобная предприимчивость — это проявление коммерческой жилки. Возможно, мы видим будущих успешных бизнесменов. Еще один важный момент — родители должны быть в курсе, на что направляет заработанные средства ребенок, чтобы на эти деньги не покупались вейпы или запрещенные вещества».