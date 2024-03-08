12 вещей, которым каждая мама должна научить свою дочь

А заодно — кое о чем напомнить самим себе.
Мы выбрали интересные и полезные советы сразу от трех мам дочек – Джины Мэджорс, Кейтлин Моран и Моники Басу. Вот чему бы они хотели научить своих девочек до того, как они повзрослеют.
Люби себя и тебя полюбят другие
Если ты не будешь ценить себя, то другие уж точно этого не сделают. Научись любить себя такой, какая ты есть, и не думай о мнении других, ведь всем не угодишь. Но не увлекайся, эгоизм еще никого не украшал!
Внутренняя красота
Следи за собой, всегда выгляди опрятно, но при этом помни, что чаще всего мужчины женятся не на красивых картинках, а на тех женщинах, с кем интересно поговорить.
Правильно принимай комплименты
В идеале даже попробуй поверить в них. Серьезно – будь уверена в себе! Если тебе сделали комплимент, надо просто сказать «спасибо», а не оправдываться за него.
Уважай свое тело
Корми его хорошей едой, ухаживай за ним, и не думай о нем как о проблеме, даже если тебя вдруг что-то не устраивает, например, форма носа или объем талии. Ты здорова – это главное.
Пользуйся солнцезащитным кремом
Всем нам нравится загар, ведь он так хорошо скрывает недостатки кожи. Но ультрафиолетовые лучи не так безвредны, как кажется. Я это испытала на себе: стоит несколько раз обгореть на солнце и через некоторое время на коже будут появляться многочисленные родинки (некоторые из них могут быть опасны), и даже морщины. Если хочешь дольше выглядеть моложе, используй солнцезащитный крем.
Не носи неудобную обувь
Даже если все остальные девушки в твоем окружении делают это. Туфли на шпильках можно надевать по очень важному поводу, но не каждый день, иначе со временем ты привыкнешь терпеть боль для того, чтобы выглядеть хорошо, а это в корне неверно, потому что уже к 50-ти годам у тебя будет полный «букет» из ортопедических заболеваний, которые принесут гораздо больше хлопот.
Можешь носить обувь на невысоком, но элегантном каблуке. Поверь, она украсит тебя не меньше, а здоровье сохранит гораздо лучше.
Выучи слово «нет»
И не бойся использовать его! Чем старше ты будешь становиться, тем чаще у тебя будут возникать ситуации, в которых тебе придется отказывать людям. Знай, если мои уроки воспитания не пройдут даром, тебе придется говорить «нет» легкомысленным парням, алкоголю, наркотикам и многому другому. Разумеется, это будет непросто, ведь людям неприятно слышать отказ. Поэтому заранее придумай несколько вариантов вежливого, но твердого – «нет».
Если парень не звонит, он не хочет этого
Мужчины проще, чем женщины. У них «да» – это да, а «нет» – это нет, поэтому если парень действительно захочет с тобой общаться, он будет тебе звонить и предлагать встретиться. Если он этого не делает, то не надо искать ему оправдания и, тем более, додумывать за него. Отпусти его и не пытайся изменить ситуацию (иначе ты сделаешь только хуже).
Не торопи события
Не надо стремиться побыстрее выйти замуж или родить детей только потому, что большинство твоих подруг уже это сделало. В спешке можно легко ошибиться и в итоге сильно пожалеть о неудачном выборе. Если хочешь быть по-настоящему счастлива, умей ждать.
Не бойся слез
Никогда не бойся поделиться тем, что ты чувствуешь. Держать в себе эмоции (особенно негативные) – намного хуже. Не бойся плакать, когда тебе это необходимо, чтобы найти в своих слезах новые силы. А в самые трудные минуты помни, что время – лучший доктор, который вылечит большинство ран.
Учись быть самостоятельной
Как можно раньше начинай учиться готовить еду, стирать, убираться дома и даже забивать гвозди и менять колеса у машины. Чем быстрее ты научишься все это делать, тем проще тебе будет в жизни, ведь мы с папой не сможем всегда быть рядом, чтобы тебе помочь.
Дома тебя всегда ждут
Когда-нибудь ты уедешь от нас – выйдешь замуж или просто будешь снимать квартиру с подругой. Несмотря на это, помни, что у тебя всегда есть родной дом, в который ты можешь вернуться. Что бы ни случилось. В любое время суток. Мы всегда будем тебе рады.
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