12 вещей, которым каждая мама должна научить свою дочь

Всем нам нравится загар, ведь он так хорошо скрывает недостатки кожи. Но ультрафиолетовые лучи не так безвредны, как кажется. Я это испытала на себе: стоит несколько раз обгореть на солнце и через некоторое время на коже будут появляться многочисленные родинки (некоторые из них могут быть опасны), и даже морщины. Если хочешь дольше выглядеть моложе, используй солнцезащитный крем.