Почему ребенок боится?

Проблема детских страхов беспокоит многих родителей. Папы и мамы задаются вопросом: если ребенок боится некоторых вещей, это норма или патология? В каких случаях стоит обратиться за помощью к специалистам и что можно сделать самим? Попробуем найти ответы на эти вопросы.

Внутри и снаружи

Все дети чего-то боятся. К сожалению, иногда детские страхи оборачиваются довольно серьезной проблемой. Особенно у впечатлительных малышей с богатым воображением. Страхи у них со временем могут становиться все более яркими и агрессивными. Увы, родители не всегда догадываются, что их ребенка мучают страхи. Порой сами дети стесняются говорить на эту тему, боясь недоверия, насмешек, опасаясь разочаровать близких; порой загруженные работой родители не находят времени на задушевные разговоры.

Что нужно знать о детских страхах?

Страхи — это чувства беспокойства в ответ на реальную или воображаемую угрозу. Они бывают неосознанными или связанными с реальными жизненными событиями.

Как правило, страх — это способ самозащиты, средство самоконтроля.

Наша жизнь — борьба за существование, а постоянный спутник борьбы — страх. Древние люди боялись животных, грозы, богов, воинов соседнего племени… Современный человек — тоже существо боязливое, несмотря на всю мощь цивилизации. В темной комнате вспыхнет свет, в тишине раздастся громкий звук — мы испугаемся. Мы боимся войны, экологической катастрофы, будущего…

Дети, как и мы, боятся неизведанного, того, с чем, возможно, не сумеют справиться.

Когда пора насторожиться?

Бывают страхи и другого рода — невротические, справиться с которыми могут только специалисты. В их основании лежат как особенности психики ребенка, так и условия его жизни, разного рода психические потрясения и травмы, конфликты и разногласия в семье, школьные проблемы…

Невротические страхи можно узнать по большей эмоциональной насыщенности и интенсивности, длительному течению, устойчивости. Самое негативное их последствие — это неблагоприятное влияние на формирование характера ребенка. Не справляясь с внутренней тревогой, ребенок начинает избегать не только того, что его когда-то напугало, но и всего нового, незнакомого.

Говоря о страхах, часто употребляют еще один термин — фобии. Если страх — нормальная защитная психическая реакция, основанная на инстинкте самосохранения, то, говоря о фобиях, психологи имеют в виду реакцию, не соответствующую причине. Например, человек боится оставаться один в закрытом помещении, хотя никакой опасности нет. Таких фобий психологи знают немало: примерно 360 видов, которым подвержены около 4% взрослого населения нашей планеты. Ту или другую фобию пережил каждый четвертый ребенок на Земле.

Специалисты выделяют два вида фобий: социальные, связанные с жизнью человека в обществе (боязнь публичных выступлений, массовых собраний…), они присущи в той или иной степени многим взрослым и детям. Есть и специфические фобии(боязнь замкнутого пространства, определенных предметов, болезней). Например, ребенок боится наступать на трещинки на асфальте. Это может оказаться игрой или подражанием, но родителям не помешает чуть внимательнее присмотреться к поведению малыша.

К сожалению, дети, страдающие разного рода фобиями и невротическими страхами, не всегда полагаются на защиту, любовь и поддержку взрослых. Они слишком часто слышат: «Что за детский лепет? Тебе не стыдно?»

Безразличие взрослых не помогает малышу справиться со страхом.

Важно не забывать, что отсутствие всяких страхов (готовность прыгнуть с любой высоты, перебежать дорогу перед машиной…) — такой же повод для беспокойства, как и их наличие. Полное отсутствие страха может указывать на пониженную эмоциональность ребенка, снижение чувства самосохранения.

Отражаются ли страхи на физическом здоровье?

Да, конечно. Ученые давно установили, что не только сознание, но и все наше тело бурно реагирует на опасные ситуации. Любой из нас знает: в момент сильного испуга мы испытываем учащенное сердцебиение, («сердце сжимается» от ужаса); головокружение. Иногда сильный страх сопровождают тошнота, желудочные боли, вспышки бледности и покраснения; трудности с дыханием. Неудивительно, что длительные переживания негативных эмоций могут неблагоприятно сказаться на здоровье ребенка.

Очевидно, что страхи негативно сказываются на интеллектуальном и эмоциональном развитии ребенка.

Как помочь ребенку справиться с боязнью?

С одной стороны, родители должны заложить в детях чувство безопасности и интереса к миру (режим дня, уютный уголок с игрушками и разнообразные впечатления, общение с другими людьми, взрослыми и детьми). С другой — научить соблюдать разумные меры предосторожности в быту и во взаимодействии с природой и другими людьми.

И, конечно, важно быть «на связи», находить время для общения с ребенком. Хороший способ поговорить о его страхах, развеять тревогу — достать альбомы, карандаши, краски и порисовать вместе.

Терапевтическое рисование

Главный принцип терапевтического рисования — никаких ограничений и задач! Ребенок должен рисовать то, что хочет, что приходит ему в голову. Единственное, на что имеет право взрослый, это задавать наводящие вопросы: «Кто это у тебя такой фиолетовый? Спрут? А что он делает? Нападает на маленькую рыбку? А кто защитит рыбку? Большой добрый дельфин? Помочь тебе его нарисовать?»

Совместное рисование можно организовать и по-другому. Например, взрослый рисует схематично, по-детски, домик, крыльцо, на нем появляется мальчик, идущий в детский сад или школу. На своем пути он должен перейти овраг, речку, ему попадутся люди, животные, небо затянет тучами, пойдет дождь, а то и разразится гроза… В общем, случатся всякие напасти, страсти-мордасти, и все их нужно преодолеть.

Ребенок может подсказывать, как это лучше сделать, может рисовать свой вариант развития сюжета. Кто-то захочет взять свой лист. Кому-то больше понравится разворачивать сюжет на одном общем большом листе. Можно придумать двух отдельных героев: один отправится в путь от верхнего правого угла, второй — от нижнего левого. Встреча произойдет в любом месте — в зависимости от того, кто из героев успешнее справится с препятствиями, но главное — к взаимному удовлетворению всех художников.

Детские страхи — откуда они берутся, опасны ли они, и как от них избавиться? Интервью с доктором психологических наук, детским психологом Еленой Владимировной Урбанович

Однако на этот способ не стоит рассчитывать в том случае, когда пугающее событие (застревание в лифте, укус собаки, избиение, пожар…) произошло недавно. В состоянии острого страха ребенок не готов выражать свои переживания на листе бумаги. В такой ситуации лучше отвлечь малыша просьбой нарисовать что-то приятное, образ, который ассоциируется у него с положительными эмоциями. По этическим соображениям никогда нельзя просить ребенка изображать страх смерти родителей.

Важно не только порисовать вместе, но и поговорить о рисунке. Конечно, без каких-либо негативных оценок. Грубейшей ошибкой будет сказать: «Что-то очень темный у тебя получился рисунок! А поярче фломастеров не было?» Принимайте все нарисованное как должное, но попросите объяснить, почему автор использовал тот или иной цвет, что за персонажи изображены на рисунке, какие у них взаимоотношения.

Да, стоит сначала похвалить рисунок в целом: «Как у тебя хорошо получилось, с выдумкой. И цвета подобраны, и расположение фигур удачное…» Этим немудреным способом удается повысить активность и заинтересованность ребенка в общении.

Подытожить обсуждение рисунка можно вопросом: «Ты нарисовал то, чего боялся. Скажи, а теперь ты боишься этого или нет?» Ни в коем случае нельзя подталкивать ребенка к желательному ответу. Даже слегка перестроенная фраза («Ну, теперь-то ты не боишься?») способна заставить ответственного ребенка солгать, лишь бы оправдать надежды взрослого.

А если страх пока не ушел, рисунок можно отложить в сторону со словами: «ничего», «всему свое время», «идем дальше», «вернемся к нему потом».

Инна ИВАНОВА