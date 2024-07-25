Пять фраз, которые нельзя говорить детям

Привычными фразами (вы и сами сто раз слышали их от собственных родителей) можно разрушить психическую устойчивость ребенка. Рассказываем, какие это фразы, и объясняем, что, собственно, такое психическая устойчивость.
Психическая устойчивость означает следующее: ты понимаешь, как работает твоя психика, точно осознаешь свои эмоции, знаешь, как именно и в каких ситуациях их нужно проявлять, и как помочь самому себе в случае необходимости вернуться в состояние душевного равновесия.
Американский психотерапевт Эми Морин приводит в своей статье на сайте inc.com такой пример: «Ко мне на прием пришел отец с восьмилетним сыном и сказал: "Я так горжусь тем, что он (сын) такой сильный духом. Он еще ни разу не заплакал, с тех пор как умерла бабушка". Это блестящий пример неправильного толкования понятия "сила духа", и превращения его в токсичный месседж, адресованный ребенку. Несмотря на благие намерения этого папы, его слова могут нанести большой вред сыну. "Не плакать" вовсе не является проявлением силы. На самом деле, зачастую нужно гораздо больше мужества, чтобы заплакать, когда ты испытываешь печаль, чем сдерживать слезы».
Если не следить за тем, что и как вы говорите детям, вы можете пошатнуть ту психическую устойчивость, которая дана им от рождения и которая так им необходима, чтобы реализовать себя в жизни.
Морин приводит в своей статье пять расхожих фраз, которые не стоит говорить детям, если вы хотите, чтобы они на самом деле были сильны духом. Если вы поймали себя на том, что часто эти фразы используете, просто прекратите, и все. Лучше поздно, чем никогда, исправиться никогда не поздно, пишет Морин.
«Это ерунда», «подумаешь», «ничего особенного»
Если ваша дочка рассказала вам, что тревожится из-за предстоящего выступления или из-за того, что подруга на нее обиделась, не обесценивайте ее чувства словами «Да это ерунда». Для нее это не ерунда. Она пытается сказать вам, что ей нужна помощь, чтобы разобраться со своими чувствами.
Поэтому вместо того чтобы внушать ей, что беспокоиться не о чем, научите ее тому, как справляться с душевным смятением.
«Прекрати плакать»
Нет ничего плохого в том, чтобы плакать. Это вполне нормальный способ выражения своих эмоций. И одна из причин того, что многие взрослые начинают извиняться, пустив слезу, состоит в том, что с детства им внушили – плакать плохо.
«Ты самый умный в школе»
Избыточная похвала может принести больше вреда, чем пользы. Старайтесь не перебарщивать и хвалить за сделанные усилия, а не за результат. Обратите внимание на то, как много сил потратил ребенок и как долго трудился, чтобы достичь чего-то.
Кроме того, он привыкнет, что его хвалят только за успехи, и будет бояться браться за что-то новое, что может грозить провалом.
«Все будет хорошо»
Это вполне нормально — хотеть уверить ребенка, что все всегда будет хорошо. Но иногда все совсем не так. Вы не можете уберечь его от встречи с суровой реальностью, с трудностями и даже трагедиями.
Вместо того чтобы говорить ребенку, что ничего плохого не случится, учите его, что он достаточно сильный, чтобы справиться со всем, что ему подкинет жизнь.
Просто старайтесь снабдить ребенка всеми теми психологическими навыками и умениями, которые необходимы для того, чтобы удержаться на плаву в неизбежных жизненных испытаниях.
«Успокойся»
Слово «успокойся» на самом деле не создает ощущение мира и спокойствия. Собственно, чаще всего родители произносят «Успокойся!» из-за собственной фрустрации, так как у них не получается сделать так, чтобы ребенок прекратил как-то не так себя вести. Но таким поведением ребенок дает вам понять, что его душевное равновесие нарушено. Поэтому важно научить его приемам, с помощью которых он сможет успокоиться сам.
В конце концов, вы же не всегда будете рядом, чтобы помогать ему контролировать свои эмоции: он должен уметь с этим справляться самостоятельно. Например, сделать несколько глубоких вдохов или пойти пройтись. Детям необходимо знать, как управляться со своей психикой и со своим телом. Поэтому вместо того чтобы просить ребенка успокоиться, научите его приемам, которые приведут его в состояние гармонии. Поощряйте его практиковаться в этих навыках.
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