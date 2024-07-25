Пять фраз, которые нельзя говорить детям

Психическая устойчивость означает следующее: ты понимаешь, как работает твоя психика, точно осознаешь свои эмоции, знаешь, как именно и в каких ситуациях их нужно проявлять, и как помочь самому себе в случае необходимости вернуться в состояние душевного равновесия.

Но часто это понятие подменяют выражением «сила духа», которое тоже понимают превратно.