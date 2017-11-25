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Опасное мобильное приложение травмировало около 30 школьников в Липецке — последние новости

Следственные органы проводят проверку по факту массовой госпитализации учеников средней школы микрорайона Ссёлки города Липецка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел днем 24 ноября. По предварительным данным, один из учеников восьмого класса скачал мобильное приложение с ультразвуком, включил его на уроке, что привело к резкому ухудшению самочувствия подростков. В результате 29 детей были доставлены в больницу с головной болью, слабостью и тошнотой.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медработники больницы, педагогический коллектив школы, пострадавшие школьники и их родители», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что состояние детей в основном стабильное, двоих с судорогами направили в реанимационное отделение.

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г. Липецкздоровье

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