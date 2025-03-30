Нужно ли удалять молочные зубы, если они долго не выпадают?

Удаление молочных зубов у детей требуется не всегда, но в некоторых случаях это необходимо для правильного развития постоянных зубов и предотвращения проблем с прикусом.

Вот ситуации, когда надо уделить этому вопросу обобое внимание:

Если процесс затянулся

Обычно молочные зубы начинают выпадать в возрасте 5–7 лет и процесс продолжается до 12–13 лет.

Воспаление или дискомфорт

Если под молочным зубом уже прорезывается новый, это может привести к неправильному положению постоянного зуба. Если на рентгеновском снимке видно, что постоянный зуб уже готов прорезаться, а молочный зуб все еще крепко сидит в десне, его удаление может помочь постоянному зубу занять правильное положение.

Если задержка выпадения молочного зуба сопровождается воспалением десны, болью или другими неприятными ощущениями, это может быть поводом для его удаления.

Скученность зубов

Если молочный зуб мешает правильному прорезыванию соседних постоянных зубов, его удаление может предотвратить проблемы с прикусом.

Травма или повреждение

Если молочный зуб поврежден (например, в результате травмы) и не может быть восстановлен, его удаление может быть необходимым.

Что делать, если молочный зуб шатается, но не выпадает?

Если молочный зуб шатается, стоит дать ему время и не вмешиваться без необходимости. Но решение всегда зависит от конкретной ситуации и должно приниматься после консультации с детским стоматологом. Только врач может оценить ситуацию, сделать рентген и определить, есть ли под молочным зубом зачаток постоянного.

Очень важно следить за гигиеной полости рта, чтобы молочные зубы оставались здоровыми до момента их естественной смены. Опасно наплевательски относиться к здоровью молочных зубов, занимая позицию: ну он же все равно выпадет.

И не пытайтесь удалить зуб самостоятельно, даже если он сильно шатается. Это может привести к травме десны, инфицированию или повреждению зачатка постоянного зуба.