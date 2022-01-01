Несколько лайфхаков, как воспитать оптимизм

Людям, которые проще смотрят на жизнь, живется значительно проще и это факт, не требующий доказательств. Они почти не грустят, находятся в постоянном движении, не испытывают депрессии и обид на окружающих. Такие особы легко вступают в борьбу с трудностями и так же легко достигают успеха. Если родители сами оптимистичны, то и ребенок их вырастет таким же. О том, как растить малыша-оптимиста, расскажем далее.



Что такое оптимизм и чем он хорош

Оптимизму можно давать множество характеристик и все они будут отчасти справедливы. В целом, так можно назвать общий позитивный настрой человека и взгляд на вещи, происходящие вокруг. У оптимиста всегда белая полоса, он не задумывается над проблемами, а смело их решает. Быть оптимистом – это не значит носить постоянную улыбку на лице, это значит, что человек осознает то, что в жизни не все плохо и даже мелкие неурядицы можно исправить, а все беды проходят и начинает светить солнце. Даже среди многих проблем оптимисты найдут, как противостоять проблемам, они основываются на своем опыте, верят в себя и с легкостью одолевают любые препятствия.

Вот какую пользу выделяют психологи у оптимистов:

открытый взгляд на окружающий мир;

развитые навыки коммуникации, дружелюбие;

возможность управлять своим настроением;

решение проблем конструктивным путем;

умение слушать собеседника;

отсутствие раздражительности;

профилактика психосоматических патологий;

правильные установки на здоровый образ жизни.



Как воспитать оптимизм в ребенке

Психологи отмечают, что родители в первую очередь влияют на формирование мировоззрения у малыша. Это важная часть развивающего процесса, ведь любая деятельность должна начинаться с позитивного мышления, а значит положительную установку ребенку нужно давать постоянно, приучать к ней. Формирование таких качеств поможет ребенку в будущем достичь успеха. Вот советы, как же развить оптимизм:

Не жалуйтесь на жизнь – даже в раннем возрасте ребенок способен слышать именно то, что ему не желательно слышать. Как мама пришла уставшая с работы, сколько она времени стояла в очереди в магазине, почему не приехала маршрутка вовремя – все эти бытовые мелочи очень быстро ложатся в детское сознание, и ребенок видит мир совершенно другим. Везде взрослого человека подстерегают проблемы, мама злится, а значит – жизнь сложная и плохая штука. К одному и тому же явлению можно относиться по-разному. Не старайтесь во всем видеть негатив, иначе ребенок будет брать все примеры поведения с родителей и относиться к своим событиям в жизни также. При этом другие дети посчитают его скучным, злым и перестанут с ним дружить, еще больше усугубляя проблему.

– даже в раннем возрасте ребенок способен слышать именно то, что ему не желательно слышать. Как мама пришла уставшая с работы, сколько она времени стояла в очереди в магазине, почему не приехала маршрутка вовремя – все эти бытовые мелочи очень быстро ложатся в детское сознание, и ребенок видит мир совершенно другим. Везде взрослого человека подстерегают проблемы, мама злится, а значит – жизнь сложная и плохая штука. К одному и тому же явлению можно относиться по-разному. Не старайтесь во всем видеть негатив, иначе ребенок будет брать все примеры поведения с родителей и относиться к своим событиям в жизни также. При этом другие дети посчитают его скучным, злым и перестанут с ним дружить, еще больше усугубляя проблему. Учите во всем видеть только хорошее. Это действительно тяжело и на некоторые вещи хочется пораздражаться, чтобы разрядить ситуацию, снять камень с души. Не нужно делать этого при детях. Если дождь расстроил вашу прогулку в парке, найдите дома не менее интересное занятие и объясните, что не стоит расстраиваться из-за этой мелочи – завтра будет новый, солнечный день и прогулка состоится.

Это действительно тяжело и на некоторые вещи хочется пораздражаться, чтобы разрядить ситуацию, снять камень с души. Не нужно делать этого при детях. Если дождь расстроил вашу прогулку в парке, найдите дома не менее интересное занятие и объясните, что не стоит расстраиваться из-за этой мелочи – завтра будет новый, солнечный день и прогулка состоится. Хвалите ребенка чаще , замечая все его положительные действия, или создавайте прецеденты для таких. Хвалите за сделанные уроки, помощь по дому. Это повышает самооценку, делает ребенка более ответственным, внимательным, сосредоточенным на развитии своих положительных качеств. В следующий раз он без напоминания поможет или сделает что-то.

, замечая все его положительные действия, или создавайте прецеденты для таких. Хвалите за сделанные уроки, помощь по дому. Это повышает самооценку, делает ребенка более ответственным, внимательным, сосредоточенным на развитии своих положительных качеств. В следующий раз он без напоминания поможет или сделает что-то. Во всех начинаниях поддерживайте ребенка. Даже взрослые нуждаются в моральной поддержке, а уж дети тем более. Не называйте ребенка глупым, если он чего-то не понимает, лучше делайте акцент на его сильных сторонах. Он непременно достигнет успеха в чем-то другом, если вы поддержите его. Верьте в ребенка и тогда он сам поверит в себя – только так можно преодолеть страх и неуверенность.

Даже взрослые нуждаются в моральной поддержке, а уж дети тем более. Не называйте ребенка глупым, если он чего-то не понимает, лучше делайте акцент на его сильных сторонах. Он непременно достигнет успеха в чем-то другом, если вы поддержите его. Верьте в ребенка и тогда он сам поверит в себя – только так можно преодолеть страх и неуверенность. Поощряйте те действия, которые не принесут вреда для здоровья. Если ребенок хочет прокатиться на скейте – дайте ему шанс попробовать. Зато с какими счастливыми глазами он придет и скажет, что у него получилось. Это стоит многого! Так дети почувствуют уверенность в себе, поймут, что могу делать как другие и даже лучше, так почему бы не дать им этот шанс.

Если ребенок хочет прокатиться на скейте – дайте ему шанс попробовать. Зато с какими счастливыми глазами он придет и скажет, что у него получилось. Это стоит многого! Так дети почувствуют уверенность в себе, поймут, что могу делать как другие и даже лучше, так почему бы не дать им этот шанс. Не спешите вмешиваться – золотое правило, которое должно работать в каждой семье. Если вы будете решать все за ребенка, он не научится ничему, а будет полагаться только на помощь родителей и в итоге первые же неудачи разовьют пессимистические настроения.

Родители при воспитании детей должны помнить, что они являются самыми первыми примерами и мощными мотиваторами для своих детей. Поэтому тот жизненный настрой, который формируют они, неизменно передается и детям. Если в семье все будет рассматриваться с оптимистической точки зрения, то ребенок просто не будет иметь другого примера перед глазами.