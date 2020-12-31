Образование в России и в СССР: альтернативное мнение

«как хорошо было и как плохо стало».

Популярная ошибка № 1: «было много инженеров, стало много менеджеров»

люди сетуют на засилье «менеджеров»: дескать, раньше государство готовило Кадры (с большой буквы), а вот сейчас – не пойми кого: каких-то непонятных менеджеров».

Популярная ошибка № 2: «готовят непонятно кого»

Кто такой тьютер?

Согласно исследованиям ОЭСР, в странах-членах этой организации более 30% родителей недовольны качеством среднего образования. В Российской Федерации также остро обсуждаются вопросы «низовой» образовательной политики. Это позволяет прогнозировать устойчивый рост спроса на специалистов, способных работать в условиях быстрой коэволюции рынка труда и системы образования (методов и форм обучения, учебных заведений, образовательных программ и траекторий).



Тьютор организует разработку учебных планов и образовательных программ, сбор и анализ данных на уровне организаций и домохозяйств, медиацию конфликтных ситуаций в образовательном процессе.

Ошибка № 3: цифровое слабоумие

В Германии книга М. Шпитцера вызвала оживленную дискуссию. Его манера полемизировать кажется слишком агрессивной. Но тревога и забота автора о будущих поколениях обоснованна и оправданна. Нельзя не согласиться со Шпитцером в том, что цифровые СМК – благо для тех, у кого есть образовательная база, тогда они действительно способствуют развитию и приобретению новых знаний. Но они губительны для детей, более того, легкость обращения с цифровыми СМК не приучает трудиться вовсе, акцент делается на удовольствие. Губительность такой установки уже налицо!

«максимально удобно для человека».

Недостатки советской системы образования

Полное игнорирование целых областей человеческой деятельности

Учеба из-под палки

Дело в том, что в СССР пытались обеспечить всеобщую занятость. И поэтому в ПТУ массово брали не поступивших в вузы двоечников и троечников, а также принудительно помещали туда малолетних уголовников. В результате среднее качество контингента учащихся в ПТУ резко упало. Кроме того, карьерные перспективы ПТУ-шников были гораздо хуже, чем в предыдущую эпоху: огромное число квалифицированных рабочих было подготовлено в ходе индустриализации 1930–1960-х годов, лучшие места были заняты, и молодёжи стало труднее пробиться наверх. При этом в СССР была крайне слабо развита сфера услуг, что было связано с серьёзными ограничением предпринимательства, а ведь именно сфера услуг создаёт наибольшее количество рабочих мест в современных развитых странах (в том числе и мест для людей без высшего или профессионального образования).

Монополизация образования

«задавать человеку вопросы, а не давать готовые ответы».



Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.

— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.

— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.

— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.

— Значит, человек живет во имя истины?

— Мы — да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и… и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?

— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.

— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.

— Но ведь надо уметь спорить?

— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом? — Мама, что такое истина?Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.— Значит, человек живет во имя истины?— Мы — да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и… и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.— Но ведь надо уметь спорить?— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее св руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?

Выводы

Тема образования в России стала популярным объектом спекуляций.При этом наблюдается явный тренд – большинство материалов имеют негативную окраску из серииПопулярность обрели различные конспирологические теории, масонские заговоры и даже предсказания гадалок. Вместе с тем по-настоящему грамотному анализу происходящего должного внимания уделяется мало. Попробуем это исправить и понять, действительно ли Российское образование стало хуже?Очень часто можно наблюдать, какОшибка заключается в том, что меняется местами причина и следствие. Предполагается что «плохая» система просто так (или по замыслу злого западного политика) перестала готовить инженеров-физиков, а стала штамповать продавцов.В действительности же система образования существует не в вакууме и вовсе не она определяет реальные потребности рынка труда. Напротив, это рынок труда создает спрос и диктует условия.Так что же так сильно повлияло на рынок труда? Банальная автоматизация всех процессов.Приведу простой пример. Раньше чертежи чертились вручную. А это значит, что для определенного проекта требовалось условно 50 специалистов. Черчение представляло собой очень трудоемкий процесс. По этой причине раньше оно преподавалось в каждой советской школе.Некоторые читатели ВО сейчас даже могут испытать ностальгию, глядя на этот запоминающийся учебник.Что особо примечательно, с черчением детей знакомили, аж начиная с 7–8 классов.Но прогресс не стоял на месте и современные решения в области автоматизации многократно упростили процесс, производительность работы одного специалиста возросла многократно. А, следовательно – труд 40 человек из этих 50 стал попросту невостребованным.То же произошло в огромном количестве других областей, например, в экономике. Если раньше необходимо было наличие 30 человек в отделе бухгалтерии, то сегодня достаточно одного главбуха, его заместителя, программиста 1С. И пары девочек, которые окончили институт по специальности «Бухучет и анализ хозяйственной деятельности», но чья реальная квалификация намного ближе к формулировке «оператор ПК». (Онивладеют бухучетом. А просто умеют взаимодействовать с интерфейсом программы. Все остальное делает алгоритм).Таким образом, снижение количества высококвалифицированных специалистов – не является заслугой системы образования. Напротив, система образования сама вынуждена подстраиваться под изменившиеся соотношения. В то время как истиной причиной этого является тотальная автоматизация всего и вся.В действительности во всем мире профессионалы в образовании констатируют одну общую тенденцию: мир меняется настолько стремительно, что за период обучения с 1 по 11 класс появляются и умирают десятки профессий.Как итог: никто в мире точно не знает, как и чему надо учить тех детей, которые начнут свою трудовую деятельность через 10–20 лет.Приведу простой пример. Мой хороший друг в детстве плохо учился в школе. И все говорили, что его ждет весьма мрачное будущее. Потому что он не мог преуспеть ни в чем из того, что составляло основу системы образования тогда.Но зато ему нравилось заниматься в «художке» и проводить время за компьютером. В результате вместо учебы в институте он по самоучителю освоил 3dMax и уехал в США работать по специальности 3D-художник.Специалисты в этой области получают очень хорошие деньги. Но вся многомиллиардная индустрия выросла, по сути дела, из пустоты. Потому что ни в одной стране мира тогда не существовало системы образования, которая готовила бы компьютерного художника «под ключ».Так же 20 лет назад никто не предполагал, что будут востребованы специалисты по 3D-печати. Какими вообще знаниями и навыками должен обладать такой специалист?Сейчас в интернете публикуются разнообразные списки профессий, которые могут быть востребованы в будущем.Среди прочего:проектирование умного дома,оператор дрона,оператор удаленной хирургии,дизайнер виртуальной среды обитания (VR-технология).Профессия тьютера замечательна тем, что интересна нам вдвойне.Во-первых, она должна была стать № 5 в вышеупомянутом списке, хотя она востребована уже сегодня.А во-вторых, она примечательна в контексте обсуждаемой темы своим функционалом.В ОЭСР входят 37 государств, включая США, Германию, Великобританию, Японию, Францию, Италию и Израиль.То есть во всем мире рынок труда меняется настолько стремительно, что готовые государственные системы образования попросту не успевает за изменениями.В результате становятся необходимыми специалисты, которые способны соединить вместе:- тренды рынка труда,- интересы и способности ребенка,- предложения разнообразных образовательных систем,- возможности родителей.И на основе анализа всего массива данных разработать индивидуальные рекомендации по обучению конкретного ребенка.Другими словами, создать «хорошую» образовательную систему «под ключ» в том ее виде, в котором она существовала в XX веке, сегодня становится в принципе невозможно.Еще одна проблема, которая абсолютно безосновательно приписывается системе образования - «дети тупеют».В 2012 году вышла книга Манфреда Шпитцера «Цифровое слабоумие».В русской версии она получила название «Антимозг». Это не первая и не единственная работа психиатров и нейрофизиологов в данном направлении, но именно эта работа привлекла к проблематике наибольшее внимание.Приведу цитату из аннотации к книге:Однако процесс затрагивает не только детей – делегируя цифровым гаджетам все больше и больше рутинных и скучных для нас функций, мы тем самым лишаем наш мозг тренировки.Это можно сравнить с проблемой гиподинамии в медицине – известно, что эволюционно наш организм приспосабливался к постоянному движению. Развитие автотранспорта привело к тому, что двигаться мы стали намного меньше. И сейчас врачи рекомендуют искусственно добирать норму физической активности.Сидя весь день в офисе, люди платят деньги, чтобы иметь возможность пойти в фитнес-центр и побегать на тренажере «беговая дорожка». Еще каких-то 50 лет назад, отпахав денек в поле или на заводе, наши предки покрутили бы пальцем у виска, глядя на нас сегодняшних.С мозгом всё то же самое.Нам не нужно помнить номера телефонов, нам кажется, что мы их знаем, но на самом деле они не в нашей памяти, а в памяти наших гаджетов.Садясь за руль, мы доверяем навигатору проложить маршрут и сказать нам, когда и куда нам поворачивать или перестроиться. А ведь когда-то в такси брали только опытных водителей, которые действительно хорошо знали город, помнили его. Иначе говоря, деградация требований к квалификации существует даже в такой профессии, как водитель такси.Более того, все услуги развиваются по принципуХотите правильно питаться, но у вас нет времени? Вы можете зайти на сайт и заказать наборы готовой еды на неделю.Сложные алгоритмы анализируют ваши пристрастия и предлагают товары, которые могут вас заинтересовать на основе ваших предыдущих выборов: фильмы, книги, вещи.Это лишь краткий пересказ идей, озвученных в этой книге и в других подобных работах. Если кому-то интересно, то рекомендую ознакомиться.В рамках данной статьи можно сделать вывод: да, человечество в целом тупеет, но система образования не является причиной этого процесса. Настоящая причина – это обратная сторона технического прогресса.Еще одним фактором является обилие информации и ускорение всех процессов. К примеру, для того чтобы раньше человек мог дискутировать на какую-то тему, ему необходимо было как минимум прочитать хотя бы одну книгу от корки до корки. Сегодня, если мы чего-то не знаем – мы можем открыть интернет и, прочитав два абзаца, сделать вывод. Наш мозг перестает работать с большими объемами информации и разучивается критически мыслить.Многие авторы ругают российское образование и ставят в пример систему образования СССР. Такой односторонний взгляд нельзя назвать объективным. И для полноты картины необходимо напомнить про следующие недостатки образования в СССР.При этом я не стану тратить время на такие его плюсы (по причине того, что они перечисляются регулярно и широко известны), как фундаментальность и доступность.В качестве примера возьмем автомобильную промышленность. После того, как «закончился» СССР и на рынок хлынули подержанные иномарки, всем стала очевидна огромная разница между советскими образцами автопрома и западными.Чем была обусловлена такая разница? Ну, прежде всего тем, что в западном обществе было нормой деление рынка на сегменты: от бюджетного до премиального.А премиум-сегмент подразумевал наличие качественно иных решений: такая машина должна не просто ехать, а она должна была ехать мягко, тихо, легко управляться и человеку должно было быть в ней комфортно.Такая необходимость определяла востребованность дизайнера, специалиста по аудио-подготовке машины и т.д.И под дизайнером подразумевается не девочка, которая рисует свадебные картинки. Это специалист, который должен обладать знаниями и навыками сразу по нескольким направлениям:1) иметь техническое образование, так как ему необходимо работать в кооперации с инженерами;2) уметь придумывать удобные, эргономичные решения и визуализировать их (эргономика – отдельная сложная междисциплинарная область знаний, учитывающая физиологию, психологию, когнитологию и т.д.);3) разбираться в материалах, применяемых в отделке интерьеров.Вот, к примеру, что производил японский автопром в 1985 году.Пример с автопромом – лишь одна из наглядных демонстраций. Сама же проблема намного более серьезна.Ее масштабы хорошо проиллюстрированы в данном видео.Именно отсутствие специалистов в маркетинге, финансовых системах, отличных от плановых, рекламе и т.д., делало просто невозможным развитие и воплощение в жизнь всего того, что могли придумать высококвалифицированные ученые. И, как следствие, общество не могло получать преимущества от реализации этих наработок.Да, приходится признать очевидное, будучи первыми в космосе, мы просто отдали весь рынок телекоммуникаций. Зато советская доярка, которая всю жизнь доила козу, имела возможность вечером получить образование и узнать, что такое квадратный корень.Помимо прочего, плановость подразумевала наличие определенных нормативов по количеству работников, получающих образование. Условно на каком-то заводе 10 человек должны были по плану получать образование (вечернее или заочное). При этом никого особо не волновало желание и мотивация самого человека. Это приводило к тому, что временные ресурсы преподавательского состава тратились, по сути дела, на фарс, а не на реальное обучение.Показательной демонстрацией подобного положения дел является советский фильм «Большая перемена», сценарий которого был написан по мотивам повести «Иду к людям» Георгия Садовникова. Важным является и то, что Георгий Михайлович в свое время сам преподавал в вечерней школе.Вот один из говорящих моментов этого замечательного во всех отношениях фильма.Был и такой отрицательный аспект плановости.Мы привыкли полагать, что это безусловное благо – помогать оступившимся людям, тянуть их вверх, даже если они не очень туда хотят. Но очевидно, что в СССР с этим процессом немного переборщили. В результате обрушили целый сегмент важных профессий – сварщики, слесари и т.д.В числе прочих плюсов советской системы нередко называют способность к критическому мышлению.Мне же после подобных утверждений вспоминается фильм по мотивам повести Бориса Васильева «Завтра была война». В нем очень хорошо продемонстрированы акценты, которые преобладали в системе образования того времени. И какая судьба была уготована тем людям, которые, выражаясь словами одного из героев считали, что важноВот небольшой отрывок из этого произведения.Да, СССР очень плотно занимался образованием. Но была и обратная сторона – не могло существовать точек зрения, которые бы идеологически, социально, концептуально противоречили бы позиции партии.Быть недовольным системой образования – это нормально и даже естественно.Всегда нужно стремиться к чему-то больше и лучшему. Однако если мы хотим, чтобы это недовольство было конструктивным, то необходимо четко понимать реальные вызовы времени. И все такие проблемы, с которыми действительно сталкивается человечество в целом и наша страна в частности – как тотальная автоматизация.Прямое сравнение систем образования СССР и России оторвано от реальности и не имеет никакого практического смысла.Потому что сегодня совершенно другие реалии. Массовое изучение в школе того же черчения не откроет перед детьми тех перспектив, которые были в 1950-х годах.И для того, что бы оценить реальные плюсы и минусы современного российского образования – необходимо использовать современную шкалу, учитывающую современные же реалии.Об этом мы побеседуем в следующей статье.