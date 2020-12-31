Образование в России и в СССР: альтернативное мнение

Тема образования в России стала популярным объектом спекуляций.
При этом наблюдается явный тренд – большинство материалов имеют негативную окраску из серии
«как хорошо было и как плохо стало».
Популярность обрели различные конспирологические теории, масонские заговоры и даже предсказания гадалок. Вместе с тем по-настоящему грамотному анализу происходящего должного внимания уделяется мало. Попробуем это исправить и понять, действительно ли Российское образование стало хуже?
Популярная ошибка № 1: «было много инженеров, стало много менеджеров»
Очень часто можно наблюдать, как
люди сетуют на засилье «менеджеров»: дескать, раньше государство готовило Кадры (с большой буквы), а вот сейчас – не пойми кого: каких-то непонятных менеджеров».
Ошибка заключается в том, что меняется местами причина и следствие. Предполагается что «плохая» система просто так (или по замыслу злого западного политика) перестала готовить инженеров-физиков, а стала штамповать продавцов.
В действительности же система образования существует не в вакууме и вовсе не она определяет реальные потребности рынка труда. Напротив, это рынок труда создает спрос и диктует условия.
Так что же так сильно повлияло на рынок труда? Банальная автоматизация всех процессов.
Приведу простой пример. Раньше чертежи чертились вручную. А это значит, что для определенного проекта требовалось условно 50 специалистов. Черчение представляло собой очень трудоемкий процесс. По этой причине раньше оно преподавалось в каждой советской школе.
Некоторые читатели ВО сейчас даже могут испытать ностальгию, глядя на этот запоминающийся учебник.
Что особо примечательно, с черчением детей знакомили, аж начиная с 7–8 классов.
Но прогресс не стоял на месте и современные решения в области автоматизации многократно упростили процесс, производительность работы одного специалиста возросла многократно. А, следовательно – труд 40 человек из этих 50 стал попросту невостребованным.
То же произошло в огромном количестве других областей, например, в экономике. Если раньше необходимо было наличие 30 человек в отделе бухгалтерии, то сегодня достаточно одного главбуха, его заместителя, программиста 1С. И пары девочек, которые окончили институт по специальности «Бухучет и анализ хозяйственной деятельности», но чья реальная квалификация намного ближе к формулировке «оператор ПК». (Они не владеют бухучетом. А просто умеют взаимодействовать с интерфейсом программы. Все остальное делает алгоритм).
Таким образом, снижение количества высококвалифицированных специалистов – не является заслугой системы образования. Напротив, система образования сама вынуждена подстраиваться под изменившиеся соотношения. В то время как истиной причиной этого является тотальная автоматизация всего и вся.
Популярная ошибка № 2: «готовят непонятно кого»
В действительности во всем мире профессионалы в образовании констатируют одну общую тенденцию: мир меняется настолько стремительно, что за период обучения с 1 по 11 класс появляются и умирают десятки профессий.
Как итог: никто в мире точно не знает, как и чему надо учить тех детей, которые начнут свою трудовую деятельность через 10–20 лет.
Приведу простой пример. Мой хороший друг в детстве плохо учился в школе. И все говорили, что его ждет весьма мрачное будущее. Потому что он не мог преуспеть ни в чем из того, что составляло основу системы образования тогда.
Но зато ему нравилось заниматься в «художке» и проводить время за компьютером. В результате вместо учебы в институте он по самоучителю освоил 3dMax и уехал в США работать по специальности 3D-художник.
Специалисты в этой области получают очень хорошие деньги. Но вся многомиллиардная индустрия выросла, по сути дела, из пустоты. Потому что ни в одной стране мира тогда не существовало системы образования, которая готовила бы компьютерного художника «под ключ».
Так же 20 лет назад никто не предполагал, что будут востребованы специалисты по 3D-печати. Какими вообще знаниями и навыками должен обладать такой специалист?
Сейчас в интернете публикуются разнообразные списки профессий, которые могут быть востребованы в будущем.
Среди прочего:
проектирование умного дома,
оператор дрона,
оператор удаленной хирургии,
дизайнер виртуальной среды обитания (VR-технология).
Кто такой тьютер?
Профессия тьютера замечательна тем, что интересна нам вдвойне.
Во-первых, она должна была стать № 5 в вышеупомянутом списке, хотя она востребована уже сегодня.
А во-вторых, она примечательна в контексте обсуждаемой темы своим функционалом.
Согласно исследованиям ОЭСР, в странах-членах этой организации более 30% родителей недовольны качеством среднего образования. В Российской Федерации также остро обсуждаются вопросы «низовой» образовательной политики. Это позволяет прогнозировать устойчивый рост спроса на специалистов, способных работать в условиях быстрой коэволюции рынка труда и системы образования (методов и форм обучения, учебных заведений, образовательных программ и траекторий).
Тьютор организует разработку учебных планов и образовательных программ, сбор и анализ данных на уровне организаций и домохозяйств, медиацию конфликтных ситуаций в образовательном процессе.
Тьютор организует разработку учебных планов и образовательных программ, сбор и анализ данных на уровне организаций и домохозяйств, медиацию конфликтных ситуаций в образовательном процессе.
Для справки. В ОЭСР входят 37 государств, включая США, Германию, Великобританию, Японию, Францию, Италию и Израиль.
То есть во всем мире рынок труда меняется настолько стремительно, что готовые государственные системы образования попросту не успевает за изменениями.
В результате становятся необходимыми специалисты, которые способны соединить вместе:
- тренды рынка труда,
- интересы и способности ребенка,
- предложения разнообразных образовательных систем,
- возможности родителей.
И на основе анализа всего массива данных разработать индивидуальные рекомендации по обучению конкретного ребенка.
Другими словами, создать «хорошую» образовательную систему «под ключ» в том ее виде, в котором она существовала в XX веке, сегодня становится в принципе невозможно.
Ошибка № 3: цифровое слабоумие
Еще одна проблема, которая абсолютно безосновательно приписывается системе образования - «дети тупеют».
В 2012 году вышла книга Манфреда Шпитцера «Цифровое слабоумие».
В русской версии она получила название «Антимозг». Это не первая и не единственная работа психиатров и нейрофизиологов в данном направлении, но именно эта работа привлекла к проблематике наибольшее внимание.
Приведу цитату из аннотации к книге:
В Германии книга М. Шпитцера вызвала оживленную дискуссию. Его манера полемизировать кажется слишком агрессивной. Но тревога и забота автора о будущих поколениях обоснованна и оправданна. Нельзя не согласиться со Шпитцером в том, что цифровые СМК – благо для тех, у кого есть образовательная база, тогда они действительно способствуют развитию и приобретению новых знаний. Но они губительны для детей, более того, легкость обращения с цифровыми СМК не приучает трудиться вовсе, акцент делается на удовольствие. Губительность такой установки уже налицо!
Однако процесс затрагивает не только детей – делегируя цифровым гаджетам все больше и больше рутинных и скучных для нас функций, мы тем самым лишаем наш мозг тренировки.
Это можно сравнить с проблемой гиподинамии в медицине – известно, что эволюционно наш организм приспосабливался к постоянному движению. Развитие автотранспорта привело к тому, что двигаться мы стали намного меньше. И сейчас врачи рекомендуют искусственно добирать норму физической активности.
Сидя весь день в офисе, люди платят деньги, чтобы иметь возможность пойти в фитнес-центр и побегать на тренажере «беговая дорожка». Еще каких-то 50 лет назад, отпахав денек в поле или на заводе, наши предки покрутили бы пальцем у виска, глядя на нас сегодняшних.
С мозгом всё то же самое.
Нам не нужно помнить номера телефонов, нам кажется, что мы их знаем, но на самом деле они не в нашей памяти, а в памяти наших гаджетов.
Садясь за руль, мы доверяем навигатору проложить маршрут и сказать нам, когда и куда нам поворачивать или перестроиться. А ведь когда-то в такси брали только опытных водителей, которые действительно хорошо знали город, помнили его. Иначе говоря, деградация требований к квалификации существует даже в такой профессии, как водитель такси.
Более того, все услуги развиваются по принципу
«максимально удобно для человека».
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Сложные алгоритмы анализируют ваши пристрастия и предлагают товары, которые могут вас заинтересовать на основе ваших предыдущих выборов: фильмы, книги, вещи.
Это лишь краткий пересказ идей, озвученных в этой книге и в других подобных работах. Если кому-то интересно, то рекомендую ознакомиться.
В рамках данной статьи можно сделать вывод: да, человечество в целом тупеет, но система образования не является причиной этого процесса. Настоящая причина – это обратная сторона технического прогресса.
Еще одним фактором является обилие информации и ускорение всех процессов. К примеру, для того чтобы раньше человек мог дискутировать на какую-то тему, ему необходимо было как минимум прочитать хотя бы одну книгу от корки до корки. Сегодня, если мы чего-то не знаем – мы можем открыть интернет и, прочитав два абзаца, сделать вывод. Наш мозг перестает работать с большими объемами информации и разучивается критически мыслить.
Недостатки советской системы образования
Многие авторы ругают российское образование и ставят в пример систему образования СССР. Такой односторонний взгляд нельзя назвать объективным. И для полноты картины необходимо напомнить про следующие недостатки образования в СССР.
При этом я не стану тратить время на такие его плюсы (по причине того, что они перечисляются регулярно и широко известны), как фундаментальность и доступность.
Полное игнорирование целых областей человеческой деятельности
В качестве примера возьмем автомобильную промышленность. После того, как «закончился» СССР и на рынок хлынули подержанные иномарки, всем стала очевидна огромная разница между советскими образцами автопрома и западными.
Чем была обусловлена такая разница? Ну, прежде всего тем, что в западном обществе было нормой деление рынка на сегменты: от бюджетного до премиального.
А премиум-сегмент подразумевал наличие качественно иных решений: такая машина должна не просто ехать, а она должна была ехать мягко, тихо, легко управляться и человеку должно было быть в ней комфортно.
Такая необходимость определяла востребованность дизайнера, специалиста по аудио-подготовке машины и т.д.
И под дизайнером подразумевается не девочка, которая рисует свадебные картинки. Это специалист, который должен обладать знаниями и навыками сразу по нескольким направлениям:
1) иметь техническое образование, так как ему необходимо работать в кооперации с инженерами;
2) уметь придумывать удобные, эргономичные решения и визуализировать их (эргономика – отдельная сложная междисциплинарная область знаний, учитывающая физиологию, психологию, когнитологию и т.д.);
3) разбираться в материалах, применяемых в отделке интерьеров.
Вот, к примеру, что производил японский автопром в 1985 году.
Пример с автопромом – лишь одна из наглядных демонстраций. Сама же проблема намного более серьезна.
Ее масштабы хорошо проиллюстрированы в данном видео.
Именно отсутствие специалистов в маркетинге, финансовых системах, отличных от плановых, рекламе и т.д., делало просто невозможным развитие и воплощение в жизнь всего того, что могли придумать высококвалифицированные ученые. И, как следствие, общество не могло получать преимущества от реализации этих наработок.
Да, приходится признать очевидное, будучи первыми в космосе, мы просто отдали весь рынок телекоммуникаций. Зато советская доярка, которая всю жизнь доила козу, имела возможность вечером получить образование и узнать, что такое квадратный корень.
Учеба из-под палки
Помимо прочего, плановость подразумевала наличие определенных нормативов по количеству работников, получающих образование. Условно на каком-то заводе 10 человек должны были по плану получать образование (вечернее или заочное). При этом никого особо не волновало желание и мотивация самого человека. Это приводило к тому, что временные ресурсы преподавательского состава тратились, по сути дела, на фарс, а не на реальное обучение.
Показательной демонстрацией подобного положения дел является советский фильм «Большая перемена», сценарий которого был написан по мотивам повести «Иду к людям» Георгия Садовникова. Важным является и то, что Георгий Михайлович в свое время сам преподавал в вечерней школе.
Вот один из говорящих моментов этого замечательного во всех отношениях фильма.
Был и такой отрицательный аспект плановости.
Дело в том, что в СССР пытались обеспечить всеобщую занятость. И поэтому в ПТУ массово брали не поступивших в вузы двоечников и троечников, а также принудительно помещали туда малолетних уголовников. В результате среднее качество контингента учащихся в ПТУ резко упало. Кроме того, карьерные перспективы ПТУ-шников были гораздо хуже, чем в предыдущую эпоху: огромное число квалифицированных рабочих было подготовлено в ходе индустриализации 1930–1960-х годов, лучшие места были заняты, и молодёжи стало труднее пробиться наверх. При этом в СССР была крайне слабо развита сфера услуг, что было связано с серьёзными ограничением предпринимательства, а ведь именно сфера услуг создаёт наибольшее количество рабочих мест в современных развитых странах (в том числе и мест для людей без высшего или профессионального образования).
Мы привыкли полагать, что это безусловное благо – помогать оступившимся людям, тянуть их вверх, даже если они не очень туда хотят. Но очевидно, что в СССР с этим процессом немного переборщили. В результате обрушили целый сегмент важных профессий – сварщики, слесари и т.д.
Монополизация образования
В числе прочих плюсов советской системы нередко называют способность к критическому мышлению.
Мне же после подобных утверждений вспоминается фильм по мотивам повести Бориса Васильева «Завтра была война». В нем очень хорошо продемонстрированы акценты, которые преобладали в системе образования того времени. И какая судьба была уготована тем людям, которые, выражаясь словами одного из героев считали, что важно
«задавать человеку вопросы, а не давать готовые ответы».
Вот небольшой отрывок из этого произведения.
— Мама, что такое истина?
Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.
— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.
— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
— Значит, человек живет во имя истины?
— Мы — да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и… и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.
— Но ведь надо уметь спорить?
— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?
Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.
— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины. Истины, которые не требуют доказательства.
— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
— Значит, человек живет во имя истины?
— Мы — да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и… и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость. Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.
— Но ведь надо уметь спорить?
— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?
Да, СССР очень плотно занимался образованием. Но была и обратная сторона – не могло существовать точек зрения, которые бы идеологически, социально, концептуально противоречили бы позиции партии.
Выводы
Быть недовольным системой образования – это нормально и даже естественно.
Всегда нужно стремиться к чему-то больше и лучшему. Однако если мы хотим, чтобы это недовольство было конструктивным, то необходимо четко понимать реальные вызовы времени. И все такие проблемы, с которыми действительно сталкивается человечество в целом и наша страна в частности – как тотальная автоматизация.
Прямое сравнение систем образования СССР и России оторвано от реальности и не имеет никакого практического смысла.
Потому что сегодня совершенно другие реалии. Массовое изучение в школе того же черчения не откроет перед детьми тех перспектив, которые были в 1950-х годах.
И для того, что бы оценить реальные плюсы и минусы современного российского образования – необходимо использовать современную шкалу, учитывающую современные же реалии.
Об этом мы побеседуем в следующей статье.
- Автор:
- Александр Воронцов
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