Умер во сне. Врач Бережанский сказал, как уберечь малыша от ужасной смерти

В семье из Красноярского края трехмесячный младенец погиб от асфиксии, которую вызвали рвотные массы. Трагедия произошла ночью. Накануне вечером мать покормила малыша и уложила спать. А через несколько часов обнаружила ребенка без признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец умер из-за попадания желудочного содержимого в дыхательные пути.

Осенью прошлого года в этой же семье четверо детей от 6 до 13 лет умерли, отравившись средством от тараканов, которым взрослые обрабатывали помещение. Дети дышали ядом более десяти часов. Тогда выжить смогли только отец и беременная мать. В ноябре у них родился ребенок, но и его родители не уберегли.

Чем опасны обильные срыгивания?

Такая проблема может случиться и во вполне благополучной семье.

«Аспирационный синдром у детей — не такая уж редкая ситуация, — рассказал aif.ru эксперт „Народный фронт. Аналитика“, доктор медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач—педиатр Морозовской детской больницы Павел Бережанский. — Аспирация — это ситуация, когда в дыхательные пути попадают инородные вещества, предметы, в том числе непереваренная пища. Аспирационный синдром может возникать при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при различных физиологических особенностях ребенка, когда не скоординированы мышцы (особенно часто это бывает у недоношенных детей). Также к срыгиванию и заглатыванию желудочного содержимого может привести неправильное кормление. Например, мама неправильно прикладывает к груди или дает бутылочку со смесью так, что ребенок заглатывает много воздуха, перекармливает. Если ребенка слишком туго пеленают, это тоже чревато обильными срыгиваниями. Кроме того, аспирационный синдром — частая проблема у пациентов с некоторыми неврологическими заболеваниями (бульбарный синдром, когда не работают мышцы нёба, языка и др.), у детей с пороками развития пищевода, заячьей губой и т. д.»

Врач объяснил, что попадание желудочного содержимого в дыхательные пути может привести к опасным осложнениям. Во-первых, срыгиваемые массы могут просто закупорить дыхательный тракт. Во-вторых, когда при срыгиваниях и рвоте в бронхо-легочную систему забрасывается желудочный сок, содержащий соляную кислоту, это может привести к химическому пнемониту (синдром Мендельсона). Наконец, кислое содержимое, попадая в верхние дыхательные пути, может вызвать их рефлекторный спазм и остановку дыхания.

Как не допустить смертельных осложнений?

Врач-педиатр дает несколько советов.

Скорректируйте питание. Если ребенок находится на смесях, и у него активная рвота, срыгивания, нужно использовать антирефлюксные смеси. Также для предупреждения сильных срыгиваний нужно уменьшать объем пищи в каждое кормление. Следите, чтобы в бутылочке не скапливалось много воздуха. Постарайтесь не кормить ребенка за 2-3 часа до сна.

Обеспечьте правильный сон и отдых. Грудного малыша нельзя класть на подушки, потому что у него не сформированы изгибы позвоночника. Поэтому чтобы приподнять верхнюю часть туловища, можно что-то подкладывать под сам матрас в кроватке, как будто он на маленькой горке лежит. Такое положение будет способствовать профилактике заброса желудочного содержимого в дыхательные пути.

Ребенок обязательно должен спать в детской кроватке. Сон в кровати с родителями запрещен, потому что родители могут немного надавить на живот, и спровоцировать срыгивания.

Контролируйте, чтобы у ребенка всегда дышал нос. Для этого важно вовремя очищать носовые ходы.

Как оказать первую помощь?

Если вы увидели, что ребенок захлебнулся рвотными массами, нужно обязательно вызвать скорую помощь. «До приезда врачей надо освободить дыхательные пути, удалить максимально грушей или шприцом остатки молока, смеси из верхних дыхательных путей, — советует врач. — Следует перевернуть ребенка вниз головой или набок, на палец намотать салфетку, бинт, марлю или платок и быстро удалить остатки пищи из ротовой полости. Очистить носовые ходы. Если эффекта от этих мероприятий нет, кладем ребенка к себе на колени, голову чуть ниже уровня ягодиц, и несильными движениями хлопаем по лопаткам, чтобы вышли остатки смеси».