Польза дневного сна для школьников

Спросите любых родителей, полезен ли для ребенка дневной сон. Ответ будет однозначным – да. Дневной сон повышает настроение, восстанавливает энергию ребенка, повышает его успеваемость. Ученые из университета Пенсильвании и Калифорнийского университета (США) провели исследование, которое полностью подтвердило такие утверждения родителей.

Оно показало, что дети школьного возраста, которые спят по 30-60 минут днем, более счастливы, лучше умеют себя контролировать и имеют меньше проблем с поведением. Такие дети также имеют более высокий уровень IQ и более высокую успеваемость в школе.

В исследовании приняли участие более 3000 детей в возрасте 10-12 лет – учеников 4-6 классов. В его результате была выявлена взаимосвязь между дневным сном и чувством счастья, самоконтролем и упорством. Один из инициаторов исследования, нейробиолог Адриан Рейн, сообщил: «Установлено, что дети, которые спят днем, испытывают меньше проблем с поведением и имеют более высокий уровень IQ. Последнее особенно явно проявлялось у шестиклассников. Особенно сильным является влияние дневного сна на школьную успеваемость детей».

Другой руководитель исследования, профессор медицины из университета Пенсильвании Джанхонг Лиу говорит: «Удивительно, но недостаток сна и дневная сонливость очень распространены среди детей. От них страдают около 20% всех детей. Психологам и медикам хорошо известно, как влияет недостаток сна на эмоциональную, познавательную сферы ребенка и его физиологию. Однако в большинстве предыдущих исследований принимали участие только дошкольники.

Со школьниками подобные исследования практически не проводились».

Отчасти это объясняется тем, что в США у детей с определенного возраста нет возможности спать днем. Однако, например, в Китае это повседневная практика – и у младших, и у старших школьников есть возможность спать днем. Часто такая привычка остается и во взрослом возрасте.

Поэтому организаторы исследования использовали результаты подобного исследования, проведенного в Китае, чтобы проследить влияние дневного сна для детей в возрасте от дошкольного до подросткового.

Ученые собрали данные о том, сколько времени каждый из исследуемых детей спал днем. Первый раз сбор таких данных проходил, когда дети учились в 4 классе, второй раз – в 6 классе. Вместе с тем измерялись психологические (целеустремленность, уровень счастья) и физические (индекс массы тела, уровень глюкозы в крови) параметры детей. Исследователи также просили учителей охарактеризовать поведение и уровень успеваемости каждого исследуемого ребенка.

Ученые утверждают, что такое комплексное долгосрочное исследование проводилось впервые. Кроме всего прочего, у них была возможность напрямую взаимодействовать с детьми, задавать им вопросы по поводу успеваемости в школе и проблем с поведением.

Как и предполагалось, ученые пришли к выводу, что дневной сон улучшает физические и психические показатели детей. Чем больше ребенок спит в течение дня, тем сильнее положительный эффект.

Организаторы исследования утверждают, что полученные результаты можно использовать в практике школьного обучения. Сегодня многие педиатры и эксперты по детскому развитию говорят о необходимости перенести начало учебного дня на более позднее время. Однако, по мнению ученых, раннее начало уроков может быть компенсировано дневным сном. То, что уроки при этом будут заканчиваться позже, также имеет свои преимущества: дети меньше времени будут проводить за экранами компьютеров и телевизоров дома. Это очень распространенное явление в наши дни, и оно имеет много отрицательных последствий для детей.

Ученые говорят, что исследование данной темы имеет большие перспективы. Например, в будущем можно выяснить, почему дети в более образованных семьях уделяют дневному сну больше времени, чем в менее образованных семьях. Учитывая культурные традиции и индивидуальные особенности каждого человека, можно было бы вести пропаганду дневного сна в глобальных масштабах. В результате люди могут задуматься о том, влияет ли дневной сон на успеваемость напрямую или он является частью какого-то более сложного механизма.

Однако, чтобы ответить на эти вопросы, ученым предстоит проделать еще много работы. Сегодня же они надеются, что результаты проведенного исследования помогут выработать у детей привычку дневного сна.