Мильфей - это несложное в приготовлении пирожное из слоёного теста, крема и ягод или фруктов. Мне попадалась информация, что для классического мильфея готовится заварной крем патисьер, а вообще, в Инете и других СМИ можно встретить огромное разнообразие вариантов. В качестве крема для мильфея экспериментируют с творожными и шоколадными начинками.

Есть и несладкие закусочные мильфеи.

Пирожное мильфей состоит из трех слоёв теста и двух или трех слоёв крема. Тесто желательно брать слоёное не дрожжевое, но у меня дрожжевое...