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Мильфей

Мильфей - это несложное в приготовлении пирожное из слоёного теста, крема и ягод или фруктов. Мне попадалась информация, что для классического мильфея готовится заварной крем патисьер, а вообще, в Инете и других СМИ можно встретить огромное разнообразие вариантов. В качестве крема для мильфея экспериментируют с творожными и шоколадными начинками.

Есть и несладкие закусочные мильфеи.

Пирожное мильфей состоит из трех слоёв теста и двух или трех слоёв крема. Тесто желательно брать слоёное не дрожжевое, но у меня дрожжевое...

Ингредиенты

Слоёное тесто - 300-400 г

Молоко - 500 мл

Яйцо - 1 шт.

Желток яйца - 1-2 шт.

Сахар - 100-125 г

Крахмал - 40 г

Ваниль - по вкусу

Ягоды и/или фрукты - по вкусу

  • 213 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления мильфея подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для мильфея
Фото 1

 

 

Для приготовления заварного крема сначала взбейте яйцо и желтки с сахаром.

 

Взбить яйца с сахаром
Фото 2

 

 

Затем добавьте крахмал и хорошо перемешайте.

 

Всыпать крахмал
Фото 3

 

 

 

Размешать яичную смесь
Фото 4

 

 

Молоко нагрейте с кусочком стручка ванили или с ванильным сахаром.

 

Нагреть молоко с сахаром и ванилью
Фото 5

 

 

Соедините молоко с яичной смесью и варите на слабом огне или на водяной бане до загустения, т.е. около пяти минут при помешивании.

 

Влить яичную смесь
Фото 6

 

 

Затем процедите заварной крем через сито или дуршлаг и укройте поверхность пищевой пленкой, приложив её к крему прямо вплотную.

 

Накрыть крем пленкой
Фото 7

 

 

Пока крем остужается, займитесь заготовками из слоёного теста. Листы теста, не размораживая, разрежьте на продолговатые пласты. Уложите их на смазанный противень, дождитесь, когда они станут мягкими при комнатной температуре, и выпекайте при 200 градусах 20-25 минут - до хорошего зарумянивания. У меня противень с выемками, в которые удобно налить немного воды для лучшего расслаивания теста. Для этих же целей в духовку дополнительно ставят миску с водой.

 

Положить тесто на противень
Фото 8

 

 

Полученные заготовки разделите каждую на две половины вдоль.

 

Испечь заготовки для пирожного
Фото 9

 

 

Затем нарежьте на порционные части так, чтобы на одно пирожное мильфей приходилось по три небольшие заготовки.

 

Порезать заготовки для пирожного
Фото 10

 

 

Фрукты и ягоды нужно вымыть и обсушить. Фрукты, например киви и нектарины, нарежьте на маленькие кусочки.

 

Соберите пирожные мильфей. На нижний слой теста уложите порцию крема и распределите по поверхности кусочки нектарина.

 

Смазать заготовку кремом и положить кусочки нектарина
Фото 11

 

 

Укройте куском слоёного теста начинку. Аналогично намажьте его порцией заварного крема и разложите кусочки киви.

 

Сверху положить тесто, крем и киви
Фото 12

 

 

Укройте начинку последним куском слоёного теста, намажьте кремом, украсьте ягодами, например голубикой.

 

Выложить тесто, крем и голубику
Фото 13

 

 

Пирожное мильфей готово. Посыпьте крошкой из слоёного теста, которая образовалась при нарезке заготовок. Приятного чаепития!

 

Рецепт мильфея
Фото 14

 

 

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