Мильфей - это несложное в приготовлении пирожное из слоёного теста, крема и ягод или фруктов. Мне попадалась информация, что для классического мильфея готовится заварной крем патисьер, а вообще, в Инете и других СМИ можно встретить огромное разнообразие вариантов. В качестве крема для мильфея экспериментируют с творожными и шоколадными начинками.
Пирожное мильфей состоит из трех слоёв теста и двух или трех слоёв крема. Тесто желательно брать слоёное не дрожжевое, но у меня дрожжевое...
Ингредиенты
Слоёное тесто - 300-400 г
Молоко - 500 мл
Яйцо - 1 шт.
Желток яйца - 1-2 шт.
Сахар - 100-125 г
Крахмал - 40 г
Ваниль - по вкусу
Ягоды и/или фрукты - по вкусу
- 213 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления мильфея подготовьте ингредиенты по списку.
Для приготовления заварного крема сначала взбейте яйцо и желтки с сахаром.
Затем добавьте крахмал и хорошо перемешайте.
Молоко нагрейте с кусочком стручка ванили или с ванильным сахаром.
Соедините молоко с яичной смесью и варите на слабом огне или на водяной бане до загустения, т.е. около пяти минут при помешивании.
Затем процедите заварной крем через сито или дуршлаг и укройте поверхность пищевой пленкой, приложив её к крему прямо вплотную.
Пока крем остужается, займитесь заготовками из слоёного теста. Листы теста, не размораживая, разрежьте на продолговатые пласты. Уложите их на смазанный противень, дождитесь, когда они станут мягкими при комнатной температуре, и выпекайте при 200 градусах 20-25 минут - до хорошего зарумянивания. У меня противень с выемками, в которые удобно налить немного воды для лучшего расслаивания теста. Для этих же целей в духовку дополнительно ставят миску с водой.
Полученные заготовки разделите каждую на две половины вдоль.
Затем нарежьте на порционные части так, чтобы на одно пирожное мильфей приходилось по три небольшие заготовки.
Фрукты и ягоды нужно вымыть и обсушить. Фрукты, например киви и нектарины, нарежьте на маленькие кусочки.
Соберите пирожные мильфей. На нижний слой теста уложите порцию крема и распределите по поверхности кусочки нектарина.
Укройте куском слоёного теста начинку. Аналогично намажьте его порцией заварного крема и разложите кусочки киви.
Укройте начинку последним куском слоёного теста, намажьте кремом, украсьте ягодами, например голубикой.
Пирожное мильфей готово. Посыпьте крошкой из слоёного теста, которая образовалась при нарезке заготовок. Приятного чаепития!
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