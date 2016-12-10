Почему у ребёнка на физкультуре бывают острые боли в левом боку?

У ребёнка на физкультуре бывают острые боли в левом боку, где селезёнка. Сделали УЗИ, вроде с селезёнкой всё нормально. А я волнуюсь. Что это может быть?

Ответ эксперта

Отвечает Алексей Буеверов, д. м. н., профессор Первого Московского медицинского университета им. Сеченова, специалист по заболеваниям печени:

- Подобные боли вызваны переполнением селезёнки кровью, точно так же бывает и с печенью, но в правом подреберье. Но это говорит не о болезни органов, а о том, что ребёнок плохо натренирован. Нужны умеренные и регулярные нагрузки, чтобы это прошло.