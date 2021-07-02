ЕГЭ и репетиторы: 20 тысяч родителям компенсирует государство?

Учителя предлагают тратить деньги на развитие школ, а не на «частников»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Экзаменационная лихорадка обострила общественную дискуссию о доступности и качестве школьного образования. Объект спора все тот же — ЕГЭ, для успешной сдачи которого многие родители вынуждены нанимать детям репетиторов. Вопрос тесно связан с социальным расслоением российского общества.

Государство могло бы предоставлять специальные образовательные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ, в том числе онлайн, для детей из социально уязвимых слоев населения. С таким предложением к министру Сергею Кравцову обратилась директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По ее мнению, сертификаты номиналом 20 тысяч рублей нужны для оплаты занятий не менее чем по трем предметам. Стоимость одного занятия с репетитором может варьироваться от 300 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона России.

Эта мера повысит доступность качественного высшего образования для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Согласно апрельскому опросу портала SuperJob.ru, в 10−11 классах, когда школьник начинает готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз, репетиторов нанимают 43% родителей.

Средняя сумма расходов на частных учителей составляет 3,5 тысячи рублей в неделю.

Ранее Рособрнадзор призывал не нагнетать ажиотаж вокруг темы репетиторства при подготовке к экзаменам. «Задания, включаемые в контрольные измерительные материалы ЕГЭ, не содержат ничего выходящего за рамки школьной программы. Если школьник добросовестно и систематически учится, ЕГЭ он сдаст», — утверждал представитель ведомства.

— Эта инициатива мне представляется абсурдной, — говорит учитель английского языка Марина Балуева. — Помощь государства родителям в оплате репетиторов означает признание того, что школа не справилась. Если репетитора подбирают родители, как сейчас, то это их частное дело. Но если за это возьмутся наши бюрократы, они будут решать свои задачи. Это будет замкнутый круг.

Лучше направить средства на уменьшение количества учеников в классах, на помощников учителей, которые могут работать с отстающими детьми, на программы дифференцированного обучения в рамках школы. И вообще, хорошо бы разобраться с тем, почему отдельные дети не осваивают программу. Об этом говорят очень давно.

«СП»: — И почему, по-вашему мнению, не осваивают?

— Из-за перегруженности учителей. Из-за навязанных сверху программ — невозможности учителей применять индивидуальный подход к ученику, потому что тогда они выпадают за рамки методических шаблонов.

Учителям отказывают в академических свободах — они должны выполнять распоряжения сверху, часто не работающие.

Если эти проблемы решить, то репетиторы основной массе учеников будут не нужны. Они будут полезны только часто болеющим детям, тем, кто был в отъезде и т. п. То есть в исключительных случаях.

Руководитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев видит в предложении об оплате репетиторов системную ошибку.

— Конституционное право российских граждан на образование должно быть обеспечено соответствующими образовательными структурами.

Иначе государство, спонсируя, поддерживая репетиторство распишется в собственной несостоятельности.

Меры поддержки нужны, но другие. Это может быть не только дополнительная подготовка педагогов, но и работа с родителями.

«СП»: — То есть?

— Нанимая репетиторов, родители зачастую излишне страхуются от каких-то выдуманных проблем. Если сейчас пойти по этому пути, то вокруг этой темы начнутся спекуляции, вырастет теневой бизнес репетиторства, как в свое время он вырос вокруг поступления в вузы. Кстати, ЕГЭ во многом ввели именно потому, что без оплаты специально обученным людям невозможно было туда поступить.

А вот директор образовательной компании «ЕГЭ-Студия» Анна Малкова отнеслась к идее поддержки бедных семей позитивно.

— Инициатива хорошая. Она показывает, что государство признает необходимость репетиторов, понимает, что необходимо улучшать школьное образование. Если она будет грамотно введена, то надеюсь, что большее количество талантливых школьников сможет поступить в вузы. Но как определять порог малообеспеченности? И что будет, если доход семьи превысит этот порог, предположим, на 1 тысячу рублей. Им ничего не дадут? Возникает вопрос о социальной справедливости.

У нас учатся ребята из малообеспеченных семей. Как правило, они очень хорошо мотивированы и достигают хороших результатов. Они сами хотят учиться и сами находят варианты. Например, мы проводим конкурсы, выиграв которые можно учиться бесплатно. Другая возможная проблема — ребенок придет учиться только потому, что получил бесплатный сертификат. А не станет ли он проблемой для самих курсов? Это должно совпасть с желаниями самого ученика.

«СП»: — Кажется, предлагаемой суммы в 20 тысяч рублей недостаточно, чтобы полноценно подготовиться к ЕГЭ?

— На эту сумму можно подготовиться к ЕГЭ по 3−4 предметам. Речь идет об онлайн-курсах. Это полноценные интерактивные занятия. Учитель работает у доски, а ребята могут задавать вопросы. Дается как теория, так и практика, видеоразбор тем, тренажер и т. д. В этом году наши ученики получали на экзамене 92−96 баллов.

Первый заместитель комитета Госдумы VII созыва по образованию и науке Олег Смолин отмечает низкий уровень нынешнего школьного образования и настаивает на добровольном характере ЕГЭ.

— Мы наблюдаем попытку неправильного ответа на действительно существующую проблему. Первая проблема заключается в том, что у нас высшие две страты общества по доходам тратят на образование в раз в пять больше, чем нижние две страты.

При этом до 70% детей при подготовке к ЕГЭ пользуются репетиторами, а в столицах до 100%. Поэтому формально уменьшая неравенство в территориальном плане, ЕГЭ увеличивает неравенство в социальном плане, поскольку требует специальных дополнительных затрат.

Рассуждение о том, что школа должна готовить всех бесплатно, правильное, но, увы, не соответствующее реальности.

По сравнению с советским учебным планом современный учебный план в части математики, физики, химии и биологии сокращен по количеству часов на 15−33%. То же самое по русскому языку, литературе, истории и географии.

Резко — более чем вдвое, выросло только количество часов преподавания иностранных языков. При этом объем учебного материала остался прежним или даже увеличился. В такой ситуации учитель не может обеспечить качество образования для всех.

То есть сначала создали проблему, а потом предлагают с ней бороться: ввели ЕГЭ, а теперь будем оплачивать репетиторов для малообеспеченных семей.

«СП»: — Как же быть?

— КПРФ, напомню, еще много лет назад предлагала сделать ЕГЭ добровольным. Пусть выпускники и абитуриенты сами выбирают между ЕГЭ и классической формой экзамена. Это будет более правильно, чем решать проблему госсубсидиями. А вреда от ЕГЭ больше, чем пользы. Хотя бы в том, что готовясь к его сдаче, школьники перестают изучать другие предметы, по которым им не надо сдавать ЕГЭ. То есть что-то они знают, но среднего образования не имеют.

Многие из современных школьников не знают ответы на самые элементарные вопросы.